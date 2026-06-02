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Nachfrage bei SWI swissinfo.ch steigt um 10 Prozent

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Bern (ots)

SWI swissinfo.ch hat 2025 weltweit mehr als 48 Millionen Aufrufe erzielt. Das entspricht einem Wachstum von 10,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr und unterstreicht die wachsende internationale Nachfrage nach unabhängigen Informationen über die Schweiz. Rund 70 Prozent der Nutzung stammen aus dem Ausland.

Als internationales Angebot der SRG vermittelt SWI swissinfo.ch einem weltweiten Publikum Schweizer Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft in zehn Sprachen. Im Jahr 2025 verzeichnete SWI swissinfo.ch Zugriffe aus 195 Staaten. Die Inhalte wurden 2025 insgesamt 3'544-mal zitiert. Die Zitate erschienen in 49 Sprachen und in über 60 Ländern.

Einordnung für unterschiedliche Sprach- und Kulturräume

SWI swissinfo.ch macht Schweizer Entwicklungen und Debatten für unterschiedliche Sprach- und Kulturräume verständlich und ordnet internationale Themen aus Schweizer Perspektive ein. Die Berichterstattung reicht von direkter Demokratie und Neutralität über Wissenschaft und Innovation bis hin zu Migration, Wirtschaft und der Rolle des internationalen Genfs.

"In einer Zeit geopolitischer Spannungen steigt der Bedarf an verlässlicher Einordnung weltweit. Die Schweiz wird weltweit stark wahrgenommen, aber nicht immer verstanden. Unsere Aufgabe ist es, international zur Sichtbarkeit und zum Verständnis der Schweiz beizutragen", sagt Larissa M. Bieler, Head SWI swissinfo.ch.

Für die im Jahr 2025 über 838'000 zählenden Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer bildet das Angebot eine wichtige Verbindung zur Schweiz. Seit 1935 erfüllt SWI swissinfo.ch im Auftrag des Bundes den internationalen publizistischen Auftrag und vermittelt Schweizer Perspektiven für ein weltweites Publikum.

Der Jahresbericht 2025 von SWI swissinfo.ch ist in zehn Sprachen verfügbar: