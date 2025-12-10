Manor AG

Si apre un nuovo capitolo della moda nella Svizzera romanda: il flagship store Manor di Ginevra modernizza i suoi spazi dedicati alla moda e punta su un'esperienza di acquisto stimolante

Manor pone una nuova pietra miliare nella sua offensiva di modernizzazione su scala nazionale con il suo flagship store di Ginevra. Gli spazi dedicati alla moda, completamente rinnovati, conferiscono al grande magazzino una nuova eleganza e lo rendono uno dei luoghi più stimolanti della Svizzera per chi ama la moda. La clientela scopre un ambiente raffinato, un assortimento ampliato con oltre 40 nuovi marchi internazionali e un'esperienza di acquisto che combina armoniosamente moda, lifestyle e servizio.

Nell'ambito della sua iniziativa di modernizzazione, Manor ha rinnovato circa 10 000 m² di superficie nei reparti donna, uomo, calzature, accessori e lingerie del suo grande magazzino di Ginevra durante una fase di trasformazione durata 10 mesi. Su due piani, è stata aggiunta una selezione variegata di oltre 40 nuovi marchi internazionali, che si svelano in un ambiente accuratamente allestito. Questo completo riorientamento dona nuovo splendore al flagship store di Ginevra e rafforza il suo ruolo di indirizzo imprescindibile in materia di stile nella regione.

Spazi aperti, universi tematici accuratamente progettati e accenti visivi sottilmente integrati creano un'atmosfera accogliente, propizia alla scoperta e all'ispirazione. La nuova disposizione invita a esplorare le ultime tendenze, ad abbinare i capi tra loro e a scoprire stili diversi: un ambiente in cui la moda diventa intuitiva e piacevole da sperimentare.

Diversificato, elegante, attuale: un portafoglio di marchi rinnovato

Manor ha notevolmente ampliato la sua offerta di moda nel suo grande magazzino di Ginevra e ora offre, oltre ai propri marchi ben consolidati e attraenti, una quarantina di marchi internazionali aggiuntivi. Il risultato è una scelta più ampia e contemporanea, che combina marchi di stiliste e stilisti internazionali, marchi casual moderni e moda contemporanea, sia per le donne che per gli uomini.

Per le donne, marchi come Iro, Moose Knuckles, Pablo, Drykorn, Allsaints, Hod Paris, Suncoo Paris, From Future, Closed, Lois, Paige, Majestic Filatures Paris, Pyrenex, Boss, Momoni, Peuterey, Ines de la Fressange e Raffaello Rossi si aggiungono alla gamma.

Tra i nuovi marchi per uomo troviamo Sandro, Moose Knuckles, Tiger of Sweden, PS Paul Smith, IKKS, Closed, Drykorn, Allsaints, From Future, Studio Seidensticker, G-Lab, Schott NYC, Pyrenex, Majestic Filatures Paris, Peuterey, Fursac, Hackett London, Bonheur, Figaret e Scaglione.

Questa selezione riflette le tendenze e le esigenze regionali e sottolinea la volontà di offrire un alto livello di competenza in materia di moda.

In breve: i nuovi spazi dedicati alla moda del flagship store Manor di Ginevra

Circa 10 000 m² di superficie dedicata alla moda completamente rinnovata: uno degli spazi moda più moderni della Svizzera

di superficie dedicata alla moda completamente rinnovata: uno degli spazi moda più moderni della Svizzera Oltre 40 nuovi marchi internazionali , tra cui Sandro, Iro, Moose Knuckles, PS Paul Smith, Momoni, Allsaints, Closed, Drykorn e From Future

, tra cui Sandro, Iro, Moose Knuckles, PS Paul Smith, Momoni, Allsaints, Closed, Drykorn e From Future Un'offerta di moda più ampia e contemporanea per donna e uomo, dai marchi di stiliste e stilisti a quelli contemporanei, con consulenza e assistenza

per donna e uomo, dai marchi di stiliste e stilisti a quelli contemporanei, con consulenza e assistenza Spazi aperti e stimolanti con universi tematici accuratamente selezionati per facilitare gli abbinamenti e le scoperte

selezionati per facilitare gli abbinamenti e le scoperte Un flagship store dal nuovo splendore: un punto di riferimento in fatto di stile per la regione e un elemento della modernizzazione di Manor a livello nazionale

Manor modernizza i suoi spazi dedicati alla moda in 12 grandi magazzini

La presentazione della nuova offerta moda segue il concetto a 360 gradi proprio di Manor, che integra tutti gli aspetti dell'esperienza di acquisto: dalle vetrine e dal design dei negozi alle immagini digitali, passando per la comunicazione su manor.ch, l'applicazione e i social network.

Il nuovo concetto di moda dell'azienda è stato implementato per la prima volta nel 2024 nei grandi magazzini Manor di Basilea e Losanna. Nel 2025 si sono aggiunti Lugano, Vevey e ora Ginevra. Nei prossimi due anni seguiranno i grandi magazzini di Chavannes, Emmen, Friburgo, Winterthur, Aarau, Monthey, Zurigo Letzipark e, nel 2028, il flagship store di Zurigo. Manor sta così rinnovando oltre 20 000 m2 di superficie e investendo circa 50 milioni di franchi svizzeri nel solo settore della moda per migliorare l'esperienza della clientela.

Anche altri grandi magazzini sono oggetto di ristrutturazioni puntuali, sia in termini di attrattiva dell'assortimento, portafoglio marchi, look & feel o ancora di moderna messa in scena dell'offerta, sempre in funzione delle specificità locali e delle esigenze della clientela.

In merito a Manor

In qualità di gruppo di grandi magazzini più grande della Svizzera, Manor mira a ispirare la sua clientela con un'esperienza omnichannel e a 360 gradi, sia fisicamente, nei grandi magazzini, che online, su manor.ch e con l'app Manor. Il Gruppo Manor comprende 56 grandi magazzini Manor, 23 supermercati Manor Food e 23 ristoranti Manora. L'azienda è presente in tutte le regioni del Paese e impiega circa 6800 persone.

Attualmente, circa 700 produttrici e produttori locali riforniscono i supermercati Manor Food con prodotti di stagione nell'ambito del programma di sostenibilità "locale". Manor è orgogliosa di offrire una gamma di oltre 5000 prodotti locali per sostenere le agricoltrici, gli agricoltori e le imprese locali e promuovere la produzione agricola regionale. Ingredienti freschi di altissima qualità e prodotti locali certificati provenienti da un raggio massimo di 30 km vengono utilizzati anche per preparare i piatti dei ristoranti Manora.

