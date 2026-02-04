Manor AG

Prix Culturel Manor 2026 : six artistes, six regards sur la création contemporaine suisse

Bild-Infos

Download

Bâle (ots)

Les jurys du Prix Culturel Manor 2026 ont délibéré et reconnu le talent de six jeunes artistes qui seront célébré-e-s tout au long de l'année à travers six expositions en Suisse : Anita Muçolli à Bienne, Shamiran Istifan à Aarau, Lucas Erin à Lausanne, Miro Aron à Sion, Kaspar Ludwig à Lugano et Dominik Zietlow à Lucerne.

Le Prix Culturel Manor 2026 illustre la richesse et la diversité des pratiques artistiques contemporaines en Suisse - de la photographie à la performance, en passant par la vidéo et la sculpture, souvent mêlées dans des formes hybrides. Chaque artiste bénéficie d'une exposition dans une institution phare de son canton, de la publication d'une monographie et de l'acquisition d'une de ses oeuvres.

" Je me réjouis qu'après 44 ans d'existence, le Prix Culturel Manor conserve sa vitalité et je suis impatient de découvrir le travail des artistes primé-e-s. Mes remerciements vont une fois de plus à nos douze institutions partenaires à travers la Suisse et à leurs équipes ", déclare Pierre-André Maus, administrateur de Maus Frères SA, représentant du Prix Culturel Manor.

La lauréate du Prix Culturel Manor du canton de Berne, Anita Muçolli (*1993, Berthoud), présentera ses oeuvres à la Salle Poma du Centre d'art Bienne, du 20 février au 17 mai 2026. Formée à la Haute École de design et d'art de Bâle (FHNW), l'exposition personnelle de l'artiste combine installations immersives et nouvelles sculptures qui abordent les peurs collectives liées aux évolutions sociales et technologiques. Entre savoir-faire traditionnel et technologies contemporaines, ses oeuvres rendent visibles des émotions invisibles, comme l'anxiété ou l'isolement, et invitent à une expérience à la fois sensible et introspective.

À Aarau, du 12 juin au 6 septembre 2026, c'est Shamiran Istifan (*1987, Baden), diplômée d'un master en transdisciplinarité de la Haute École des arts de Zurich (ZHdK), qui exposera son travail au Aargauer Kunsthaus dans le cadre du Prix Culturel Manor Argovie. Dans ses installations, Shamiran Istifan explore la coexistence sociale et les questions d'identité et d'appartenance à travers sculpture, textile et vidéo, en s'inspirant de la symbolique, de la mythologie et de la culture pop liées aux espaces marqués par la diaspora. L'exposition à l'Aargauer Kunsthaus réunit de nouvelles productions ainsi que des oeuvres existantes, spécialement revisitées pour l'occasion.

Du 28 août 2026 au 14 février 2027, pour le Prix Culturel Manor du canton de Vaud, les oeuvres du lauréat Lucas Erin (*1990, Clamart, France) seront présentées dans l'Espace Projet du Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne. Diplômé en arts visuels de l'École cantonale d'art de Lausanne (ECAL), Lucas Erin explore les relations humaines à travers installation, sculpture et vidéo. Des objets trouvés et des sculptures fabriquées avec soin racontent des histoires qui se croisent et se mélangent. Inspiré par le concept de créolisation, l'artiste travaille par associations, récupérations, déplacements - pour laisser advenir de nouveaux possibles dans l'espace de l'exposition.

Au Musée d'art du Valais à Sion, du 20 septembre 2026 au 31 janvier 2027, le public découvrira le travail de Miro Aron (*1992, Imfeld), diplômé d'un bachelor en arts visuels de la Haute École des arts de Berne (HKB). Pour Miro Aron, la peinture, les médias numériques et l'installation sont des moyens de questionner notre mémoire collective et notre rapport aux lieux, souvent à travers des paysages en déclin et en ruine. Ses environnements nostalgiques et futuristes évoquent vestiges et constructions possibles. Ils invitent le public à repenser sa relation au monde.

Kaspar Ludwig (*1989, Nuremberg, Allemagne), formé aux beaux-arts à Carrare et à Bâle, et nominé pour le Prix Culturel Manor Tessin, valorise le travail manuel et la matérialité. Du 17 octobre 2026 au 4 avril 2027, le Museo d'arte della Svizzera italiana (MASI) à Lugano présentera son travail, entre sculpture, installation et scénographie, explorant la mémoire et la transformation du quotidien. Par une attention particulière portée aux matériaux et à la maîtrise artisanale, son travail détourne des objets familiers et introduit des figures hybrides, à la fois drôles et réfléchies.

Pour le Prix Culturel Manor de la Suisse centrale, Dominik Zietlow (*1988, Lucerne) exposera son travail au Kunstmuseum Luzern, du 24 octobre 2026 au 31 janvier 2027. Titulaire d'un bachelor en photographie de la Haute École des arts de Zurich (ZHdK), l'artiste se penche sur sa ville natale, Lucerne, en prenant le carnaval comme cadre de son oeuvre. À travers des approches performatives et documentaires, il explore la manière dont le son, le silence et les interactions sociales façonnent notre perception des lieux. Des conversations menées avec des interlocuteur-trice-s invisibles se tissent pour composer le portrait d'un espace public, interrogeant l'écoute, l'exclusion et la place de l'individu dans la foule.

Communiqué de presse en ligne : Prix Culturel Manor 2026 : six artistes, six regards sur la création contemporaine suisse

Photos

Téléchargez les photos ici

Un engagement en faveur de la jeune scène artistique suisse

Le Prix Culturel Manor, qui a fêté ses 40 ans en 2022, est l'un des principaux prix de promotion de l'art contemporain en Suisse. Il a été lancé en 1982 par Philippe Nordmann dans le but d'offrir une plate-forme aux jeunes artistes suisses. Il est attribué chaque année par un jury professionnel en alternance dans les villes suivantes : Aarau, Bâle, Bienne, Coire, Genève, Lausanne, Lucerne (pour la Suisse centrale), Lugano, Schaffhouse, Saint-Gall, Sion et Winterthur. Pour bon nombre d'artistes, le Prix Culturel Manor a été le tremplin d'une carrière internationale.

Manor félicite chaleureusement les lauréat-e-s du Prix Culturel Manor 2026 et leur souhaite beaucoup de succès dans la suite de leur parcours artistique !

À propos de Manor

En tant que plus grand groupe de grands magasins de Suisse, Manor a pour objectif de séduire ses client-e-s grâce à une expérience omnicanale et à 360 degrés, tant dans ses magasins physiques qu'en ligne sur manor.ch et via l'application Manor. Le groupe Manor compte 56 grands magasins Manor, 23 supermarchés Manor Food et 23 restaurants Manora. L'entreprise est présente dans toutes les régions du pays et emploie environ 6800 personnes.

Chez Manor Food, environ 700 producteurs locaux livrent déjà des produits saisonniers aux supermarchés Manor Food dans le cadre du programme de développement durable " Local " de Manor. Manor est fier de proposer une gamme de plus de 5000 produits locaux qui soutiennent les agriculteurs ainsi que les entreprises locales et encouragent la culture locale. Les plats servis dans les restaurants Manora sont également préparés à partir d'ingrédients frais de la plus haute qualité et de produits locaux certifiés provenant d'un rayon maximal de 30 kilomètres.

manor.ch