120 Jahre Manor: ein einzigartiges und innovatives Schweizer Traditionsunternehmen feiert Geburtstag

Die grösste Warenhausgruppe der Schweiz, Manor, feiert vom 7. bis zum 23. Oktober ihr 120-jähriges Bestehen. Kundinnen und Kunden profitieren dabei von vielen Jubiläums-Highlights: beispielsweise einer aussergewöhnlichen Kollektion in Zusammenarbeit mit einer talentierten Schweizer Designerin für die Bereiche Fashion, Home und Papeterie sowie limitierten Bestseller-Kollektionen von langjährigen Manor Partnern im Bereich Non-Food und Food wie auch attraktiven Preispromotionen und einem grossen Wettbewerb. Zusätzlich beschreitet Manor neue Wege im Metaverse und lanciert als erste Detailhändlerin der Schweiz eine innovative NFT-Kollektion, auf einem token-basierten Community-Ansatz.

Das Unternehmen mit 59 Manor Warenhäusern, 27 Manor Food Supermärkten und 24 Manora Restaurants blickt auf eine beeindruckende Entwicklung zurück, heisst ihre Kundinnen und Kunden an den attraktivsten Orten des Landes willkommen und trägt damit zur Belebung der Schweizer Städte bei. Manor ist ein Ort für Kundenerlebnisse und Innovationen und die erste Adresse für Trends, Exklusivitäten, internationale Marken sowie für ein vielfältiges Eigenmarkensortiment zu attraktiven Preisen. Auf verantwortungsvolle Weise bietet das Unternehmen seit Jahren eine einzigartige und inspirierende Auswahl an Produkten, Dienstleistungen und Neuheiten im Bereich Non Food und Food - immer mit dem Bestreben, die Kundinnen und Kunden täglich zu begeistern und das Manor Versprechen "Special Everyday" erlebbar zu machen. So überrascht Manor regelmässig mit in der Schweiz exklusiven Kooperationen wie beispielsweise Sephora, Premieren wie dem ersten LEGOTM Shop-in-Shop mit Store of the future Konzept in Genf oder auch Pop-up-Stores wie aktuell La Redoute im Warenhaus in Basel und Genf. Ergänzt wird das starke Manor Angebot in den Bereichen Fashion (Women, Men, Kids), Beauty/Parfumerie, Home (Heim, Haushalt), Bijouterie (Schmuck, Uhren) und Spielwaren durch gezielte Partnerschaften wie beispielsweise im Bereich Multimedia mit Fnac Schweiz oder im Sportbereich mit Decathlon.

Eine immer wichtigere Rolle nimmt dabei auch der Onlineshop manor.ch ein. Das vielfältige Sortiment aus den Bereichen Fashion, Beauty, Sport, Reise, Bijouterie (Schmuck, Uhren), Spielwaren, Multimedia, Home (Heim & Haushalt), Wein, Geschenke und Services wächst kontinuierlich und entwickelt sich auch in Zukunft stetig weiter. Mit dem Ziel, sich als kuratierter Marktplatz auf die Relevanz des Sortiments zu konzentrieren, laufend weitere Artikel, Trends, Angebote wie auch attraktive externe Partner zu integrieren und dafür zu sorgen, dass Kundinnen und Kunden von einer noch grösseren Produktauswahl, neuen Brands, Exklusivitäten, Sortimentstiefe und Warenverfügbarkeit profitieren.

Kundinnen und Kunden schätzen ausserdem seit Jahren die Angebotspalette und Frische von Manor Food. Einerseits im Manor Food Supermarkt mit ultra-frischen Lebensmitteln, vielen lokalen Angeboten - inklusive Fleisch und Fisch aus der Region - bis hin zum umfassenden Weinsortiment und der Beratung durch die Manor Sommeliers. Und auch in den Manora Restaurants finden die Gäste in den Suppen, Salaten und Tagesgerichten das frische Gemüse, das zugleich aus biologischer, lokaler und saisonaler Produktion stammt und geniessen ein vielseitiges, innovatives und wechselndes Angebot an Speisen und Getränken.

Das Thema Nachhaltigkeit hat bei Manor einen hohen Stellenwert und zeigt sich u.a. auch in der stetig wachsenden Anzahl nachhaltiger Produkte oder unserem vielfältigen Engagement für Umwelt und Gesellschaft. Der Manor eigene Nachhaltigkeitsstandard liegt sehr hoch im Vergleich zu vielen anderen Anbietern von nachhaltigen Produkten im Markt. Bei Manor wird ein Produkt nur dann als nachhaltig gekennzeichnet, wenn der Anteil nachhaltiger Materialien am jeweiligen Produkt mindestens 70% beträgt. So erkennen beispielsweise Kundinnen und Kunden dank dem Label "REThink Everyday" alle nachhaltigen Produkte aus unseren Eigenmarken-Kollektionen. Ausserdem liegt Manor das nachhaltige Engagement für die Reduktion von Lebensmittelverlusten am Herzen. Das Unternehmen unterstützt entsprechend den Aktionsplan des Bundesrates, um die Lebensmittelverschwendung schrittweise zu reduzieren und die gesetzten Ziele zu erreichen - nämlich die vermeidbaren Lebensmittelverluste bis 2030 im Vergleich zu 2017 um die Hälfte zu verringern.

Manor goes Metaverse, attraktive Jubiläumsangebote im Oktober und weitere Schweizer Premieren im vierten Quartal

Manor sucht stets nach Möglichkeiten, Traditionen auf eine moderne und innovative Art zu interpretieren, ohne den Bezug zu schweizerischen Werten zu verlieren. Swissness spielt auch beim 120-Jahre-Jubiläum eine zentrale Rolle. Dafür kollaboriert Manor erstmals mit der talentierten Schweizer Designerin Yael Anders und lanciert in den Bereichen Fashion, Home und Papeterie eine Capsule-Collection mit ikonischen Produkten und beliebten Artikeln. Um die Kreativität der Zusammenarbeit zu verstärken, lanciert Manor ergänzend eine NFT-Kollektion, bei welcher die künstlerischen Kreationen von Yael Anders nicht nur physisch in den Manor Warenhäusern sowie im Onlineshop manor.ch erhältlich sind, sondern auch im Rahmen des ersten Manor Metaverse präsent sind. Dabei wurde ein spielerischer und kreativer Ansatz für das aktuelle Metaverse-Thema gewählt, indem Yael Anders eine physische Skulptur entworfen hat, welche in Zusammenarbeit mit der Metaverse-Agentur VARY AG digitalisiert und mit Elementen aus der Capsule-Collection kombiniert wurde, um so einmalige Videokunstwerke zu erschaffen. Jedes NFT ist einzigartig und zeichnet sich durch unterschiedliche Zusammensetzungen aus Texturen, Farbkombinationen und Muster aus. Die limitierten NTFs werden an eine Manor Community mit ausgewählten Journalisten, Influencern sowie Kundinnen und Kunden von Manor verschenkt. Die NFT-Lancierung steht auch für das Bestreben von Manor, sich ständig zu erneuern und zu modernisieren.

Zusätzlich zur Capsule-Collection von Yael Anders haben langjährige Manor Partner im Bereich Non-Food und Food limitierte Kollektionen anlässlich des 120-Jahre-Jubiläums entwickelt. Schweizer Unternehmen wie beispielsweise Certina und SIGG präsentieren gravierte Editionen und Bestseller in den Farben und Mustern des Manor Jubiläums.

Alle Artikel sind limitiert und solange Vorrat ab dem 7. Oktober 2022 in den Manor Warenhäusern und auf manor.ch erhältlich. Ausserdem erwarten die Kundinnen und Kunden tolle Preispromotionen und ein grosser Wettbewerb.

Mit den Jubiläums-Highlights zum 120-jährigen Bestehen von Manor nicht genug: das vierte Quartal 2022 bringt weitere vielversprechende Neuheiten und Schweizer Premieren. Manor wird also weiter mit kanalübergreifenden Angeboten und Services inspirierende Kundenerlebnisse bieten - ganz nach dem Versprechen "Special Everyday".

Schon gewusst? Beliebte Manor Services:

Besitzerinnen und Besitzer der Manor Treuekarte profitieren von exklusiven Angeboten, Rabatten, Promotionen und Events.

Treue wird belohnt: Bei jedem Einkauf mit der Manor World Mastercard® oder der Manor Treuekarte Punkte sammeln und Guthaben bei Manor erlangen.

Instore Ordering: direkt im Geschäft mit kompetenter Beratung bestellen, wenn zum Beispiel das gewünschte Produkt, die Grösse oder Farbe nicht verfügbar sind.

In ausgewählten Manor Warenhäusern: Personalisierungsservice, Beauty Dienstleitungen, Nähservice, Vorhangservice und Heimberatung, Heimlieferung.

Click & Collect Express: Lieblingsprodukte auf manor.ch bestellen und bei Verfügbarkeit schon nach einer Stunde im gewünschten Manor Warenhaus abholen. Bei einer Bestellung bis 60 Minuten vor Ladenschluss können Kundinnen und Kunden ihre Einkäufe also noch gleichentags in Empfang nehmen!

Über Manor

Die Geschichte von Manor nimmt ihren Anfang am Ende des 19. Jahrhunderts (bezeichnend für die spätere Entwicklung des Unternehmens) im französisch- und deutschsprachigen Biel. Hier freunden sich die Brüder und Engros-Händler Ernest und Henri Maus - seit 1901 mit dem Engros-Geschäft Maus Frères in Genf domiziliert - mit ihrem Kunden, dem Detailhändler Léon Nordmann an. 1902 eröffnen die drei weitsichtigen Geschäftsmänner gemeinsam das Warenhaus "Léon Nordmann" an der Weggisgasse in Luzern. Es gilt als eigentliches Ursprungshaus der heutigen Unternehmensgruppe. Im Laufe der Zeit entstanden zahlreiche Warenhäuser des Familienunternehmens in der Schweiz.

Die Unternehmensbezeichnung Manor - zusammengesetzt aus den Namen Maus und Nordmann - wurde um 1965 beim Aufbau einer neuen Corporate Identity kreiert. Gleichzeitig wurden die bis anhin unterschiedlichen Namen der Warenhäuser regional neu festgelegt: Rheinbrücke für Basel und Liestal, Nordmann für die Zentralschweiz, Vilan für die Region Zürich/Ostschweiz, Placette für die Französische Schweiz, Innovazione für das Tessin. Seit 1994 sind alle zum Unternehmen gehörenden Warenhäuser der Deutschschweiz, seit September 2000 auch alle Häuser in der Westschweiz und im Tessin in Manor umbenannt.

Die Manor AG mit Hauptsitz in Basel ist eine Tochter der Maus Frères Holding in Genf. Die grösste Schweizer Warenhausgruppe heisst ihre Kundinnen und Kunden an den attraktivsten Orten des Landes willkommen und trägt damit zur Belebung der Schweizer Städte bei. Gleichzeitig verfolgt das Unternehmen eine Omnichannel Strategie (Nutzung und Verknüpfung von physischen Geschäften und Online-Shop) und betreibt auf manor.ch auch einen Online-Marktplatz für ausgesuchte Hersteller und Markenpartner. Das Unternehmen ist in allen Landesteilen vertreten, beschäftigt rund 8000 Mitarbeitende und bildet über 200 Lernende aus. Zur Manor Gruppe gehören 59 Manor Warenhäuser, 27 Manor Food Supermärkte und 24 Manora Restaurants. Insgesamt führt Manor über eine Million Artikel von rund 2800 Lieferanten aus der ganzen Welt. Davon sind etwa 700 lokale Produzentinnen und Produzenten, die im Rahmen des Manor Programms "Lokal" u.a. saisonale Produkte in die Manor Food Supermärkte liefern. Manor ist stolz auf ein Sortiment mit über 2000 lokalen Produkten und damit die Landwirte und lokalen Unternehmen zu unterstützen sowie den lokalen Anbau zu fördern. Auch für die Zubereitung der Gerichte in den Restaurants Manora werden frische Zutaten von höchster Qualität und zertifizierte lokale Produkte aus einem Umkreis von maximal 30 Kilometern verwendet.

