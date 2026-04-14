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Panini et Théodora lancent un jeu de cartes

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Wollerau (ots)

Ensemble pour plus de sourires d'enfants

Depuis plus de 60 ans, le groupe Panini est synonyme, dans le monde entier, de passion pour la collection, d'émotions et de souvenirs d'enfance inoubliables. En Suisse, Panini est solidement implanté depuis maintenant 15 ans - une étape importante qui marque le moment idéal pour concrétiser quelque chose de très spécial : une coopération à fort impact sociétal avec un objectif clair : offrir encore plus de sourires aux enfants.

En collaboration avec la Fondation Theodora, Panini lance le nouveau jeu de collection et de cartes " Play for Smiles ", qui associe le plaisir de collectionner à un fort engagement social. Au coeur du projet se trouvent les docteurs Rêves de la Fondation Theodora, qui s'engagent depuis plus de 30 ans à offrir aux enfants hospitalisés ou pris en charge dans des institutions spécialisées des moments de joie et de légèreté.

L'idée de cette collaboration est née d'un moment simple mais touchant : lors de leurs visites, les docteurs Rêves de la Fondation Theodora distribuent des autocollants aux enfants - de petits gestes aux grands effets. De là est née la vision de créer un jeu de cartes dédié. Après avoir contacté Panini, cette idée est devenue réalité en seulement 12 mois.

Plus que du football - Panini crée des liens entre les générations

Panini est surtout connu pour ses emblématiques stickers de football. Mais l'univers Panini va bien au-delà : depuis des décennies, l'entreprise développe des concepts de collection créatifs qui enthousiasment et rassemblent des personnes de tous âges. Avec " Play for Smiles ", Panini démontre que collectionner peut non seulement apporter de la joie, mais aussi contribuer positivement à la société.

Un élément central de cette coopération est son engagement social : 25 % des recettes des ventes sont directement reversés à la Fondation Theodora. Panini prend en charge l'ensemble du développement, de la production et de la distribution, et garantit également à la fondation une contribution minimale, indépendamment du succès commercial.

Un concept éprouvé allié à une innovation ludique

" Play for Smiles " repose sur le principe éprouvé de Panini et l'enrichit d'une nouvelle dimension : en plus de collectionner, les cartes peuvent également être utilisées activement comme jeu. Il en résulte une expérience variée pour les enfants, les adolescents et les adultes.

La boîte métallique de haute qualité (tinbox) contient 60 cartes ainsi qu'une règle du jeu en allemand, français, italien et anglais. Toutes les cartes de collection et de jeu sont également disponibles dans ces quatre langues.

D'autres cartes sont proposées dans des pochettes de collection classiques. " Play for Smiles " est dès à présent disponible dans toute la Suisse, notamment dans les k-kiosk ainsi que dans les boutiques en ligne de Panini et de la Fondation Theodora.

https://www.panini.ch/shp_che_fr/catalogsearch/result/?q=005632