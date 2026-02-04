Premio Culturale Manor 2026: sei artisti, sei sguardi sulla creazione contemporanea svizzera

Manor AG

La giuria del Premio Culturale Manor 2026 ha deliberato e riconosciuto il talento di sei giovani artiste e artisti che saranno celebrati durante tutto l'anno attraverso sei mostre in Svizzera: Anita Muçolli a Bienne, Shamiran Istifan ad Aarau, Lucas Erin a Losanna, Miro Aron a Sion, Kaspar Ludwig a Lugano e Dominik Zietlow a Lucerna.

Il Premio Culturale Manor 2026 illustra la ricchezza e la diversità delle pratiche artistiche contemporanee in Svizzera, dalla fotografia alla performance, passando per il video e la scultura, spesso mescolati in forme ibride. Ogni artista beneficerà di una mostra in un'istituzione di spicco del proprio cantone, della pubblicazione di una monografia e dell'acquisizione di una delle sue opere.

"Sono lieto che, dopo 44 anni di esistenza, il Premio Culturale Manor conservi la sua vitalità e non vedo l'ora di scoprire il lavoro delle artiste e degli artisti premiati. Il mio ringraziamento va ancora una volta alle nostre dodici istituzioni partner in tutta la Svizzera e ai loro team", spiega Pierre-André Maus, amministratore di Maus Frères SA e rappresentante del Premio Culturale Manor.

La vincitrice del Premio Culturale Manor del Cantone di Berna, Anita Muçolli (*1993, Burgdorf), presenterà le sue opere alla Salle Poma del Centro d'arte di Bienne, dal 20 febbraio al 17 maggio 2026. Formatasi alla Scuola superiore di design e arte di Basilea (FHNW), l'artista propone una mostra personale che combina installazioni immersive e nuove sculture che affrontano le paure collettive legate alle evoluzioni sociali e tecnologiche. Tra savoir-faire tradizionale e tecnologie contemporanee, le sue opere rendono visibili emozioni invisibili, come l'ansia o l'isolamento, e invitano a un'esperienza al tempo stesso sensibile e introspettiva.

Ad Aarau, dal 12 giugno al 6 settembre 2026, Shamiran Istifan (*1987, Baden), laureata con un master in transdisciplinarità presso l'Università delle Arti di Zurigo (ZHdK), esporrà il suo lavoro all' Aargauer Kunsthaus nell'ambito del Premio Culturale Manor Argovia. Nelle sue installazioni, Shamiran Istifan esplora la convivenza sociale e le questioni di identità e appartenenza attraverso la scultura, il tessile e il video, ispirandosi alla simbologia, alla mitologia e alla cultura pop legate agli spazi segnati dalle diaspore. La mostra all'Aargauer Kunsthaus riunisce nuove produzioni e opere esistenti, appositamente rivisitate per l'occasione.

Dal 28 agosto 2026 al 14 febbraio 2027, per il Premio Culturale Manor del Cantone di Vaud, le opere del vincitore Lucas Erin (*1990, Clamart, Francia) saranno presentate nell'Espace Projet del Musée cantonal des Beaux-Arts di Losanna. Laureato in Arti visive alla Scuola cantonale d'arte di Losanna (ECAL), Lucas Erin esplora le relazioni umane attraverso installazioni, sculture e video. Oggetti trovati e sculture realizzate con cura raccontano storie che si intrecciano e si mescolano. Ispirato dal concetto di creolizzazione, l'artista lavora per associazioni, recuperi e spostamenti per far emergere nuove possibilità nello spazio espositivo.

Al Museo d'arte del Vallese a Sion, dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027, il pubblico potrà scoprire il lavoro di Miro Aron (*1992, Imfeld), che ha conseguito un bachelor in arti visive alla Hochschule der Künste Bern (HKB). Per Miro Aron, la pittura, i media digitali e l'installazione sono mezzi per interrogare la nostra memoria collettiva e il nostro rapporto con i luoghi, spesso attraverso paesaggi in declino e in rovina. I suoi ambienti nostalgici e futuristici evocano vestigia e costruzioni possibili. Invitano il pubblico a ripensare il proprio rapporto con il mondo.

Kaspar Ludwig (*1989, Norimberga, Germania), candidato al Premio Culturale Manor Ticino, valorizza il lavoro manuale e la materialità. Dal 17 ottobre 2026 al 4 aprile 2027, il Museo d'arte della Svizzera italiana (MASI) di Lugano presenterà il suo lavoro, tra scultura, installazione e scenografia, che esplora la memoria e la trasformazione della quotidianità. Con una particolare attenzione ai materiali e alla maestria artigianale, il suo lavoro stravolge oggetti familiari e introduce figure ibride, che sono allo stesso tempo divertenti e riflessive.

Per il Premio Culturale della Svizzera centrale, Dominik Zietlow (*1988, Lucerna) esporrà il suo lavoro al Kunstmuseum Luzern, dal 24 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027. L'artista, che ha conseguito un bachelor in fotografia presso l'Università delle Arti di Zurigo (ZHdK), si concentra sulla sua città natale, Lucerna, prendendo il carnevale come sfondo per la sua opera. Attraverso approcci performativi e documentaristici, esplora il modo in cui il suono, il silenzio e le interazioni sociali modellano la nostra percezione dei luoghi. Le conversazioni condotte con interlocutori invisibili si intrecciano per comporre il ritratto di uno spazio pubblico, interrogandosi sull'ascolto, l'esclusione e il posto dell'individuo nella folla.

Un impegno a favore della giovane scena artistica svizzera

Il Premio Culturale Manor, che ha festeggiato i suoi 40 anni nel 2022, è uno dei principali premi per la promozione dell'arte contemporanea in Svizzera. È stato lanciato nel 1982 da Philippe Nordmann nel fine di offrire una piattaforma alle giovani artiste e ai giovani artisti svizzeri. Viene assegnato ogni anno da una giuria di professionisti a rotazione nelle seguenti città: Aarau, Basilea, Bienne, Coira, Ginevra, Losanna, Lucerna (per la Svizzera centrale), Lugano, Sciaffusa, Sion, San Gallo e Winterthur. Per molte artiste e molti artisti, il Premio Culturale Manor è stato il trampolino di lancio per una carriera internazionale.

Manor si congratula vivamente con le vincitrici e i vincitori del Premio Culturale Manor 2026 e augura loro ogni successo per il loro futuro percorso artistico.

In merito a Manor

In qualità di gruppo di grandi magazzini più grande della Svizzera, Manor mira a ispirare la sua clientela con un'esperienza omnichannel e a 360 gradi, sia fisicamente, nei grandi magazzini, che online, su manor.ch e con l'app Manor. Il Gruppo Manor comprende 56 grandi magazzini Manor, 23 supermercati Manor Food e 23 ristoranti Manora. L'azienda è presente in tutte le regioni del Paese e impiega circa 6800 persone.

Attualmente, circa 700 produttrici e produttori locali riforniscono i supermercati Manor Food con prodotti di stagione nell'ambito del programma di sostenibilità "locale". Manor è orgogliosa di offrire una gamma di oltre 5000 prodotti locali per sostenere le agricoltrici, gli agricoltori e le imprese locali e promuovere la produzione agricola regionale. Ingredienti freschi di altissima qualità e prodotti locali certificati provenienti da un raggio massimo di 30 km vengono utilizzati anche per preparare i piatti dei ristoranti Manora.

