AMAG Group AG

AMAG Group AG: Dichiarazione sulla fine del divieto di veicoli a combustione nell'UE - Il gruppo AMAG punta con coerenza su soluzioni

Cham (ots)

Il gruppo AMAG prende atto delle attuali proposte politiche dell'UE per la revisione del divieto dei motori a combustione. La posizione del gruppo AMAG è sempre stata contraria ai divieti generalizzati. Indipendentemente da eventuali adeguamenti normativi, il gruppo AMAG porta avanti la conversione del proprio modello di business verso una mobilità rinnovabile e la propria ambizione di arrivare a zero emissioni nette entro il 2040. Obiettivi, strategia d'investimento e percorso di attuazione rimangono invariati. Un chiaro segnale di questa coerenza è il recente aumento del prezzo interno della CO2 da 120 a 200 franchi per tonnellata di CO2, con il quale le decisioni d'investimento vengono orientate in modo ancora più coerente all'impatto climatico.

"Il gruppo AMAG investe da anni in modo coerente nell'elettrificazione, nelle energie rinnovabili e nelle nuove tecnologie. La nostra ambizione di arrivare a zero emissioni nette entro il 2040 rimane invariata e stiamo accelerando ulteriormente la trasformazione", afferma Helmut Ruhl, CEO del gruppo AMAG.

Mobilità rinnovabile come soluzione integrata

Il gruppo AMAG persegue una strategia integrata e offre una mobilità rinnovabile che unisce mobilità, infrastruttura di ricarica, energie rinnovabili e relativa gestione intelligente in un sistema completo, sia per clienti privati che per clienti flottisti.

Il gruppo AMAG adotta un approccio pragmatico e aperto alla tecnologia, sostenendo che il futuro della mobilità individuale sarà elettrico. Allo stesso tempo, il gruppo AMAG investe in modo mirato nei carburanti sintetici. Oltre a un investimento nell'azienda cleantech svizzera Synhelion, è in essere un contratto di acquisto a lungo termine che prevede un quantitativo iniziale di oltre 50'000 litri di benzina solare all'anno a partire dal 2027 per ridurre le emissioni della flotta esistente.

In concreto, con la più ampia offerta di veicoli elettrici della Svizzera, soluzioni di ricarica e gestione dell'energia intelligenti e investimenti mirati in fotovoltaico, tecnologie di accumulo, smart charging e ricarica bidirezionale, il gruppo AMAG sta gettando già oggi le basi per una mobilità rinnovabile. Anche in futuro l'azienda intende garantire i presupposti per un panorama della mobilità allettante sul piano economico, scalabile e rispettoso del clima. L'ampliamento coerente di questo ecosistema integrato è in linea con l'ambizione di raggiungere zero emissioni nette entro il 2040 e sottolinea la determinazione del gruppo AMAG a contribuire attivamente alla trasformazione del settore della mobilità in modo pragmatico, orientato al mercato e in linea con le esigenze concrete della clientela.

Helmut Ruhl, CEO del gruppo AMAG, afferma: "La mobilità rinnovabile nasce da un ampio ventaglio di soluzioni efficaci. Ecco perché orientiamo con coerenza il nostro modello di business alla decarbonizzazione della mobilità, con particolare attenzione all'elettromobilità e alla produzione di energia solare decentrata e interconnessa in modo intelligente. Allo stesso tempo, investiamo in nuove tecnologie e sviluppiamo soluzioni economicamente sostenibili con un obiettivo chiaro: la nostra ambizione di raggiungere zero emissioni nette entro il 2040."

Progressi misurabili verso il Net Zero

Dal 2019, il gruppo AMAG ha ridotto le proprie emissioni di CO2 a livello aziendale (scope 1-3) di circa il 30 percento. Alla fine del 2025, la flotta di auto di servizio del gruppo AMAG era elettrificata all'88 percento e le energie rinnovabili vengono ampliate sistematicamente nelle varie sedi attraverso i modelli aziendali del gruppo.