Mehr Swissness für die Schweizer Solarwirtschaft: Helion Energy und Meyer Burger gehen strategische Partnerschaft ein

Cham (ots)

Helion, Branchenleader der Solarwirtschaft, und Photovoltaik-Hersteller Meyer Burger besiegeln eine strategische Partnerschaft. Damit setzen die beiden Unternehmen ein Zeichen für eine starke Schweizer Solarindustrie. Zur Unterstützung wird die AMAG Gruppe bei allen eigenen noch zu bauenden Photovoltaikanlagen bevorzugt Panels von Meyer Burger verwenden, beispielsweise beim aktuell sich im Bau befindenden 25 Millionen Franken teuren Neubau ihrer Academy in Lupfig.

Die zur AMAG Gruppe gehörende Helion Energy AG und die Meyer Burger Technology AG engagieren sich im Rahmen einer strategischen Partnerschaft für den Wiederaufbau der Photovoltaik-Wertschöpfungskette in der Schweiz, denn aktuell importiert die Schweiz ihre Solarmodule zu über 90 Prozent aus asiatischen Ländern. Mit dem Zusammenspannen der beiden Unternehmen profitieren Kundinnen und Kunden von Helion von der Innovationskraft und dem breiten Produktportfolio von Meyer Burger. Meyer Burger wiederum hat mit Helion einen rasch wachsenden und absatzstarken Energiepionier an seiner Seite. Gemeinsam können Arbeitsplätze, Pioniergeist und wichtiges Know-how in der Schweiz gesichert und Lösungen für die Zukunft entwickelt und angeboten werden.

Innovative Produkte

Noah Heynen, CEO von Helion, freut sich auf das neue Produktangebot: "Meyer Burger Hochleistungsmodule bieten eine Reihe von Vorteilen für die Kundschaft: Sie werden in der Schweiz entwickelt und nachhaltig in Deutschland produziert. Darüber hinaus zeigen sie weniger Degradation, d.h. geringere Leistungseinbussen über die Jahre und durch bessere Temperatur-Koeffizienten und Schwachlichtverhalten höhere Erträge zu allen Jahreszeiten. In vielen Fällen ermöglichen sie zudem eine bessere Anlagenkonfiguration und damit mehr Anlagenleistung auf derselben Fläche dank kleinerer Module. Meyer Burger Module sind für eine Lebensdauer von über 30 Jahren ausgelegt und mit einer branchenführenden Garantie von mindestens 25 Jahren ausgestattet. Insgesamt sind Meyer Burger Photovoltaik-Module eine gute Wahl für Kunden, die auf der Suche nach hochwertigen, effizienten und nachhaltigen Solarmodulen sind."

Lieferketten sichern, Risiken reduzieren, Innovationen stärken

"Wir sind dabei, unsere Produktion für Solarzellen und Module massiv auszubauen", sagt Gunter Erfurt, CEO von Meyer Burger. Meyer Burger Solarmodule verfügen über einen Technologievorsprung gegenüber der asiatischen Konkurrenz und erwirtschaften deutlich höhere Erträge über die gesamte Laufzeit. "Gemeinsam mit der AMAG und Helion, dem Branchenleader der Solarwirtschaft in der Schweiz mit der höchsten Technologiekompetenz, werden wir unseren Technologievorsprung im Sinne der schweizerischen sowie der europäischen Solarbranche weiter ausbauen", so Erfurt weiter.

"Die jetzt beschlossene Partnerschaft zwischen Helion und Meyer Burger ist ein weiterer Schritt zum Aufbau unseres neuen Geschäftsfelds Energy & Mobility" sagt Martin Everts, Managing Director AMAG Energy & Mobility. "Meyer Burger ist der perfekte Partner, denn die Produkt- und Technologieentwicklung findet grösstenteils in der Schweiz statt." Unter Energy & Mobility bündelt die AMAG Gruppe ihre Aktivitäten rund um Energieerzeugung mittels Photovoltaik mit Helion, Ladelösungen von Volton und Clyde, dem Ökosystem für elektrische Mobilität. Beim Ausbau dieses Geschäftsfelds setzt die AMAG Gruppe auf Partnerschaften mit weiteren Schweizer Unternehmen zur Steigerung lokaler Wertschöpfungsketten.

Erste Aufträge gesichert

Zu den ersten Abnehmern des neuen Angebots gehört auch die Helion Muttergesellschaft AMAG Group AG. Die AMAG Gruppe wird im Rahmen ihrer Klimastrategie bis 2025 an ihren eigenen Standorten rund 75'000 m2 Solaranlagen bauen. Die noch zu bauenden Anlagen sollen bevorzugt und wo möglich mit Solarpanels von Meyer Burger bestückt werden. Helmut Ruhl, CEO der AMAG Gruppe: "Ich freue mich sehr, dass mit Helion und Meyer Burger zwei Schweizer Unternehmen einen Beitrag zur Diversifizierung der Energieversorgung und zum Wiederaufbau der Schweizer und europäischen Solarindustrie leisten. Wir nutzen die Module von Meyer Burger nun ganz konkret beim Neubau der AMAG Academy. Nach Eröffnung der Academy im kommenden Mai werden in Lupfig jährlich 10'000 Mitarbeitende im Handels- und Servicenetz der AMAG Gruppe geschult. Die Partnerschaft mit Meyer Burger ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg zur führenden Anbieterin nachhaltiger individueller Mobilität, denn wir wollen gemeinsam mit Partnern den Strom für die von uns verkauften Elektroautos zunehmend selbst produzieren."

In Zusammenarbeit mit der AMAG Academy betreibt auch die Helion Energy AG seit diesem Sommer eine Academy, in der sie ihre Mitarbeitenden im Bereich Photovoltaikinstallationen aus- und weiterbildet, neu auch an Meyer Burger-Modulen. 2024 starten zudem im Rahmen einer neuen Berufslehre die ersten Solarinstallateur- und Solarmonteur-Lernenden ihre Ausbildung bei der Helion Energy AG. Damit absolvieren über 800 Lernende ihren Berufseinstieg in der AMAG Gruppe.

Über Meyer Burger Technology AG

www.meyerburger.com

Meyer Burger hat mit der Produktion von Hochleistungs-Solarzellen und -Solarmodulen im Jahr 2021 gestartet. Seine proprietäre Heterojunction/SmartWire-Technologie ermöglicht es dem Unternehmen, neue Standards in Bezug auf Energieertrag zu setzen. Mit Solarzellen und -modulen, die in der Schweiz entwickelt und in Deutschland unter nachhaltigen Bedingungen gefertigt werden, will Meyer Burger zu einem führenden europäischen Photovoltaik-Unternehmen wachsen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen rund 1300 Mitarbeitende an Forschungsstätten in der Schweiz, Entwicklungs- und Fertigungsstätten in Deutschland und an Vertriebsstandorten in Europa, den USA, Asien und Australien. Meyer Burger wurde 1953 in der Schweiz gegründet und hat in den letzten Jahrzehnten als Anbieter von Produktionssystemen die Entwicklung der globalen Photovoltaik-Industrie entlang der gesamten Wertschöpfungskette geprägt und wesentliche Standards der Industrie gesetzt. Ein grosser Teil der heute weltweit produzierten Solarmodule basiert auf Technologien, die von Meyer Burger entwickelt wurden.

Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange gelistet (Ticker: MBTN).

Über AMAG Group AG:

Die AMAG Group AG ist ein Schweizer Familienunternehmen. Die AMAG Import AG importiert und vertreibt Fahrzeuge der Marken Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA, CUPRA und VW Nutzfahrzeuge über das grösste Vertreternetz der Schweiz (über 450 Händler und Servicepartner). Dazu zählt auch die AMAG Automobil und Motoren AG mit rund 80 eigenen Garagenbetrieben, Occasions und Carrosserie Centern. Sie ist zudem auch Bentley Stützpunkt. Ein weiteres Tochterunternehmen ist die AMAG First AG, die grösste Porsche Handelsorganisation der Schweiz. Als weiteres Tochterunternehmen der AMAG Group AG wurde 2022 die Noviv Mobility AG gegründet. Diese bietet Dienstleistungen im Bereich Handel und Service sowie neue Mobilitätskonzepte an.

Zur AMAG Gruppe gehören ausserdem die AMAG Leasing AG als Finanzdienstleister, die AMAG Parking AG, die diverse Park- und Ladehäuser bewirtschaftet, und die AMAG Services AG, welche Lizenznehmerin von Europcar und ubeeqo für die Schweiz ist und an den Schweizer Flughäfen Valetparking und schweizweit Chauffeurdienstleistungen anbietet. Die mobilog AG bietet seit 2021 Logistikdienstleistungen auch für Dritte an, zudem betreibt die AMAG Gruppe ein Innovation & Venture Lab. Seit 2018 ist die AMAG Mitinhaberin von autoSense, der Lösung für digitale Vernetzung von Fahrzeugen, und seit 2019 bietet sie mit Clyde ein Auto-Abomodell an. Zudem ist sie Partnerin bei der Swiss Startup Factory.

In der 2022 aufgebauten Business Unit "AMAG Energy & Mobility" bündelt die AMAG Gruppe ihre Dienstleistungen und Unternehmen rund um Energie, unter anderem mit den Unternehmen Helion Energy AG, dem führenden Solarunternehmen und der Clyde Mobility AG.

Die AMAG Gruppe hat das Ziel 90 % der Emissionen (Sope1, Scope 2, Scope 3) bis 2040 zu reduzieren. Sie bekennt sich zum 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens und zu den Science Based Targets. Zusätzlich investiert sie ab 2025 in Klimaschutzprojekte und eliminiert einen Teil unserer Emissionen mit Hilfe der DAC-Technologie von Climeworks. Ab 2040 eliminiert die AMAG Gruppe alle verbleibenden Emissionen.

Die AMAG Group AG beschäftigt rund 7300 Mitarbeitende, davon über 770 Lernende.