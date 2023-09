AMAG Group AG

Gartenpflanzen Daepp gewinnt den Family Business Award 2023

Cham (ots)

Mit der ersten Erlebnis-Baumschule und der grössten Pflanzenauswahl der Schweiz setzte sich das Familienunternehmen Gartenpflanzen Daepp beim Family Business Award vor der Konkurrenz durch. Der Award wurde heute bereits zum zwölften Mal verliehen und zeichnet herausragendes nachhaltiges Handeln von Schweizer Familienunternehmen aus.

Heute Abend wurde an der festlichen Preisverleihung im Berner Kursaal das Gewinnerunternehmen des Family Business Awards 2023 gekürt. Gartenpflanzen Daepp aus Münsingen im Kanton Bern konnte sich dabei gegen die beiden anderen Finalistinnen, die Bolliger + Co. AG aus Grenchen und die RWB Groupe SA aus Pruntrut, durchsetzen.

In Anwesenheit von über 250 Gästen wurde der Award an Gartenpflanzen Daepp übergeben. Das 1875 gegründete Familienunternehmen kultiviert und vermarktet Gartenpflanzen in Münsingen bei Bern. Gartenpflanzen Daepp ergänzt als beispielhaftes Unternehmen die Reihe der bisherigen Gewinnerunternehmen: Griesser AG (2022), Killer Interior AG (2021), Metzler & Co. AG (2020), Wilhelm Schmidlin AG (2019), 1a hunkeler fenster AG & 1a hunkeler holzbau AG (2018), Jucker Farm AG (2017), Fraisa SA (2016), Wyon AG (2015), Entreprises et Domaines Rouvinez (2014), SIGA Holding (2013) und Trisa AG (2012).

Alle drei Finalistinnen erhielten ein Family Business Award-Zertifikat, das ihre besonders nachhaltige unternehmerische Tätigkeit attestiert. Darüber hinaus wurde den drei Unternehmen ein neuer vollelektrischer VW ID. Buzz Pro überreicht, der die Finalistinnen ein Jahr lang begleiten wird. Das Gewinnerunternehmen darf das Fahrzeug behalten.

Über Gartenpflanzen Daepp

Seit 1875 kultiviert und vermarktet Gartenpflanzen Daepp Pflanzen in höchster Qualität. In Münsingen bei Bern hegen und pflegen 55 Mitarbeitende auf einer Fläche von 25 Hektaren über 5'000 verschiedene Arten von Bäumen, Sträuchern und Gartenblumen.

1870 veredelte Adolf Daepp einen neu entdeckten Winterapfel, gründete die Baumschule Daepp und brachte den neu entdeckten Apfel als "Berner Rosen Apfel" auf den Markt - eine Erfolgsgeschichte erster Güte. 150 Jahre und fünf Generationen später setzt das unabhängige, familiengeführte Unternehmen mit der ersten Erlebnis-Baumschule und der grössten Pflanzen-Auswahl der Schweiz neue Akzente. 2005 übernahm Patrick Daepp das Eigentum an der Einzelfirma und die Geschäftsführung von seinen Eltern. Seine Frau, Cornelia, führt im Erlebnis-Gartencenter das unternehmenseigene "Bistro Florence".

Die Vision für die Zukunft lautet: Daepp bringt grün in eine urbanisierte Welt und nutzt sein Handwerk, um Lösungen für die Umweltkrise zu inspirieren. Der Nachhaltigkeitsanspruch und die tief verwurzelten Werte prägen das Handeln. Bis 2035 soll die Klimaneutralität erreicht sein. Der Anspruch ist: ökologischer als die Bio-Suisse-Richtlinien zu werden. Im Zentrum aller Bemühungen steht dabei der Lebensraum mit der vielfältigsten Biodiversität unseres Planeten: der Boden.

Über den Family Business Award

Die AMAG stiftet seit 2012 in Erinnerung an den Unternehmensgründer Walter Haefner den Family Business Award. Der Preis soll die Denk- und Wertehaltung sowie das Engagement von Familienunternehmen fördern und ihre Wichtigkeit für die Schweizer Wirtschaft unterstreichen.

Für die Wahl des siegreichen Unternehmens zeichnet sich eine hochkarätige Jury verantwortlich, die aus erfahrenen, fachlich bestens ausgewiesenen Persönlichkeiten besteht. Präsidiert wird die Jury durch Gabriela Manser, Präsidentin Verwaltungsrat Goba AG, Mineralquelle und Manufaktur und Präsidentin Handels- und Industriekammer AI.

Foto: Das Gewinnerunternehmen 2023: Gartenpflanzen Daepp mit Bundesrat Albert Rösti, Martin Haefner, Verwaltungsratspräsident AMAG Group AG, Helmut Ruhl, CEO AMAG Group AG und FBA-Jurypräsidentin Gabriela Manser.

Weitere Informationen über den Family Business Award: www.family-business-award.ch