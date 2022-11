Manor AG

Wiedereröffnung Manor Lausanne: Manor präsentiert neues Konzept für Beauty-, Bijouterie- und Accessoires-Abteilungen

Lausanne (ots)

Am Dienstag, 1. November 2022 eröffnen die Abteilungen Beauty, Bijouterie und Accessoires von Manor Lausanne wieder. Das Warenhaus setzt auf ein modernes Ladenkonzept mit vielen Schweizer Premieren wie das Opening des grössten Sephora-Shops. Neue und exklusive Marken, vielseitige Schönheitsdienstleistungen, wechselnde Pop-up-Stores und angesagte Shop-in-Shops revolutionieren die Abteilungen.

Manor Lausanne setzt beim neuen Konzept in den Bereichen Beauty-, Bijouterie- und Accessoires auf das Motto "jung, divers, dynamisch und modern". Dank den neuen Kollaborationen mit trendigen Nischenmarken und etablierten internationalen Brands bietet Manor Lausanne den Kundinnen und Kunden ein einmaliges Einkaufserlebnis und ein exklusives Angebot.

Einzigartige Beauty-Kompetenz und Schweizer Premieren

Auf rund 1'250 Quadratmeter präsentiert sich die gesamte Beauty-Abteilung mit verschiedenen Schönheitsdienstleistungen und einem vielseitigen Angebot. "Manor führt mit diesem brandneuen Konzept, das zahlreiche Schweizer Premieren beinhaltet, eine unvergleichliche Art von Shoppingerlebnis kombiniert mit Beauty Services ein. Neue und exklusive Marken, angesagte und langfristige Kooperationen in Form von Shop-in-Shops, wechselnde Eventzonen und exklusive Schönheitsdienstleistungen im "Le Studio" sind so einzigartig für ein Warenhaus in der Schweiz. Alles unter einem Dach vereint, sechs Tage die Woche. Manor ist die Schweizer Beauty Destination No1 und wird das Angebot für die Kundinnen und Kunden kontinuierlich weiterentwickeln", so Felix Potocnik, Category Director Beauty und Partnerships bei Manor.

Grösster Sephora Corner der Schweiz

Auf einer Fläche von 122 Quadratmetern entsteht der grösste Sephora Corner in der Schweiz. Beliebte traditionelle Klassiker und neuaufkommende Marken sowie die umfangreiche Eigenmarke sorgen für ein einmaliges Beauty-Erlebnis. Im Mai 2016 eröffnete der erste Sephora Shop-in-Shop in der Schweiz bei Manor Genf. Mittlerweile ist die französische Marke in 25 Manor Warenhäusern vertreten.

"Die enge und wichtige Zusammenarbeit zwischen Sephora und Manor läutet mit dem aussergewöhnlichen Upgrade in Lausanne eine neue Ära ein. Unser Sephora Corner in Lausanne ist der grösste in der Schweiz und bietet nebst der Sephora Collection auch eine umfassende Auswahl an exklusiven Marken. Ausserdem haben nicht nur neue Marken wie Tarte, Fresh, Natasha Denona, Drunk Elephant und Rare Beauty in diesem Jahr neu eingeführt, sondern auch trendige und attraktive Dienstleistungen wie beispielsweise die Brow Lamination an der Benefit Brow Bar. Wir bieten, was unsere Kundschaft liebt: Make-up, Hautpflege und Haarpflege - einfach in der Anwendung, erschwinglich und für alle zugänglich", erläutert Patrick Morliere, General Manager bei Sephora Schweiz.

Eine weitere Schweizer Premiere betrifft die Marke Rituals, die neu in Manor Lausanne mit dem grössten Counter in einem Schweizer Warenhaus vertreten ist. Auch die Luxus-Brands Chanel, Dior, Lancôme, Yves Saint Laurent, Guerlain, Kiehl's, Estée Lauder und MAC präsentieren sich in modernstem Store-Design. Eine Omnichannel-Ecke ermöglicht es den Kundinnen und Kunden fehlende Produkte direkt vom Store nach Hause zu bestellen und weitere Highlights der Marken zu entdecken.

Exklusive Schönheitsdienstleistungen im "Le Studio"

2019 hat Manor Lausanne in Zusammenarbeit mit L'Oréal und Clinique Matignon seinen allerersten Schönheits- und Coiffeursalon, Le Studio, eröffnet. Schweizweit ist es die grösste Fläche für Schönheitsdienstleistungen. Sechs internationale renommierte Partner bieten ein breites Spektrum an Dienstleistungen, um ein einmaliges 360-Grad-Beauty-Erlebnis zu ermöglichen.

L'Oréal Professionnel: Der 300 Quadratmeter grosse L'Oréal-Salon bietet neben den klassischen Dienstleistungen eines Coiffeursalons besondere Highlights wie Haardiagnose und eine Color-Bar, an der Kundinnen und Kunden den Entstehungsprozess der verschiedenen Haarfarben beobachten können oder einen digitalen Bereich, wo sich Farbtöne über ein Tablet testen lassen.

Capsule Clinique Matignon: Die Kosmetiklinie ist im Bereich der ästhetischen Medizin marktführend in der Schweiz. Mit innovativen Kapseln und der Produktreihe Skinceuticals bietet sie spezifische Gesichts- und Körperbehandlungen: Mesotherapie für Gesicht und Kopfhaut, Anti-Cellulite oder Hautstraffung, Peelings, Tiefenreinigung oder intensive Feuchtigkeitsversorgung des Gesichts mit Hydrafacial- ein vielfältiges Angebot, das allen Bedürfnissen gerecht wird.

Alessandro: Die neue Nagelbar Alessandro verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung und verschönert die Hände und Füsse der Kundinnen und Kunden mit hervorragenden Produkten und Techniken.

Vanity Lab: Im Vanity Lab werden täglich professionelle Treatments im Bereich Microblading, Wimpernverlängerung, Wimpernlifting und Färben angeboten. Auch Haarentfernungen mit Wachs für Gesicht und Körper sind möglich.

Anastasia Beverly Hills: Der Beauty-Corner ist auf das Zupfen, die Restrukturierung von Augenbrauen und auf Tages-, Abend- sowie Hochzeits-Make-up spezialisiert. Zudem bietet er vielseitige Beauty-Workshops an.

Whitening Artists: Ab jetzt können die Kundinnen und Kunden von Zahnsteinentfernung oder Zahnaufhellung profitieren, und das alles im Herzen eines Warenhauses.

Wechselnde Pop-Up-Stores und angesagte Shop-in-Shops

Die Bijouterie- und Accessoires-Abteilung bietet zudem Platz für Shop-in-Shops von internationalen Brands und kleinen lokalen Unternehmen, die das Angebot abrunden. Der neue Sneakers-Store Hideout mit seinen limitierten Modellen und der Luxus-Secondhand-Shop Closet Genève treffen den Nerv der Zeit. Folgende Highlights sind als Shop-in-Shop ab November in Manor Lausanne vertreten:

Closet Genève: Bis Ende 2022 wird der Luxus-Secondhand-Shop als Pop-up in Manor Lausanne präsent sein. In Manor Lausanne werden erstmals echte Unikate und ausgewählte Einzelstücke von Marken wie Chanel, Gucci, Fendi verkauft.

Hideout: Der Trend um Sneakers nimmt seit Jahren stetig zu. Limitierte Modelle sind besonders bei jüngeren Generationen beliebt. Je seltener das Modell, desto höher sein Preis und seine Beliebtheit auf dem Markt. Hideout ist ein erfolgreicher Wiederverkäufer von Sneakers und Turnschuhen mit Sammlerwert und wird als Shop-in-Shop neu in Manor Lausanne sein Sortiment ausstellen.

Sole Savaz:Sneakers haben ein Recht auf ein zweites Leben. Im neuen Shop-in-Shop Sole Savaz werden alle Sneakers repariert, gereinigt und neu designt. Nachhaltig und trendig zugleich!

Swatch-Corner: In der Bijouterie Abteilung eröffnet die Swatch Group eine eigene Boutique auf rund 100 Quadratmetern, in welchem sechs grosse Marken der Gruppe beherbergt sind: Rado, Tissot, Balmain, Certina, Mido und Hamilton. Die Marken haben ihren eigenen und individuellen Auftritt im Shop-in-Shop, welcher bewusst mit viel Holz ausgestaltet wurde und der Kundschaft ein hochwertiges und komfortables Shopping-Erlebnis bietet. Kundinnen und Kunden können in der eigens gestalteten Lounge in Ruhe Uhren anprobieren und sich durch das professionelle und gut geschulte Team beraten lassen.

Aeschbach Schuhe: zieht als Shop-in-Shop bei Manor Lausanne ein und bietet unter anderem die neuesten Schuhmodelle von Dr. Martens, Ugg, Tamaris, New Balance, Geox, Karl Lagarfeld und Veja an.

Zur Einweihung der neuen Abteilungen Beauty-, Bijouterie- und Accessoires gibt es in Manor Lausanne vom 1. bis am 12. November ein spezielles Programm. Täglich finden exklusive Events im Bereich Beauty und Bijouterie statt. Manor Lausanne lädt Sie ein, sich dem grössten aller Schönheitserlebnisse anzuschliessen!

Manor Food Supermarkt Lausanne in neuem Kleid

Kundinnen und Kunden schätzen seit Jahren die Angebotspalette, Vielfältigkeit und Frische vom Manor Food Supermarkt. Die Bereiche mit ultra-frischen Lebensmitteln, beispielsweise Gemüse, Fleisch und Fisch, präsentieren sich brandneu und zudem mit vielen lokalen Angeboten. Auch das umfassende Weinsortiment wartet darauf, entdeckt zu werden - die Manor Sommeliers beraten gerne und freuen sich auf den Besuch!

Standort

Manor Lausanne

Rue de la Louve 8

CH-1003 Lausanne

Öffnungszeiten

Montag - Freitag 09:00 - 19:00

Samstag 09:00 - 18:00

Sonntag geschlossen

Über Manor

Die grösste Schweizer Warenhausgruppe heisst ihre Kundinnen und Kunden an den attraktivsten Orten des Landes willkommen und trägt damit zur Belebung der Schweizer Städte bei. Gleichzeitig verfolgt das Unternehmen eine Omnichannel Strategie (Nutzung und Verknüpfung von physischen Geschäften und Online-Shop) und betreibt auf manor.ch auch einen Online-Marktplatz für ausgesuchte Hersteller und Markenpartner. Die Manor AG hat ihren Hauptsitz in Basel und ist in allen Landesteilen vertreten. Das Unternehmen beschäftigt rund 8 000 Mitarbeitende und bildet 260 Lernende aus. Zur Manor Gruppe gehören 59 Manor Warenhäuser, 27 Manor Food Supermärkte und 25 Manora Restaurants. Insgesamt führt Manor über eine Million Artikel von rund 2 800 Lieferanten aus der ganzen Welt. Davon sind etwa 700 lokale Produzentinnen und Produzenten, die saisonale Produkte in die Manor Food Märkte liefern.