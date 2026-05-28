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Report di sostenibilità 2025: AMAG Group riduce le proprie emissioni del 35 percento

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Cham (ots)

Nel 2025, AMAG Group è riuscita ancora una volta a ridurre in modo significativo le proprie emissioni di CO2. Come emerge dal nuovo report di sostenibilità dell'azienda a conduzione familiare, considerando tutte le categorie Scope, le emissioni di CO2 nel 2025 sono diminuite del 35 percento rispetto all'anno di riferimento. Tale andamento dimostra come gli obiettivi climatici vengano raggiunti soprattutto laddove azienda, clienti, partner e mercato collaborano lungo l'intera catena di creazione del valore.

AMAG Group si sta avvicinando come da programma ai propri obiettivi climatici e compie ulteriori progressi sulla strada verso la mobilità sostenibile e l'ambizione di raggiungere le zero emissioni nette: considerando tutte le categorie Scope, lo scorso anno è stato possibile ridurre le emissioni del 35 percento rispetto all'anno di riferimento 2019. A guidare questo sviluppo è l'interazione di diversi fattori: da un lato, il gruppo AMAG attua sistematicamente le proprie misure, ad esempio attraverso risanamenti energetici e l'elettrificazione della propria flotta; dall'altro, la quota crescente di veicoli elettrici sul mercato contribuisce in modo significativo alla riduzione delle emissioni. Questo andamento dimostra come gli obiettivi climatici vengano raggiunti soprattutto laddove azienda, clienti, partner e mercato agiscono di concerto.

Trasformazione attraverso un ecosistema integrato

Il gruppo AMAG si sta affermando sempre più come fornitore di un ecosistema globale per la mobilità, combinando gli elementi fondamentali della mobilità sostenibile. Un fattore decisivo è rappresentato dall'interessante offerta di veicoli elettrici a batteria: nel 2025, sei modelli di AMAG Group si sono classificati nella top 10 dei veicoli elettrici più venduti in Svizzera. Questa offerta è integrata dalla carta di ricarica chargeON, che consente un facile accesso all'infrastruttura di ricarica in Svizzera e in Europa.

Con offerte energetiche competitive, tra cui soluzioni di ricarica a partire da 28 centesimi al chilowattora, AMAG crea ulteriori incentivi per il passaggio alla mobilità elettrica. Allo stesso tempo, si posiziona come fornitore di un'offerta completa che include veicolo, energia e servizi ("one-stop-shop"). Questo ecosistema viene integrato in modo mirato da partnership, come ad esempio quella con Synhelion nel settore dei carburanti sintetici, con Climeworks per il prelievo di CO2 dall'atmosfera e con Librec per il riciclaggio delle batterie. Questa strategia dimostra che la sostenibilità nasce dall'interazione di diverse soluzioni e dalla loro attuazione coerente e orientata alla clientela.

Responsabilità lungo l'intera catena di creazione del valore

AMAG si assume la responsabilità lungo l'intera catena di creazione del valore e intrattiene un dialogo attivo con i propri fornitori al fine di sviluppare e realizzare obiettivi climatici comuni. A tal proposito, una parte considerevole delle emissioni (Scope 3) viene generata al di fuori della propria azienda, ovvero presso fornitori e partner e nell'utilizzo dei veicoli da parte della clientela. Se le emissioni vengono ridotte in modo coerente nei rispettivi ambiti (Scope 1 e 2), diminuiscono automaticamente anche le emissioni Scope 3.

Questa trasformazione richiede non solo obiettivi chiari, ma anche nuove soluzioni tecnologiche e partnership. La protezione del clima diventa così un compito comune lungo l'intera catena di creazione del valore e un fattore chiave di successo per una mobilità sostenibile. Helmut Ruhl, CEO di AMAG Group: "La riduzione del 35 percento delle nostre emissioni di CO2 dimostra che siamo sulla buona strada e che i progressi nella protezione del clima possono essere compiuti solo insieme a clienti, partner e mercato".

Tutte le informazioni dettagliate, gli indicatori, gli obiettivi e le misure relative all'obiettivo del gruppo AMAG di raggiungere le zero emissioni nette entro il 2040 sono consultabili nel report di sostenibilità 2025, redatto secondo gli standard della Global Reporting Initiative (GRI) e disponibile online all'indirizzo: Report di sostenibilità 2025.