Joyn kommt in die Schweiz! Die kostenfreie Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Gruppe startet am 12. Juni

Zürich, 12. Juni 2024 - Der Sommer wird unterhaltsam: Seven.One Entertainment Group Schweiz AG lanciert am 12. Juni den Streaming-Dienst Joyn. In der Schweizer Version der Streaming-Plattform können Zuschauerinnen und Zuschauer kostenlos zahlreiche Filme, Serien und Shows auf Abruf sehen sowie die 50 wichtigsten TV-Sender live streamen. Joyn zeigt auch Produktionen aus der Schweiz mit bekannten Gesichtern wie Noah Bachofen, Kurds & Bündig oder Naomi Lareine.

Die kostenfreie Streaming-Plattform startet nach Österreich und Deutschland nun auch in der Schweiz und ist somit im gesamten deutschsprachigen Raum verfügbar.

Joyn - der einzige Streamer, den man wirklich braucht

Mehr als 50 Live-TV-Sender: Die wichtigsten linearen TV-Signale (darunter sämtliche Sender der ProSiebenSat.1 Gruppe, SRF, RTL, ARD, ZDF, ORF, 3+ uvm.) können bei Joyn kostenlos und ohne Abo empfangen werden. Das bedeutet, alle Inhalte der ProSiebenSat.1-Sender wie „Germany’s Next Topmodel“ oder die beliebte SAT.1-Serie „Die Landarztpraxis“, aber auch alle Spiele der UEFA Euro 2024, die Olympischen Sommerspiele, „Der Bachelor“, und viele weitere Inhalte stehen ab sofort für alle Zuschauerinnen und Zuschauer kostenfrei zur Verfügung. Im Abo mit Joyn Plus sind es sogar über 100 TV-Sender.

Über 30´000 Stunden Entertainment on Demand und ohne Kosten: Die Mediatheken der Sender ProSieben, SAT.1, Kabel Eins, sixx, Puls 8, SAT.1 Gold, ProSieben MAXX bieten ein breites Spektrum an Inhalten auf Abruf. Neben den beliebten Shows und Serien können Unterhaltungsfans auch exklusive Joyn-Originals wie „ Jerks‟ oder „ Forsthaus Rampensau‟ geniessen. Die Joyn-Mediathek hält sämtliche Staffeln und alle Folgen von Serienklassikern wie "The Mentalist", "Prison Break", "24" und „The Vampire Diaries“ für endloses Sehvergnügen bereit. Und auch Filmfans kommen nicht zu kurz: In der Film-Mediathek steht eine grosse Vielfalt an Filmen für jedes Alter und jeden Geschmack zur Auswahl.

Sportfans aufgepasst: Nicht nur Sport-Highlights aus dem Free-TV, wie Olympia oder die Fussball-EM können via Joyn gestreamt werden, auch attraktive Catch-Up-Inhalte stehen in der Mediathek zur Verfügung.

Andrea Haemmerli, Managing Director bei Seven.One Schweiz, über die Vorteile des neuen Angebots: «Mit Joyn können wir der Schweiz ein umfassendes Unterhaltungs-Paket bieten: Wir sind der einzige Streaming-Anbieter auf dem Schweizer Markt, der kostenfrei eine Kombination aus Live-TV und einem umfassenden On-Demand-Angebot bietet. Joyn bildet das Herzstück unseres digitalen Entertainment-Auftritts in der ProSiebenSat.1-Gruppe. Mit einem starken Fokus auf die frei verfügbaren Angebote auf Abruf aus der Mediathek und einem umfassenden Live-Streaming-Bereich von über 50 TV-Sendern wird Joyn in der Schweiz an das etablierte Konzept von Joyn Deutschland und Joyn Österreich anknüpfen und den Zuschauerinnen und Zuschauern so ein komfortables und sehr breites Angebot an Inhalten bereitstellen.»

Bekannte Gesichter aus der Schweiz

Auch zahlreiche bekannte Gesichter aus der Schweiz werden in Joyn-Produktionen zu sehen sein: Noah Bachofen nimmt in Hype Kitchen Food-Trends aus der Social-Media-Welt unter die Lupe; Yoldas & Serhat schicken sich in Kurds im Ohr gegenseitig auf unmögliche Mission und Naomi Lareine führt ab Herbst 2024 in „Tricked” Promis aufs Glatteis. Daneben warten Klassiker wie Fashion Taxi mit Christa Rigozzi, Schudel’s Food Stories oder Sandro Zinggeler’s Grill Club.

Joyn ist ab dem 12. Juni auf folgenden Plattformen erhältlich: Samsung, LG, Apple, Android, Chromecast oder im Web.

Weitere Informationen zu Joyn, den einzelnen Formaten und Material zum Download finden Sie auch in der Joyn Presselounge: https://presse.seven.one/joynSchweiz/

Über Joyn

Auf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt mehr als 50 Live-TV-Sender und rund 30’000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie „Forsthaus Rampensau“, Serien wie der SAT.1-Erfolg „Die Landarztpraxis“, zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE. Weitere Infos unter www.joyn.ch