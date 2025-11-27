Manor AG

Le Prix Culturel Manor Tessin 2026 récompense Kaspar Ludwig

Le Prix Culturel Manor 2026 est attribué au tessinois Kaspar Ludwig. Sculpteur, il transforme les choses du quotidien en un terrain de jeu plein de surprises.

L'approche de Kaspar Ludwig (*1989, Nuremberg) formé aux beaux-arts à Carrare et à Bâle, met en avant travail manuel et beauté des matériaux. Dans ses sculptures, installations et scénographies surgit l'inattendu : objets détournés de leur fonction, créatures mi-humaines mi-animales, scènes à la fois drôles et réfléchies. Le jury du Prix Culturel Manor 2026 a salué sa capacité à faire voir le monde autrement et à transformer les petites choses de la vie en expériences surprenantes.

Ses expositions en Suisse et à l'étranger incluent The reality for me was six days of seasickness (Liste, Bâle, 2019), Rivoluzioni da divano (Galleria Daniele Agostini, Lugano, 2023) et Dividere i pani e i pesci (SALTS/Mario Kreuzberg, Bâle, 2024). Il a également participé à des résidences à Tokyo (Tokas et Atelier Mondial, 2022).

Depuis plus de quarante ans, le Prix Culturel Manor récompense des artistes au talent prometteur dans douze cantons sur un rythme biennal. Après l'annonce des cinq premiers lauréats, Kaspar Ludwig est le sixième et dernier artiste sélectionné pour l'édition 2026. Les dates d'inauguration des expositions seront communiquées début 2026.

Un engagement en faveur de la jeune scène artistique suisse

Le Prix Culturel Manor, qui a fêté ses 40 ans en 2022, est l'un des principaux prix de promotion de l'art contemporain en Suisse. Il a été lancé en 1982 par Philippe Nordmann dans le but d'offrir une plate-forme aux jeunes artistes suisses. Il est attribué chaque année par un jury professionnel en alternance dans les villes suivantes : Aarau, Bâle, Bienne, Coire, Genève, Lausanne, Lucerne (pour la Suisse centrale), Lugano, Schaffhouse, Sion, St-Gall et Winterthur. Pour bon nombre d'artistes, le Prix Culturel Manor a été le tremplin d'une carrière internationale.

Manor félicite chaleureusement les lauréat-e-s du Prix Culturel Manor 2026 et leur souhaite beaucoup de succès dans la suite de leur parcours artistique.

À propos de Manor

En tant que plus grand groupe de grands magasins de Suisse, Manor a pour objectif de séduire ses clients grâce à une expérience omnicanale et à 360 degrés, tant dans ses magasins physiques qu'en ligne sur manor.ch et via l'application Manor. Le groupe Manor compte 56 grands magasins Manor, 23 supermarchés Manor Food et 23 restaurants Manora. L'entreprise est présente dans toutes les régions du pays et emploie environ 6800 personnes.

Chez Manor Food, environ 700 producteurs locaux livrent déjà des produits saisonniers aux supermarchés Manor Food dans le cadre du programme de développement durable " Local " de Manor. Manor est fier de proposer une gamme de plus de 5 000 produits locaux qui soutiennent les agriculteurs et les entreprises locales et encouragent la culture locale. Les plats servis dans les restaurants Manora sont également préparés à partir d'ingrédients frais de la plus haute qualité et de produits locaux certifiés provenant d'un rayon maximal de 30 kilomètres.

