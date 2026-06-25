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SWI swissinfo.ch hält am JTI-Standard fest

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Bern (ots)

Der internationale Online-Dienst der SRG SSR, SWI swissinfo.ch, hat die Rezertifizierung nach den Standards der Journalism Trust Initiative (JTI) erfolgreich abgeschlossen. Die Initiative von Reporter ohne Grenzen (RSF) hat einen internationalen Standard geschaffen, um journalistische Arbeitsweisen transparent zu machen und vertrauenswürdige Nachrichtenquellen erkennbar auszuweisen. Obschon Qualitätszertifikate für die Medienbranche durch KI in ihrer Wirkung zunehmend an technische Grenzen stossen, hält Swissinfo am JTI-Qualitätsstandard fest.

Heute zählt die JTI in über 130 Ländern mehr als 2450 registrierte Medien und die Anzahl wächst stetig. Geprüft werden dabei nicht die journalistischen Inhalte oder Meinungen der Medienschaffenden, sondern die Prozesse der Nachrichtenproduktion. Im Zentrum stehen redaktionelle Unabhängigkeit, Transparenz, Verantwortlichkeiten, Korrekturmechanismen und Qualitätssicherung. Die Rezertifizierung erfolgt durch unabhängige Auditoren und ist alle zwei Jahre zu erneuern. Das Zertifikat und der Transparenz-Report sind öffentlich einsehbar.

Swissinfo informiert in internationalen Sprach- und Kulturräumen und erfüllt seit der Zwischenkriegszeit den Auftrag, eine faktenbasierte, unabhängige und einordnende Berichterstattung über die Schweiz und Schweizer Themen zugänglich zu machen. Im internationalen Informationsraum unterstützt das JTI-Zertifikat die transparente Kennzeichnung von Swissinfo als glaubwürdige journalistische Quelle.

Vertrauenssignale im digitalen Informationsraum

Die Rezertifizierung erfolgt in einer Zeit, in der Suchmaschinen, soziale Netzwerke und KI-Anwendungen eine immer wichtigere Rolle bei der Verbreitung von Informationen spielen. Damit wächst die Bedeutung von nachvollziehbaren und maschinenlesbaren Vertrauenssignalen, die verlässliche journalistische Quellen von Desinformation oder nicht-redaktionellen Inhalten unterscheiden helfen.

Swissinfo hat festgestellt, dass klassische Qualitätslabels auf Websites allein zunehmend an Wirkung verlieren. Inhalte werden heute häufig über Suchmaschinen, soziale Netzwerke oder KI-Anwendungen verbreitet und dabei von ihrem ursprünglichen Publikationskontext getrennt. Swissinfo prüft deshalb, wie die Sichtbarkeit und die technische Einbindung von Vertrauens- und Herkunftssignalen weiter verbessert werden können. Ziel ist es, dass Qualitätsinformationen journalistische Inhalte möglichst auch dann begleiten, wenn diese von Suchmaschinen, sozialen Plattformen oder KI-Systemen referenziert, zusammengefasst oder weiterverbreitet werden.

Die JTI-Zertifizierung garantiert weder die Qualität einzelner Beiträge noch besondere Reichweitenvorteile. Sie macht jedoch transparent, nach welchen journalistischen Standards ein Medium arbeitet und welchen Qualitäts- und Kontrollmechanismen die redaktionellen Prozesse unterliegen.

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