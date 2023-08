BLS AG

Medienmitteilung: BLS verbindet Eishockey-Clubs und -Fans

BLS verbindet Eishockey-Clubs und -Fans

Die BLS verbindet Menschen und Regionen – und neu auch Eishockey-Clubs und deren Fans: Ab der Saison 2023/24 ist die BLS Partnerin des SC Bern, des HC Fribourg-Gottéron, des EHC Biel-Bienne und der SCL Tigers. Sichtbar wird die Partnerschaft mit dem neuen Hockey-Zug, der ab November auf verschiedenen BLS-Linien fährt.

Die Partnerschaft zwischen der BLS und den vier National League Clubs baut auf den gemeinsamen Werten Leidenschaft, Teamgeist und herausragender Leistung auf. «Die BLS ist eine enorm wichtige Mobilitätsanbieterin in unserer Region – nicht nur, wenn es um die Reise an unsere Spiele geht. Umso mehr freuen wir uns über die Partnerschaft», sagt Simon Laager, Geschäftsführer der SCL Tigers. John Gobbi, CEO des HC Fribourg-Gottéron stimmt zu: «Wir sind stolz, als Club Teil dieser einmaligen Partnerschaft zu sein. Somit steht Mobilität im Dienst der Leidenschaft und Nachhaltigkeit.» Das gilt auch für SCB-CSO Rolf Bachmann: «Der SCB-MUTZ war schon eine Weltneuheit. Mit dem neuen Hockey-Zug gehen wir gemeinsam mit der BLS und unseren drei Konkurrenten noch einmal innovative Wege – das ist grossartig.» «Eishockey ist eine Leidenschaft, die viele Menschen in unserer Region teilen. Selbstverständlich freuen wir uns in Biel auch ganz besonders auf den neuen Hockey-Zug mit den Logos aller Clubs», fügt Daniel Villard, CEO des EHC Biel-Bienne, nicht ohne Augenzwinkern an.

Konkurrenten auf dem Eis, vereint auf den Schienen

Ab November verkehrt ein Doppelstockzug des Typs MUTZ als neuer Hockey-Zug auf dem Liniennetz der BLS. Der Zug, der seit Sommer 2018 und noch bis Ende September als SCB-MUTZ unterwegs ist, wird mit einem neuen Design die Logos der vier Clubs der höchsten Schweizer Eishockey-Liga zeigen. BLS-CEO Daniel Schafer ist überzeugt: «Dieser Zug und diese Partnerschaft zeigen wunderbar, wofür die BLS steht – als verantwortungsvolles, regional verankertes Unternehmen gelingt es uns jetzt sogar, vier Clubs, die sich auf dem Eis knallharte Fights liefern, zu vereinen.» Mitgetragen wird das Design des Zugs durch die beiden kommerziellen Partner Postfinance und Watson.

Mit dem ÖV an den Match

Die BLS und die Vereine verfolgen mit der Partnerschaft auch das Ziel, dass die Hockey-Fans vermehrt mit dem ÖV an die Spiele reisen. Gemeinsam wollen sie entsprechende Angebote attraktiver gestalten und so Anreize für nachhaltige Fan-Transporte bieten. Eishockey und die BLS – eine Verbindung, die passt. Mit derselben Leidenschaft, mit der die Spieler Match für Match um jeden Puck kämpfen, setzen sich die BLS-Mitarbeiter:innen tagtäglich für eine zuverlässige Mobilität in sieben Kantonen ein.

