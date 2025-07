RTLZWEI

Heute bei RTLZWEI: 25 Jahre "NightWash"- Die Kult-Comedy-Show feiert Geburtstag

München

Geburtstags-Special des Comedy-Klassikers aus dem Kölner Tanzbrunnen

U. a. mit Tony Bauer, Markus Krebs, Mirja Boes, Atze Schröder, Abdelkarim

"25 Jahre NightWash - Die große Happy Birthday Show", am 16. Juli um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Was heute zu den erfolgreichsten Comedy-Formaten Deutschlands zählt, begann zwischen Waschmaschinen und Weichspüler - mit einem Mikrofon in einem Kölner Waschsalon. Heute feiert NightWash ein Vierteljahrhundert Comedy-Geschichte - und das mit einer Jubiläumsshow der Extraklasse aus dem Kölner Tanzbrunnen. Mit dabei sind u. a. Markus Krebs, Mirja Boes, Atze Schröder, Herr Schröder, Nico Stank, Abdelkarim. "25 Jahre NightWash - Die große Happy Birthday Show" am 16. Juli um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Was einst als schräge Idee in einem Waschsalon am Brüsseler Platz in Köln begann, hat sich längst zu einem der prägendsten Comedyformate im deutschen Fernsehen entwickelt. Mit seiner unverwechselbaren Mischung aus Stand-up und Publikumsnähe wurde NightWash zur festen Institution - und zum Sprungbrett für zahlreiche Comedystars. Viele der bekanntesten Gesichter der Szene hatten hier ihre ersten Auftritte vor Kamera und Livepublikum.

Die Jubiläumsausgabe ist ein Dankeschön an 25 Jahre Comedy. Gedreht wurde unter freiem Himmel im stimmungsvollen Kölner Tanzbrunnen und mit einem Line-up, das die Erfolgsgeschichte von NightWash feiert: Altbekannte Weggefährten, aktuelle Stars und frische Talente teilen sich die Bühne, erzählen persönliche Anekdoten und bringen das Publikum mit brandneuen Gags zum Lachen. Moderiert wird die Show von Comedy-Shootingstar Tony Bauer.

Live on Stage sind unter anderem Özcan Cosar, Bastian Bielendorfer, Markus Krebs, Mirja Boes, Atze Schröder, Herr Schröder, Nico Stank, Abdelkarim, Mirja Regensburg und viele andere.

"25 Jahre NightWash - Die große Happy Birthday Show", am 16. Juli um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Produziert wird das Format von Brainpool TV GmbH.

Über "NightWash":

"Nightwash" ist die Kult-Comedyshow aus dem Waschsalon! Das mit dem Deutschen Comedypreis als "Beste Stand Up Show" ausgezeichnete Showformat findet seit fast 25 Jahren regelmäßig in einem Kölner Waschsalon statt, ist deutschlandweit erfolgreich auf großer Live-Tour und nun wieder im TV zu sehen.