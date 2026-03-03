AMAG Group AG

15 ans du Family Business Award: Les entreprises familiales peuvent poser leur candidature dès maintenant

Cham (ots)

Le Family Business Award fête ses 15 ans d'existence. Depuis 2012, le groupe AMAG récompense les entreprises familiales suisses qui se distinguent par une action responsable, durable et respectueuse des valeurs. La phase de candidature pour ce prix prestigieux est désormais ouverte et invite les entreprises familiales à participer à une success story qui met en avant l'entrepreneuriat familial en Suisse.

"Les entreprises familiales pensent à long terme - pour leur personnel, leur région et les générations futures. C'est précisément cette approche que le Family Business Award récompense depuis 15 ans. Nous souhaitons encourager les familles d'entrepreneurs à mettre en avant leur action responsable et leur engagement", explique Helmut Ruhl, CEO d'AMAG Group SA.

Les entreprises intéressées peuvent déposer leur candidature en ligne sur family-business-award.ch jusqu'au 30 avril 2026.

Le Family Business Award fête ses 15 ans: un prix qui a de l'effet

Chaque année, le Family Business Award récompense une entreprise familiale suisse qui se distingue par son esprit d'entreprise durable et une forte prise en compte des valeurs. Sont autorisées à participer les entreprises dont le siège principal est en Suisse, qui emploient plus de 25 personnes et sont dirigées au moins par la deuxième génération. Ce prix offre aux entreprises familiales une visibilité nationale et permet de faire connaître à un large public leurs performances remarquables ainsi que leur importance pour la place économique suisse.

Depuis 2012, AMAG décerne le Family Business Award en mémoire de son fondateur Walter Haefner. L'année du jubilé souligne la pertinence durable du prix: les entreprises familiales constituent l'épine dorsale de l'économie suisse - près de 90% des entreprises suisses sont gérées par des familles.

Entreprises lauréates

À ce jour, les entreprises suivantes se sont vues décerner le Family Business Award: Camion Transport AG (2025), Max Zeller Söhne AG (2024), Gartenpflanzen Daepp (2023), Griesser AG (2022), Killer Interior AG (2021), Metzler & Co. AG (2020), Wilhelm Schmidlin AG (2019), 1a hunkeler fenster AG & 1a hunkeler holzbau AG (2018), Jucker Farm AG (2017), FRAISA SA (2016), Wyon AG (2015), Groupe et Domaines Rouvinez, Sierre (2014), SIGA Holding AG (2013) et Trisa AG (2012).