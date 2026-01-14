TIC Holding Schweiz AG

TIC Holding Schweiz acquiert HSE Conseils

Baar, Suisse, 14 janvier 2026 (ots/PRNewswire)

TIC Holding Schweiz AG, une plateforme Buy-Build-Technologize financée par Winterberg Investment X et gérée par Winterberg Advisory GmbH, annonce l'acquisition de la société HSE Conseils SA, basée à Laténa (Neuchâtel) avec six autres implantations en Suisse.

TIC Holding Schweiz a finalisé avec succès l'acquisition de HSE Conseils SA, dont le siège est à Laténa, Neuchâtel, et qui possède six autres implantations dans les cantons de Vaud, du Valais, de Genève, de Fribourg et du Jura. L'ancien propriétaire, Marc Dutoit, réinvestit dans le cadre de la transaction au niveau de la holding et demeure Directeur général de l'entreprise.

Depuis près de 20 ans, HSE Conseils SA est un spécialiste de référence dans le domaine des polluants de construction, de l'environnement et de la sécurité au travail en Suisse romande. HSE Conseils SA propose un portefeuille de prestations complet à destination des entreprises de construction, des responsables immobiliers, des planificateurs, des entreprises et des institutions publiques. Celui-ci comprend notamment le diagnostic et les analyses de polluants (amiante, PCB, plomb), la gestion de l'environnement et des déchets, les concepts de sécurité et de protection de la santé (MSST) ainsi qu'un centre de formation. Les analyses sont réalisées dans le laboratoire interne accrédité par le SAS (Service d'accréditation Suisse) et servent de base à des solutions fondées et conformes aux exigences légales. Un autre axe majeur réside dans le conseil et la planification en matière de sécurité sur les chantiers et dans les entreprises, complétés par des formations et des perfectionnements. HSE Conseils SA accompagne ses clients depuis l'analyse des risques jusqu'à la mise en œuvre des mesures de protection et d'assainissement, contribuant ainsi à des environnements de travail et de construction sûrs, durables et conformes aux normes.

Marc Dutoit : « TIC Holding est l'acquéreur idéal pour notre entreprise déjà multisite et multisectorielle. Ce qui m'a surtout convaincu, c'est l'équipe, la grande dynamique ainsi que la structure décentralisée et fédérale du groupe. Je me réjouis de poursuivre, au sein de la holding, le développement de la plateforme "sécurité dans la construction, environnement et sécurité au travail". Ensemble, nous accélérerons encore davantage la forte croissance de HSE, tout en bénéficiant des synergies avec les autres entreprises du groupe. Notre structure, l'ensemble de l'équipe et tous les interlocuteurs pour nos clients restent inchangés, et nous continuerons de fournir la plus haute qualité et une fiabilité maximale. »

Ralph Nowak, membre du conseil d'administration de TIC Holding Schweiz et Partner chez Winterberg, ajoute : « Nous sommes ravis d'avoir pu accueillir HSE au sein de notre groupe. Avec HSE, nous couvrons désormais les secteurs de l'industrie, des matériaux de construction ainsi que la sécurité dans la construction, l'environnement et la sécurité au travail. Il s'agit d'une étape importante pour le développement de notre TIC Holding Schweiz – ces trois plateformes soulignent notre position de groupe indépendant de référence dans ces domaines à l'échelle de toute la Suisse. Parallèlement, nous poursuivons le travail visant à mettre en place des processus améliorés et plus transparents grâce à la digitalisation et à l'intelligence artificielle, afin que les collaborateurs et les clients puissent bénéficier des synergies au sein du groupe. TIC Holding Schweiz poursuivra également en 2026 la voie définie en matière d'indépendance, de qualité et de scalabilité. »

Winterberg, actif en Suisse dans le secteur des prestations d'essais et d'étalonnage accréditées, en particulier dans le domaine de la construction et des infrastructures, ainsi que dans le domaine industriel de la métrologie et des essais de matériaux, est spécifiquement à la recherche d'acquisitions. TIC Holding Schweiz est continuellement renforcée afin de garantir une couverture optimale de tous les domaines pertinents ainsi qu'une présence géographique à l'échelle nationale. À cet effet, Winterberg est en discussions actives avec plusieurs autres entreprises.

À propos de HSE Conseils SA

À propos de TIC Holding Schweiz AG

TIC Holding Schweiz AG ambitionne de devenir l'un des groupes leaders en Suisse, plaçant le client au centre de ses activités. L'entreprise met l'accent sur la qualité, l'excellence et la diversité. Elle recherche activement des PME dans le domaine des services accrédités d'essais, d'inspections et de certifications, notamment dans des contextes de succession. En favorisant une culture entrepreneuriale et l'intégration des technologies les plus récentes dans l'ensemble des fonctions, le groupe vise une croissance et des rendements supérieurs à la moyenne. TIC Holding Schweiz AG a son siège à Baar, en Suisse.

À propos de Winterberg Advisory GmbH et Winterberg Group AG

Basée à Grünwald près de Munich, Winterberg Advisory GmbH gère des fonds de capital-investissement orientés principalement vers les solutions de succession dans le segment des small et mid caps. Sur cette base, elle développe des plateformes Buy-Build-&-Technologize, telles que – actuellement – TIC Holding Schweiz AG et Healthcare Holding Switzerland AG. Winterberg Group AG, dont le siège se trouve à Zoug (Suisse), est un family office indépendant investissant dans le private equity – y compris dans les fonds gérés par Winterberg Advisory – ainsi que de manière sélective dans l'immobilier et d'autres classes d'actifs. Les deux entités sont dirigées par leurs associés fondateurs : Florian Brickenstein, Fabian Kröher, Ralph Nowak et Lorenzo Tencati.

