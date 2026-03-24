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Come evitare i numerosi casi di inquinamento che si verificano ogni anno in Svizzera?

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Lausanne (ots)

Si tratta di una realtà ancora poco conosciuta: in Svizzera le griglie di raccolta delle acque piovane non sono necessariamente collegate a un impianto di depurazione. Ne derivano gravi casi di inquinamento che potrebbero essere evitati. È giunta l'ora di agire.

Lavaggio di veicoli o macchinari su superfici non adatte, risciacquo di pennelli o contenitori, scarico di oli, vernici o altre sostanze nelle griglie: questi gesti apparentemente innocui hanno conseguenze dirette sui corsi d'acqua e sui laghi.

Di fronte a questa situazione, l'Associazione Svizzera dei Guardapesca (ASGP) lancia una nuova campagna nazionale di prevenzione contro l'inquinamento delle acque dal titolo:

"Sotto ogni tombino si nasconde un corso d'acqua"

Questo slogan, nato circa quindici anni fa, simboleggia una presa di coscienza fondamentale.

Nel 2026, l'ASGP rafforza il suo messaggio con un monito che non ha bisogno di commenti:

NON GETTARE NULLA

Il messaggio è chiaro... nulla deve entrare nei tombini oltre alle acque piovane.

L'inquinamento causato da sversamenti o da infiltrazioni attraverso le griglie di scarico delle acque chiare può infatti provocare danni gravi e duraturi agli ecosistemi acquatici. È in pericolo la qualità dell'acqua potabile e la vita della flora e della fauna.

Dopo la fase di sensibilizzazione, è arrivato il momento della mobilitazione al livello nazionale !

Grazie al sostegno di varie associazioni, di diversi Cantoni e della Confederazione, i 2110 Comuni svizzeri hanno ricevuto un manifesto della campagna da affiggere in modo da mobilitare la popolazione. Anche le scuole professionali dei settori dell'edilizia, della viticoltura, dell'agricoltura, del paesaggismo e delle pulizie hanno ricevuto informazioni specifiche per integrare l'insegnamento relativo ai rischi di inquinamento e alle buone pratiche professionali.

Sono stati inoltre realizzati degli spot di prevenzione che saranno diffusi sui social media e nelle sale cinematografiche. Sul sito aquava.ch e sulle piattaforme di ascolto è disponibile anche una serie di podcast sui microinquinanti in lingua francese.

Per tutta la primavera sono previste campagne di affissione in diversi Cantoni. Tutti questi elementi saranno diffusi anche sui social media.

Il nostro obiettivo è chiaro: ridurre in modo significativo gli inquinamenti facilmente evitabili e radicare in modo duraturo le buone abitudini nei comportamenti quotidiani e professionali, al fine di proteggere l'ACQUA, il bene più prezioso per l'umanità.

Oltre alla sensibilizzazione, l'Associazione Svizzera dei Guardapesca ricorda che chiunque sia responsabile di un atto di inquinamento può essere oggetto di una denuncia penale.