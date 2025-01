RTLZWEI

Start der Doppelfolgen am 6. Januar 2025: Razzia auf der Indigo Star und Formel-1-Fieber in Abu Dhabi

Von Dubai nach Abu Dhabi mit der Indigo Star - doch dann kommt es zu einer Razzia auf der Familienyacht

Partyvorbereitungen für das große Formel-1-Rennen von Abu Dhabi

"Die Geissens", am 6. Januar 2025, 20:15 Uhr, bei RTLZWEI

Es ist ein großer Traum, den sich Robert erfüllt: Mit der Indigo Star fährt er nach Abu Dhabi, um sich von der Yacht aus ein Formel-1-Rennen anzuschauen. Allerdings gestaltet sich der Weg von Dubai in das Nachbaremirat schwieriger als gedacht. Am Hafen erwartet die Geissens dann auch noch eine Razzia an Bord. Doch der ganze Ärger lohnt sich, denn der Liegeplatz in "Reihe 1" ist perfekt für das bevorstehende Formel-1-Rennen in Abu Dhabi. Und schon bald kommen die nächsten Probleme: Kann die geplante Party stattfinden? "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" am 6. Januar 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Razzia Geissini

Eine Stunde mit dem Auto von Dubai nach Abu Dhabi oder fünf Stunden bei hohem Wellengang von Emirat zu Emirat? Die Geissens haben sich entschieden: Für das anstehende Formel-1-Rennen wollen sie standesgemäß mit der Indigo Star an der Rennstrecke ankern und nehmen dafür den Seeweg auf sich. Die Anreise verläuft nicht ganz reibungslos, denn schon bald tauchen erste Probleme auf: Dürfen sie überhaupt einreisen und ihren Liegeplatz an der Marina beziehen? In Abu Dhabi angekommen, werden sie einer Razzia unterzogen! Robert gibt sich gelassen, bis der Zoll Gasflaschen, Drohnen und Deko-Schwerter beschlagnahmt.

Frohlocken-Stab in Abu Dhabi

Wo bleibt die Getränkelieferung, und schaffen es Carmen und Shania, einen neuen Fernseher für die Indigo Star zu besorgen? Während Robert und Davina acht Stunden lang versuchen, die bestellten Drinks auf die Indigo Star zu bringen, vertreiben sich Carmen und Shania die Zeit in der Mall. Ihre Aufgabe: Ein neuer TV muss her. Doch schon bald verliert Carmen ihr Ziel aus den Augen und kehrt mit einem schicken neuen Föhn zurück auf die Yacht.

Der Ärger vom Vortag ist verflogen, als die Tore zum Fahrerlager geöffnet werden. Roberts Kumpel Nico Hülkenberg gibt ihm einen Einblick in das Cockpit eines Formel-1-Wagens und aus Davina und Shania werden Selfie-Jägerinnen. Gelingt ihnen ein Schnappschuss mit Lewis Hamilton?

Die Sendung wird von Geiss TV produziert. Ausstrahlung am 6. Januar 2025, 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

Über "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie":

Schrill, glamourös und seit nun schon seit 2011 bei RTLZWEI: Die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Die superreiche Glamour-Familie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse. Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zuhause. Und sie scheuen sich nicht, den Zuschauern einen Einblick in ihr Jetset-Leben zu gewähren.