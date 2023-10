FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

FHNW; Nationaler Zukunftstag 2023 an der FHNW

Medienmitteilung, 9. Oktober 2023

Nationaler Zukunftstag 2023 an der FHNW

Auch dieses Jahr öffnet die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW im Rahmen des nationalen Zukunftstags ihre Türen für Kinder ab der 5. Klasse. Hierbei dürfen sie neue Berufsfelder entdecken und vielfältige Eindrücke sammeln.

Ziel des Nationalen Zukunftstages ist es, den Kindern Einblicke in zukünftige Berufsmöglichkeiten zu vermitteln. Schülerinnen und Schüler der fünften bis siebten Klasse sind am 9. November 2023 eingeladen, an spannenden Workshops der FHNW teilzunehmen und Berufsfelder zu entdecken, die sie bisher vielleicht noch nicht in Betracht gezogen hatten. Der «Seitenwechsel» soll den Kindern verschiedene Berufswege aufzeigen und stereotypische Rollenbilder aufbrechen.

Angebote an allen Standorten der FHNW

Im Rahmen des Nationalen Zukunftstags 2023 ist an allen Standorten der FHNW ein Programm geplant. Die Hochschulen bieten eine breitgefächerte Auswahl an Workshops. Während sich Schülerinnen mit Mathemagie und künstlicher Intelligenz beschäftigen, erneuerbare Energien aufspüren oder Programmieren lernen, können sich Buben auf das Abenteuer «Schule geben» einlassen oder erfahren, warum Sozialarbeiter ein «cooler» Beruf ist. Und das ist längst nicht alles, was den Kindern geboten wird: Vom T-Shirt bedrucken, über Geister in der Maschine verstehen bis hin zu virtuellen Schnitzeljagden und noch viel mehr…

Die Angebote der FHNW und Anmeldemöglichkeiten finden Sie auf der Website des Nationalen Zukunftstags.

Kontakt

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Andrea Flora Bauer

Beauftragte Diversity & Nachhaltigkeit

+41 56 202 73 37

andreaflora.bauer@fhnw.ch

