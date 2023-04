Medienmitteilung: Bahnstrecke Spiez–Interlaken wegen Bauarbeiten eine Woche gesperrt

BLS AG

Bahnstrecke Spiez–Interlaken wegen Bauarbeiten eine Woche gesperrt

Die BLS erneuert am Bahnhof Spiez zehn Weichen und zusätzlich 150 Meter Gleise. Die Bauarbeiten dauern rund einen Monat. Während der ersten Woche wird die Bahnstrecke Spiez–Interlaken gesperrt – Busse ersetzen die ausfallenden Züge.

Die Weichen und Gleise auf der Ostseite des Bahnhofs Spiez haben das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht. Deshalb erneuert die BLS ab Sonntag, 30. April insgesamt zehn Weichen und zusätzlich 150 Meter Gleise. Auch der Unterbau der Gleise und der Schotter werden ersetzt. Die Hauptarbeiten starten am 30. April und dauern bis am 14. Mai.

Die Bahnstrecke zwischen Spiez und Interlaken wird vom 30. April bis am 7. Mai gesperrt. Die ausfallenden Züge werden durch Busse ersetzt. Der Online-Fahrplan ist angepasst. Während der Sperre müssen Fahrgäste zwischen Spiez und Interlaken mit einer halben Stunde zusätzlicher Reisezeit rechnen. Ab 8. Mai verkehren die Züge wieder nach Fahrplan.

Während den Hauptarbeiten wird im 24-Stunden-Betrieb auf der Baustelle gearbeitet, also auch nachts und an den Wochenenden. Während der zweiten Bauetappe vom 15. Mai bis am 4. Juni finden nur noch vereinzelt Nachtarbeiten statt. Um den Lärm für die Anwohnerinnen und Anwohner einzudämmen, hat die BLS auf der Seite zur Bahnhofstrasse mobile Lärmschutzmatten installiert.

