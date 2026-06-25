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Prix Culturel Manor 2027 : les lauréat-e-s de la 45e édition dévoilé-e-s

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Bâle (ots)

Les jurys du Prix Culturel Manor 2027 se sont réunis et ont désigné les lauréat-e-s de la 45e édition. Les artistes récompensé-e-s sont : Paula Santomé pour le canton de Bâle-Ville, Davide-Christelle Sanvee pour Genève, Livio Casanova pour les Grisons, Amanda Camenisch pour Schaffhouse et Caterina De Nicola pour le canton de Zurich. Manor félicite chaleureusement les lauréat-e-s qui se consacrent désormais à la préparation de leurs expositions respectives.

Pour cette 45e édition du Prix Culturel Manor, les artistes lauréat-e-s s'inscrivent dans la continuité d'un prix qui, année après année, met en lumière la diversité et la vitalité de la création contemporaine en Suisse.

Installation, performance, sculpture, peinture ou son : leurs oeuvres explorent la mémoire, l'identité, la transformation et les récits de notre société. Grâce au Prix Culturel Manor, chaque artiste bénéficiera d'une exposition personnelle dans une institution de référence de sa région ainsi que d'une publication en 2027. Manor réaffirme ainsi son engagement durable en faveur de la jeune scène artistique contemporaine suisse.

La nomination de la lauréate ou du lauréat du canton de Saint-Gall est repoussée au printemps 2027 et ses oeuvres seront exposées dans le cadre du Prix Culturel Manor 2028.

Au Kunstmuseum Basel, le Prix Culturel Manor est attribué à Paula Santomé. Née en Espagne en 1994, l'artiste vit et travaille à Bâle. Diplômée d'un Master en Fine Arts de l'Institut Art Gender Nature de la Basel Academy of Art and Design, elle a présenté son travail dans de nombreuses expositions en Suisse et à l'international.

Paula Santomé mêle dessin, relief, sculpture et installation pour créer des oeuvres inspirées de récits personnels, de mythes et d'images collectées. À travers des formes organiques et des matériaux tels que l'aluminium, la céramique ou le verre, elle explore des thèmes comme l'émancipation, la résistance et la transformation. Ses oeuvres questionnent les représentations du corps et les rapports de pouvoir, tout en imaginant de nouvelles formes de liberté.

paulasantome.com

À Genève, le jury du musée d'Art moderne et contemporain a décerné le Prix Culturel Manor 2027 à Davide-Christelle Sanvee. Née en 1993, l'artiste vit et travaille à Genève et développe une pratique à la croisée de l'installation et de la performance. Formée à la Haute école d'art et de design de Genève en arts visuel, elle s'est spécialisée dans les pratiques performatives et le travail du corps dans l'espace. Elle a également étudié l'architecture d'intérieur à Amsterdam, ce qui nourrit son approche des lieux et de leurs usages.

Dans sa pratique, Davide-Christelle Sanvee conçoit la performance comme une forme à la fois scénique et un moyen d'émancipation. Inspirée par le théâtre et la critique des institutions, elle investit les lieux qu'elle occupe en y faisant émerger des récits invisibles, entre histoires personnelles et mémoire collective. Elle travaille à partir des espaces eux-mêmes pour faire circuler des " présences " du passé et amener le public à reconsidérer le contexte dans lequel il se trouve.

Dans les Grisons, au Bündner Kunstmuseum à Coire, le Prix Culturel Manor 2027 revient à Livio Casanova. Né à Siat, où il a grandi, l'artiste vit aujourd'hui entre les Grisons et Berne. Diplômé de la Haute école des arts de Berne puis du Dutch Art Institute à Arnhem, il a notamment exposé à la Kunsthalle de Berne, au Bündner Kunstmuseum et au Württembergischer Kunstverein de Stuttgart.

Livio Casanova part de textiles anciens, de tissus brodés ou de toiles usées, porteurs de traces d'usage et de mémoire, qu'il intègre directement à ses compositions. Il les met en relation avec des motifs, signes et gestes graphiques issus de récits historiques et populaires, notamment liés aux traditions textiles, à la sorcellerie ou à des figures culturelles comme Heidi. En combinant fils, symboles et images, il crée des oeuvres où se croisent transmission des histoires, artisanat et création contemporaine, dans un dialogue entre matière et imaginaire.

liviocasanova.ch

Au Museum zu Allerheiligen de Schaffhouse, le Prix Culturel Manor 2027 récompense Amanda Camenisch. Née en 1987 et originaire de Schaffhouse, l'artiste vit et travaille à Londres depuis 2014. Formée en photographie, en anthropologie sociale ainsi qu'en anthropologie de l'art et de la culture, elle a présenté son travail dans plusieurs institutions en Suisse, en Allemagne et au Royaume-Uni.

Dans sa pratique, Amanda Camenisch mêle installation, sculpture, son, film et performance pour créer des environnements immersifs et participatifs. À partir de matériaux organiques tels que la cire, les minéraux, les plantes ou le textile, elle explore les notions de transformation, de régénération et d'expérience collective. Ses oeuvres prennent souvent vie à travers des ateliers, performances ou interventions sonores qui favorisent l'échange et de nouvelles formes de relation entre les personnes, les objets et l'espace.

www.amandacamenisch.com

Au Kunst Museum Winterthur, le Prix Culturel Manor 2027 pour le canton de Zurich est attribué à Caterina De Nicola. Née en 1991 à Ortona, en Italie, et installée à Zurich, l'artiste développe une pratique multidisciplinaire mêlant installation, performance, son et travail autour de l'objet. Diplômée de l'École cantonale d'art de Lausanne, elle a notamment été résidente à La Becque à La Tour-de-Peilz et exposé son travail dans plusieurs institutions en Suisse et à l'international.

Caterina De Nicola transforme des objets trouvés, des matériaux récupérés et des éléments visuels du quotidien en installations immersives. Elle s'intéresse à la manière dont images, symboles et objets circulent dans la société contemporaine, se répètent et changent de sens. À travers une approche expérimentale et proche du " Do It Yourself ", elle crée des environnements où assemblage, détournement et recyclage deviennent des outils pour observer et questionner le monde actuel.

www.caterinadenicola.com

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Un engagement en faveur de la jeune scène artistique suisse

Le Prix Culturel Manor, qui a fêté ses 40 ans en 2022, est l'un des principaux prix de promotion de l'art contemporain en Suisse. Il a été lancé en 1982 par Philippe Nordmann dans le but d'offrir une plate-forme aux jeunes artistes suisses. Il est attribué chaque année par un jury professionnel en alternance dans les villes suivantes : Aarau, Bâle, Bienne, Coire, Genève, Lausanne, Lucerne (pour la Suisse centrale), Lugano, Saint-Gall, Schaffhouse, Sion et Winterthur. Pour bon nombre d'artistes, le Prix Culturel Manor a été le tremplin d'une carrière internationale.

Manor félicite chaleureusement les lauréat-e-s du Prix Culturel Manor 2027 et leur souhaite beaucoup de succès dans la suite de leur parcours artistique !

À propos de Manor

En tant que plus grand groupe de grands magasins de Suisse, Manor a pour objectif de séduire ses client-e-s grâce à une expérience omnicanale et à 360 degrés, tant dans ses magasins physiques qu'en ligne sur manor.ch et via l'application Manor. Le groupe Manor compte 56 grands magasins Manor, 21 supermarchés Manor Food et 23 restaurants Manora. L'entreprise est présente dans toutes les régions du pays et emploie environ 6800 personnes.

Chez Manor Food, environ 700 producteurs locaux livrent déjà des produits saisonniers aux supermarchés Manor Food dans le cadre du programme de développement durable " Local " de Manor. Manor est fière de proposer une gamme de plus de 5000 produits locaux qui soutiennent les agricultrices et agriculteurs ainsi que les entreprises locales et encouragent la culture locale. Les plats servis dans les restaurants Manora sont également préparés à partir d'ingrédients frais de la plus haute qualité et de produits locaux certifiés provenant d'un rayon maximal de 30 kilomètres.

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