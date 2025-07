RTLZWEI

Neu bei RTLZWEI: Mission Supercar - Mit Hamid um die Welt": Internationale Jagd nach Auto-Raritäten

Hamid sucht weltweit nach echten Autoschätzen

"Mission Supercar - Mit Hamid um die Welt", ab 3. August 2025 um 19:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+

Ein Auto. Ein Auftrag. Ein Abenteuer. In "Mission Supercar - Mit Hamid um die Welt" geht Autoexperte und Szene-Kenner Hamid Mossadegh auf internationale Spurensuche - im Auftrag von exklusiven Kunden, die nicht einfach irgendein Auto wollen, sondern das ganz Besondere. Ob Hypersportler, Restomod oder Kultklassiker mit Geschichte - Hamid ist immer auf der Suche nach mehr als nur vier Rädern. Es geht um Stil und die Geschichten, die ein Auto zum Mythos machen. Und dafür fliegt Hamid rund um die Welt - egal, ob japanischer Klassiker in Tokio oder Porsche in Sonderanfertigung in Miami. "Mission Supercar - Mit Hamid um die Welt", ab 3. August 2025 um 19:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.

In "Mission Supercar" begibt sich Hamid Mossadegh auf eine Reise durch die internationale Autoszene - immer im Auftrag von leidenschaftlichen Sammlern, die das Besondere suchen: ein Fahrzeug mit Geschichte, Charakter und Seele. Von Tokio bis Miami, von Hinterhof-Schrauber-Buden bis High-End-Manufakturen: Hamid begibt sich weltweit auf die Suche nach Automobilen, die sonst keiner auf dem Schirm hat.

Unter anderem verschlägt es Hamid nach Japan. Der Auftrag: Für einen deutschen Kunden ein echtes Sammlerstück aufspüren - ein fahrbereites JDM-Fahrzeug (Japanese Domestic Market), das für den japanischen Markt gebaut wurde und sichtbare Spuren seines Lebens trägt. Kein Hochglanz, kein Neuwagen - gesucht wird ein Auto mit Charakter und Seele. Hamid taucht ein in eine Welt zwischen Werkstattkultur, Hinterhofschätzen und Tuning-Legenden. Von Tokio bis zur japanischen Provinz erkundet er eine Szene, in der Geduld, Gespür und gutes Verhandlungsgeschick gefragt sind. Am Ende steht die Frage: Wird Hamid das eine, perfekte Auto finden - oder bleibt der Auftrag eine Nummer zu groß für ihn?

In Miami bekommt Hamid einen Auftrag mit Seltenheitswert: Gesucht wird ein maßgeschneiderter Restomod, also ein aufwendig restauriertes und modernisiertes Einzelstück - am liebsten ein Porsche in einem ganz bestimmten Blau. Der Clou: Budget spielt keine Rolle, doch genau das macht die Suche nicht einfacher. Denn echte Exklusivität lässt sich nicht einfach kaufen - sie entsteht dort, wo Leidenschaft auf Handwerk trifft. Zwischen Werkstätten, Spezialisten und versteckten Garagen muss Hamid beweisen, dass er auch liefern kann, wenn es beim Geld kein Limit gibt.

"Mission Supercar - Mit Hamid um die Welt" - ab 3. August 2025 um 19:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+. Die Sendung wird von i&u TV Produktion GmbH produziert.

Über "Mission Supercar":

In "Mission Supercar - Mit Hamid um die Welt" jagt Hamid Massadegh für seine Kunden weltweit nach einzigartigen Fahrzeugen mit Charakter - ob ein patinierter JDM-Klassiker in Tokio oder ein handgebauter Restomod in Miami. Jede Mission ist ein Abenteuer durch Werkstätten, Szenen und Kulturen - mit dem Ziel, das perfekte Auto zu finden. Kein Auftrag wie der andere, aber immer mit Leidenschaft zu Automobil.