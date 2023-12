AMAG Group AG

Clyde setzt ab 1. Januar 2024 zu 100% auf E-Mobilität und wird zum nachhaltigsten Auto-Abo der Schweiz

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Cham (ots)

Ab 2024 wird das Angebot der AMAG-Tochter Clyde 100% elektrisch sein. Es ist das schweizweit erste Abo, das ausschliesslich E-Mobilität und als Teil der AMAG Gruppe ganzheitliche E-Mobilitätslösungen anbietet. Dank der engen Zusammenarbeit mit Helion sowie den Partnerschaften mit Solarify und Meyer Burger im Bereich Photovoltaik kommt bei Clyde alles aus einer Hand und mit hoher Wertschöpfung in der Schweiz: Elektrofahrzeuge, Ladeangebote und saubere Schweizer Stromproduktion. So werden insbesondere Elektroautos ein bedeutender Hebel für die Energiewende. Den Umstieg auf E-Mobilität will Clyde möglichst vielen Personen sowie Firmen erleichtern. Mit dem "Energy Benefit" bietet Clyde den Strom bereits kostenlos im Abo an. Wer das Auto privat lädt oder besonders sparsam fährt, erhält zusätzlich eine Gutschrift. Besitzerinnen und Besitzer einer eigenen Solaranlage profitieren doppelt: Sie erhalten beim Aufladen eines Clyde E-Autos den fast zweifachen Tarif, den sie normalerweise für ihren Solarstrom erhalten. Das ist ein einzigartiges Angebot - mit dem ambitionierten Ziel, gemeinsam mit starken Partnern ein echtes Schweizer Ökosystem aus Elektro- und Mikromobilität und Solarstrom zu etablieren. CH: Clyde und Helion setzen konsequent auf die Schweiz.

Neben Elektroautos bietet Clyde bereits heute Microlinos, dem Schweizer Produkt im L7e-Segment an, und wird in Kürze auch e-Bikes im Angebot integrieren. Clyde setzt auf Netto-Null Emissionen und damit ein klares Zeichen: Der neue Clyde CEO, Fabrizio Tollin, möchte mit der neuen, 100%igen E-Flotte und dem Clyde Energy Benefit die Mobilitätswende ernsthaft vorantreiben: "Wir machen bewusst Abstriche im klassischen Auto-Abo Markt. Dafür setzen wir verstärkt auf unsere E-Flotte und den Clyde Energy Benefit und stellen sicher, dass sämtliche Stromkosten fürs Laden inkludiert sind. An privaten Ladestationen und bei selbst produziertem Solarstrom werden unsere Kundinnen und Kunden zusätzlich vergütet". Für alle, die bzgl. der Elektromobilität noch unsicher sind, bietet das Clyde-Abo die Flexibilität, nachhaltige Mobilität rundum-sorglos kennenzulernen.

Das steht im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie der AMAG Gruppe und mit ihren Plänen, die führende Anbieterin nachhaltiger, individueller Mobilität zu werden. Martin Everts, Managing Director des neuen Geschäftsfeldes der AMAG Energy & Mobility AG: "Die AMAG Gruppe setzt auf ein Schweizer Ökosystem mit dezentral produziertem Strom und Elektrofahrzeugen. Mit dem bisher einzigartigen Schweizer Angebot von Clyde und Helion möchten wir den Kundinnen und Kunden den Einstieg in die Elektromobilität erleichtern und gemeinsam die Energiewende vorantreiben: Mit dem Clyde Energy Benefit reduziert die AMAG Gruppe für die Kundschaft das Risiko hinsichtlich der künftigen Strompreisentwicklung. Darüber hinaus fördern wir so auch die lokale Energieproduktion mit Photovoltaik, indem mit einem hohen Rückliefertarif die Rentabilität der Anlagen deutlich erhöht wird".

Davon profitieren nicht nur Privatpersonen, die Solaranlagen schneller amortisieren möchten. Mit der E-Flotte und dem Clyde Energy Benefit können auch Unternehmen profitieren, die ihre CO2-Bilanz spürbar verbessern möchten. Aufgrund der neuen Klimaberichterstattungspflicht über nicht-finanzielle Belange (ab Geschäftsjahr 2024) werden sich zukünftig immer mehr Unternehmen in der Schweiz mit dem Messen und Ausweisen ihres Treibhausgasausstosses vertraut machen müssen. Zudem gilt es, Massnahmen zu definieren zur Erreichung der CO2-Neutralität bis 2050. Der Umstieg auf eine E-Flotte ist dabei einer der grössten Hebel, um die betriebseigenen Emissionen zu reduzieren.

"Genau hier möchte Clyde mit ihrem Angebot ansetzen", sagt Fabrizio Tollin, "wir möchten Ansprechpartner und Anlaufstelle sein für alle, die sich ernsthaft mit nachhaltiger Mobilität und der Energiewende auseinandersetzen. Hierfür bieten wir gemeinsam mit der AMAG Gruppe ganzheitliche Lösungen an: vom flexiblen E-Auto-Angebot bis hin zum eigenen Solardach". Im Geschäftskundenbereich bietet Clyde beispielsweise massgeschneiderte Lösungen für temporäre Mitarbeitende oder direkt für das ganze Flottenmanagement. Mit kurzen Laufzeiten und monatlich wechselbaren Kilometerpaketen bleiben Unternehmen flexibel.

Viele Unsicherheiten rund um die Anschaffung eines E-Autos oder einer E-Flotte sollen damit der Vergangenheit angehören. Bei Clyde und ihren Partnern findet jeder und jede eine passende E-Mobilitätslösung, um den ersten Schritt in Richtung Energiewende zu gehen.

Weitere Informationen: www.clyde.ch

Über Clyde Mobility AG

Die Clyde Mobility AG ist führende Anbieterin von E-Auto-Abos in der Schweiz. Für das passende Auto im Abo zahlen Kundinnen und Kunden eine fixe monatliche Rate, die sämtliche Kosten, wie Versicherung, Service und Steuern abdecken. Auch der Strom für öffentliches und privates Laden ist inklusive: Öffentliche Ladevorgänge sind in der Monatsrate enthalten, private Ladevorgänge werden als Voucher gutgeschrieben. Zudem ist Clyde die einzige Anbieterin, bei der das Auto kostenlos an jeden Ort in der ganzen Schweiz geliefert wird. Der gesamte Kaufprozess funktioniert komplett digital.

Die Clyde Mobility AG gehört zur AMAG-Gruppe und ist Teil des Geschäftsbereichs AMAG Energy & Mobility.