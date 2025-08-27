Next Chapter: Das digitale Buchfestival von Ex Libris - jetzt auch als Podcast

Ex Libris AG

Ex Libris bringt Literatur direkt in die Hosentasche: Das digitale Buchfestival Next Chapter ist neu auch als Podcast verfügbar. Seit Mitte August können die 29 Lesungen und Interviews mit Autorinnen, Bookfluencern und prominenten Persönlichkeiten auf Plattformen wie Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Listen Notes, Deezer, Podigee, Audible und Rephonic angehört - und auf einigen Plattformen sogar als Video angeschaut - werden. Damit macht Ex Libris das Lesen noch zugänglicher und bietet Literaturfans die Möglichkeit, spannende Geschichten und Gespräche jederzeit und überall zu geniessen.

Die Lesungen, die bisher nur über YouTube zugänglich waren, sind nun in einzelne Episoden unterteilt und können bequem über die bevorzugte App abgerufen werden. Eine Übersicht aller Teilnehmenden sowie der vorgestellten Bücher finden Sie hier:

https://www.exlibris.ch/de/ueber-uns/veranstaltungen/next-chapter/infopoint/

Prominente Stimmen und inspirierende Geschichten

Zu den Mitwirkenden gehören bekannte Persönlichkeiten wie Röbi Koller, Blanca Imboden, Gian-Marco Schmid (Gimma) und Adrian Stern, die Hauptstimme der Musikgruppe Baba Shrimps. Mit ihren Lesungen und Gesprächen schaffen sie eine interaktive und inspirierende Atmosphäre, die das klassische Erlebnis einer Lesung in einem lokalen Rahmen auf die digitale Ebene bringt. Ziel ist es, neue Geschichten und Lektüren zu entdecken, die durch die Lesungen Lust auf mehr machen.

Ein Format mit Zukunft

Next Chapter wurde am diesjährigen Schweizer Vorlesetag als digitales Buchfestival lanciert und hat bereits am ersten Tag über 180'000 Views erreicht. Das Format, das im vergangenen Jahr in einer ähnlichen Version getestet wurde, hat sich in seiner jetzigen Form als voller Erfolg erwiesen. Mit einer neuen 3D-Welt und einem reduzierten Zeitrahmen von 24 auf 12 Stunden, ohne dabei an Vielfalt zu verlieren, konnte das Festival noch weiter optimiert werden. Mit der Erweiterung auf Podcast-Plattformen unterstreicht Ex Libris seine Mission, das Lesen für alle zugänglicher zu machen - sei es unterwegs, zu Hause oder auf Reisen.

Für die Zukunft gerüstet

Next Chapter bietet nicht nur eine Plattform für spannende Lesungen, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten für die Weiterentwicklung. Das Festival schafft Raum für neue Ideen, Formate und Mitwirkende - und bringt Literatur auf innovative Weise näher zu den Menschen.

Verantwortlich bei Exlibris: Brand Team. Verantwörtlich bei Absolutturnus: Patrick Mader (Producer), Marlon Condeloro (Virtual Production). Verantwortlich bei Chilyvent: Flavia Bernold (Live Regie) Jan van Ditzhäusen (Konzeption & Moderation). Podcast Sprecherin: Lilly Hartmann.