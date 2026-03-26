Garten Hotels

I giardini si trasformano in gallerie: 21 hotel svizzeri lanciano l'iniziativa Art Garten Hotels

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Baden/Konolfingen/La Tour-de-Peilz (ots)

GarNella primavera del 2026 i giardini degli hotel si trasformeranno in una galleria a cielo aperto. Con il titolo "Art Garten Hotels", 21 strutture in tutte le regioni del Paese presenteranno nei propri parchi opere d'arte di rinomati artisti e artiste svizzeri. Il progetto unisce hotel, giardini e arte contemporanea e invita a riscoprire gli "Garten Hotels".

Un giardino magnifico è più di una semplice cornice: è l'anima di un hotel. I 21 membri dell'associazione Garten Hotels Schweiz seguono questo credo. A partire da aprile 2026, le strutture ricettive faranno un passo in più e apriranno i loro parchi per una serie di mostre. Ogni giardino d'albergo diventerà così una galleria a cielo aperto, in cui sculture e installazioni si armonizzeranno con la flora e l'architettura specifiche del luogo.

100 opere d'arte di 30 artisti, su misura per 21 sedi

Il progetto "Art Garten Hotels" pone al centro l'arte del giardinaggio e la creatività degli artisti svizzeri. A tal fine, in stretta collaborazione con la Fondazione Triennale Svizzera di Scultura (Bad Ragaz), sono stati selezionati 30 artisti le cui opere si adattano perfettamente al rispettivo giardino. Ogni giardino - che funga da rifugio, luogo di incontro o parco storico - racconta una nuova storia attraverso l'arte curata. E l'ambiente del giardino influenza a sua volta il modo in cui le opere d'arte agiscono sui visitatori.

"Con gli Art Garten Hotels creiamo un legame che in questa forma non esiste ancora in tutta la Svizzera", afferma Fabian Weidmann, co-promotore degli Art Garten Hotels. "Invitiamo gli ospiti a vivere l'arte là dove l'ospitalità è di casa."

Dopo l'edizione di quest'anno, gli Art Garten Hotels si terranno anche nel 2027 e nel 2028 e dal 2029 saranno autosufficienti. Il via ufficiale alla prima edizione sarà dato nell'aprile 2026; le opere saranno esposte da aprile a novembre.

Concorso per il Key Visual in collaborazione con la ZHdK

In collaborazione con il Dipartimento di Belle Arti della Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) è stato lanciato un concorso tra gli studenti per la creazione del Key Visual per gli Art Garten Hotels 2026. La giuria, composta da Carla Hohmeister (Bad Ragartz), Linda Peter (vitamin2) e rappresentanti dei Garten Hotels, ha esaminato e valutato tutte le candidature con il supporto consultivo di Pascal Siedler e Swetlana Heger-Davis della ZHdK. L'opera "Dispersal I" di Alessia Belluscio ha convinto la giuria ed è stata selezionata come Key Visual 2026. Il dialogo con i giovani artisti apre nuove prospettive e la collaborazione con la ZHdK sarà ulteriormente approfondita in futuro.

Per ulteriori informazioni sul progetto, visitate art.gartenhotels.ch

Informazioni su Art Garten Hotels

Art Garten Hotels porta l'arte contemporanea di artisti svizzeri nei giardini di 21 hotel svizzeri. Nella prima edizione, da aprile a novembre 2026, saranno esposte oltre 100 opere nei giardini dei Garten Hotels Schweiz. In questo modo, in ogni giardino nascerà una galleria all'aperto unica, accessibile gratuitamente.

Informazioni su Garten Hotels Schweiz

Garten Hotels Schweiz è un'associazione di hotel svizzeri selezionati che mettono il giardino e la natura al centro del loro concetto di gestione. I giardini e i parchi sono una componente importante degli hotel e sono percepibili in vari ambiti. La cooperazione è stata avviata nel 2016 e oggi comprende 21 hotel in tutte le regioni del Paese. L'associazione è gestita dalla Stammgast GmbH di Baden.