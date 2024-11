Fürstentum Liechtenstein

Postulatsbeantwortung zur "Kulturstrategie für Liechtenstein" verabschiedet

Vaduz (ots)

Die Regierung hat an ihrer Sitzung vom 5. November 2024, die Postulatsbeantwortung der Regierung an den Landtag betreffend einer "Kulturstrategie für Liechtenstein" verabschiedet.

Im Juni-Landtag 2024 wurde das Postulat "Eine Kulturstrategie für Liechtenstein" von der Fraktion der Vaterländischen Union mit der Einladung an die Regierung eingereicht, den Rahmen für die Erstellung einer Kulturstrategie abzustecken und zu prüfen. Das Postulat plädiert dafür, eine mögliche Vision zu und die strategischen Ziele der Liechtensteinischen Kulturpolitik aufzuzeigen. Es solle dargestellt werden, wie optimale Rahmenbedingungen für und Strukturen in der Kulturlandschaft geschaffen werden könnten.

Erarbeitung der Kulturstrategie läuft

Eingehend legt die Regierung dar, wie durch Massnahmen in den vergangenen Jahren wichtige Schritte in Sachen Kulturpolitik gesetzt worden sind. In der Folge geht sie darauf ein, dass das Amt für Kultur bereits vor der Verabschiedung des Postulats an einer Neuauflage des "Kulturberichts 2000: Zielsetzung und Prioritäten der Liechtensteinischen Kulturpolitik" in der Form einer "Kulturstrategie Liechtenstein 2025" arbeitete. Das Anliegen der Postulanten wurde demzufolge bereits aufgegriffen.

Ende 2025 soll die Kulturstrategie vorliegen. Sie soll helfen, das kulturelle Erbe zu bewahren, soziale Kohäsion zu fördern, wirtschaftliche Vorteile zu nutzen, Bildung und Innovation zu unterstützen, internationale Beziehungen zu stärken und die Lebensqualität der Bevölkerung zu verbessern.