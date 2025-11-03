LIDL Schweiz

Lidl Svizzera lancia la campagna di Natale: la meraviglia vale davvero ogni giorno

Weinfelden (ots)

Lidl inizia il periodo precedente le festività con il lancio della sua campagna natalizia internazionale all'insegna del motto "La meraviglia vale davvero ogni giorno". Quest'anno, per la prima volta, la clientela di Lidl Svizzera voterà per decidere quale organizzazione riceverà la donazione natalizia.

Il Natale è considerato da molti il periodo più bello dell'anno, un momento in cui ci impegniamo particolarmente per fare felici gli altri. Ma cosa accadrebbe se questo spirito non fosse limitato solo a poche settimane all'anno? La campagna di Natale di Lidl quest'anno vuole sottolineare proprio questo aspetto, invitando a portare nella vita di tutti i giorni i piccoli gesti di gentilezza e aiuto tipici del Natale.

L'impegno sociale di Lidl: aiutare vale davvero ogni giorno

Quest'anno la clientela di Lidl Svizzera avrà per la prima volta la possibilità di partecipare attivamente, decidendo a quale organizzazione andrà la donazione di CHF 20'000. Si potrà scegliere fra tre organizzazioni senza scopo di lucro, tutte impegnate miratamente a favore di bambini e famiglie. Sulla nostra piattaforma Lidl Svizzera sostiene le organizzazioni per Natale dedicata alla sostenibilità, le tre organizzazioni si presentano in un breve video, spiegando il loro impegno e il loro impatto. I clienti e le clienti potranno decidere a quale organizzazione dare il proprio voto. La votazione si svolgerà direttamente sulla piattaforma dal 1° al 30 novembre 2025. L'organizzazione che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà annunciata a metà dicembre.

"Come padre, l'impegno verso i bambini e le famiglie mi sta particolarmente a cuore. Attraverso quest'azione di solidarietà, quest'anno diamo voce diretta alla nostra clientela per fare del bene insieme", afferma Bram van der Valk, Chief Customer Officer di Lidl Svizzera.

Menu a base vegetale disponibile anche durante il periodo natalizio

Uno dei pilastri della campagna è l'"alimentazione consapevole", che rappresenta un campo di intervento centrale della strategia CSR internazionale di Lidl. L'impresa di commercio al dettaglio si ispira al modello alimentare della Planetary Health Diet per comporre il suo assortimento e punta a un continuo ampliamento dell'offerta di prodotti a base vegetale entro il 2050. Nell'ambito della campagna, attraverso diversi punti di contatto, Lidl pubblicizza ad esempio un menu di Natale che mette in primo piano gli ingredienti vegetali. Lidl dimostra che il gusto e una dieta consapevole vanno di pari passo.

La campagna di Natale di quest'anno inizia il 04.11.2025 e sarà visibile in 31 paesi. Il cuore della campagna è il video promozionale, che sarà trasmesso come spot televisivo. Sarà accompagnato da una strategia online su Youtube e sulle varie piattaforme social. Inoltre sono previste misure Out-of-Home e Digital-Out-of-Home.

La campagna è da subito visibile su Natale e trasmette l'idea centrale: con Lidl ogni giorno vale davvero, non solo durante il periodo di Natale.