Medienmitteilung: BLS bietet am Simplon zusätzliche Züge während den Hauptverkehrszeiten an

BLS bietet am Simplon zusätzliche Züge während den Hauptverkehrszeiten an

Ab Anfang Mai stellt die BLS den Pendler:innen am Simplon zu den Hauptverkehrszeiten zwei zusätzliche Zugsverbindungen zur Verfügung. Damit erhöht sie das Platzangebot.

Viele Grenzgänger:innen, die mit dem Zug für ihre Arbeit zwischen Domodossola und Brig pendeln, nutzen am Morgen den Zug um 5.58 Uhr ab Domodossola für die Hin- und am Abend den Zug um 17.22 Uhr ab Brig für die Rückfahrt. In der Folge sind die beiden Züge werktags oft überfüllt. Ab dem 1. Mai 2023 stellt die BLS den Pendlerinnen und Pendlern von Montag bis Freitag morgens und abends je eine zusätzliche Direktverbindung zur Verfügung. Mit dem Zusatzzug kann sie das Platzangebot dieser beiden stark ausgelasteten Zugsverbindungen um rund einen Drittel erhöhen.

Am Morgen verkehrt ein zusätzlicher Zug um 6.02 Uhr von Domodossola nach Brig und entlastet damit den Zug um 5.58 Uhr. Am Abend verkehrt der Zusatzzug um 17.34 Uhr von Brig nach Domodossola und entlastet damit den Feierabendzug um 17.20 Uhr. Weil die Züge kurz hintereinander abfahren, geht die BLS davon aus, dass sich die Pendler besser verteilen.

Weil der Zusatzzug am Abend wieder zurück nach Brig fährt, ergibt sich eine zusätzliche Direktverbindung von Domodossola ab 18.18 Uhr nach Brig.

Das zusätzliche Angebot am Simplon ist möglich, weil die BLS auf ihrem Streckennetz momentan die neuen MIKA-Züge in Betrieb nimmt. Damit stehen ihr momentan insgesamt mehr Züge zur Verfügung. In Brig können dadurch zwei vierteilige NINA-Züge stationiert werden, mit denen die BLS die zwei Verbindungen fahren kann. Die zusätzlichen Verbindungen werden vom Kanton Wallis und von der Agenzia della Mobilità Piemontese finanziert. Der Kanton Wallis hat sich massgeblich für die Umsetzung der Lösung eingesetzt.

Freundliche Grüsse Helene Soltermann Mediensprecherin media@bls.ch +41 58 327 29 55