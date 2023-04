BLS AG

Medienmitteilung: Die BLS bringt Wanderer wieder zu drei bekannten Ausflugszielen im Emmental

Die BLS bringt Wanderer wieder zu drei bekannten Ausflugszielen im Emmental

Ein Ausflug zum Chuderhüsi, auf die Mettlen- oder die Lüderenalp: Ab Samstag erschliesst die BLS an den Wochenenden die drei bekannten Ausflugsziele mit den Wanderbussen. Die Chuderhüsi-Linie bietet Anschluss an die neue Schallenberg-Linie und verbindet damit das Emmental und Entlebuch mit der Region Thunersee.

Am Samstag startet die BLS in die Wanderbus-Saison. Sie verlängert drei ihrer Buslinien, um Ausflügler zu bekannten Wanderrouten zu bringen. Die Wanderbusse verkehren samstags und sonntags sowie an allgemeinen Feiertagen bis Ende Oktober.

Verlängert wird ab Samstag, 29. April die Linie Signau–Röthenbach zum Chuderhüsi. Dieser BLS-Wanderbus bietet in Röthenbach i.E. Anschluss an die neue Schallenberg-Linie. Die Schallenberg-Linie fährt diese Saison erstmals samstags und sonntags und an allgemeinen Feiertagen von Thun über den Schallenberg bis nach Escholzmatt und wird von der PostAuto AG und der STI Bus AG betrieben.

Am Samstag, 6. Mai nehmen die beiden anderen BLS-Wanderbusse ihren Betrieb auf. Die Linie Ramsei–Langnau–Fankhaus fährt auf die Mettlenalp und die Linie Langnau–Bärau–Mettlen über die Lüderenalp nach Wasen. Auf die Mettlenalp und zum Chuderhüsi fahren zwei Busse täglich, über die Lüderenalp vier Busse täglich (je zwei pro Richtung).

bls.ch/wanderbus

