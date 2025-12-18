AMAG Group AG

AMAG Group AG: Avis sur la fin de l'interdiction des moteurs à combustion dans l'UE - Le groupe AMAG mise résolument sur des solutions

Le groupe AMAG prend note des propositions politiques actuelles au sein de l'UE concernant la levée de l'interdiction des véhicules à combustion. La position du groupe AMAG a toujours été contre les interdictions générales. Indépendamment d'éventuels ajustements réglementaires, le groupe AMAG s'en tient à la restructuration de son modèle commercial en faveur de la mobilité renouvelable et à son ambition zéro émission nette d'ici 2040. L'objectif, la stratégie d'investissement et le processus de mise en oeuvre restent inchangés. La récente augmentation de la tarification interne du CO2, qui passe de CHF 120.- à CHF 200.- par tonne de CO2, en est un signe clair: les décisions d'investissement seront encore plus résolument axées sur l'impact climatique.

"Le groupe AMAG investit depuis des années de manière conséquente dans l'électrification, les énergies renouvelables et les nouvelles technologies. Nous sommes déterminés à poursuivre notre ambition zéro émission nette d'ici 2040 - et nous continuons d'accélérer la transformation", déclare Helmut Ruhl, CEO du groupe AMAG.

La mobilité renouvelable comme solution intégrée

Le groupe AMAG poursuit une stratégie intégrée et propose une mobilité renouvelable. Elle combine la mobilité, l'infrastructure de recharge, les énergies renouvelables et leur commande intelligente en un système global - pour la clientèle privée comme pour la clientèle de flotte.

Pour ce faire, le groupe AMAG poursuit une approche pragmatique et ouverte à la technologie, c'est-à-dire que l'avenir de la mobilité individuelle sera électrique, tout en investissant de manière ciblée dans des carburants synthétiques. Outre un investissement dans l'entreprise suisse cleantech Synhelion, un contrat d'achat à long terme a été conclu, commençant par plus de 50 000 litres d'essence solaire par an à partir de 2027, afin de réduire les émissions de la flotte existante.

Concrètement, cela signifie qu'avec l'offre de véhicules électriques la plus large de Suisse, des solutions intelligentes de recharge et de gestion de l'énergie ainsi que des investissements ciblés dans le photovoltaïque, les technologies de stockage, la recharge intelligente et la recharge bidirectionnelle, le groupe AMAG crée dès aujourd'hui les bases d'une mobilité renouvelable. À l'avenir aussi, l'entreprise souhaite garantir les conditions d'un paysage de mobilité économiquement attractif, évolutif et respectueux du climat. Le développement cohérent de cet écosystème intégré contribue directement à l'ambition zéro émission nette d'ici 2040 et souligne la volonté du groupe AMAG de participer activement à la transformation du secteur de la mobilité - de manière pragmatique, axée sur le marché et en fonction des besoins concrets de la clientèle.

Helmut Ruhl, CEO du groupe AMAG, déclare: "La mobilité renouvelable naît d'un large éventail de solutions efficaces. C'est pourquoi nous orientons systématiquement notre modèle commercial sur la décarbonation de la mobilité, en mettant l'accent sur l'électromobilité ainsi que sur la production d'énergie solaire décentralisée et en réseau intelligent. Parallèlement, nous investissons dans de nouvelles technologies et développons des solutions économiquement viables avec un objectif clair: notre ambition zéro émission nette en 2040."

Progrès mesurables sur la voie du zéro émission nette

Depuis 2019, le groupe AMAG a réduit ses émissions de CO2 (scopes 1 à 3) d'environ 30% pour l'ensemble de l'entreprise. Fin 2025, la flotte de véhicules de fonction du groupe AMAG était électrifiée à 88%, et l'énergie renouvelable est systématiquement développée au niveau des sites et modèles commerciaux de l'entreprise.