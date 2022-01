GWM

GWM erreicht neuen Rekord mit 15 % Umsatzwachstum 2021

Baoding, China (ots/PRNewswire)

GWM hat am 6. Januar die neuesten Verkaufsdaten veröffentlicht, denen zufolge das Unternehmen im Jahr 2021 ein Volumen von fast 1,3 Millionen Fahrzeugen registrierte, was einem Anstieg von 15,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damit ist ein neuer Rekord erreicht: Die Verkäufe lagen sechs Jahre in Folge bei mehr als einer Million Einheiten.

Auch unter den erschwerten Bedingungen der weltweiten Pandemie hat GWM weiterhin ein steigendes Umsatzwachstum verzeichnet. Die offiziellen Daten zeigten, dass im letzten Dezember 162.369 Neuwagen verkauft wurden, eine Steigerung von 32,5 % gegenüber dem Vormonat.

Als Einzelmarke war der HAVAL im Jahr 2021 mit einem Jahresabsatz von mehr als 770.000 Einheiten und einem weltweiten Gesamtabsatz von mehr als 7 Millionen Einheiten weiterhin der Verkaufsschlager von GWM.

Der trendige HAVAL CHULIAN, der mit vielen intelligenten Features ausgestattete HAVAL H6 HEV und viele weitere neue Modelle hatten Erfolg auf der ganzen Welt und wurden zu den Stars im SUV-Segment. Die Statistiken zeigen, dass der HAVAL H6 HEV in fünf aufeinanderfolgenden Monaten auf dem thailändischen SUV-Markt der C-Klasse auf Platz 2 lag.

Der GWM Pickup entwickelte sich ebenfalls gut mit insgesamt 233.006 verkauften Einheiten. Der Hauptgrund dafür war die Verbreitung des GWM Pickup in mehr als 50 Ländern und Regionen, darunter Australien, Chile, Südafrika und Ägypten. Die Modelle GWM POER und WINGLE wurden Mittreiber für den Umsatz bei den Pickups von GWM, was zu einem kumulierten weltweiten Umsatz von 2 Millionen Einheiten führte.

Als intelligenter und sicherer Pickup der neuen Generation wurde GWM POER mit den neuesten strengen Fünf-Sterne-Sicherheitsbewertungen von A-NCAP in Australien ausgezeichnet, was sich als neuer Maßstab in der gesamten Branche erwiesen hat. Damit ist der GWM POER „eine der drei besten sicheren Pickup-Marken in Australien".

Insbesondere in Bezug auf die Fahrzeugleistung verfügt der GWM POER über eine Widerstandskraft von 3,5 Tonnen mit starker Offroad-Leistung. In Anbetracht sowohl der Nutz- als auch der Unterhaltungsfunktionen wurde er zum Favoriten der Benutzer und eignet sich für verschiedenste Situationen, von Angeln bis Camping. In der jährlichen Modellauswahl von Autocar wurde der GWM POER als „Bestes Modell des Jahres" ausgezeichnet.

Im Zuge der Popularisierung von Elektrofahrzeugen hat GWM in dieser Welle mehrere neue Arten der Antriebsarten weiterentwickelt, darunter Hybrid- und vollelektrische Technologien und hat in den frühen Planungsjahren der Forschung und Entwicklung eine Vielzahl neuer Energiemodelle auf den Markt gebracht.

2021 brachte GWM die Modelle HAVAL H6 HEV, HAVAL CHULIAN HEV, ORA GOODCAT und WEY Mocha PHEV außerhalb Chinas auf den Markt und demonstrierte so die Präsenz chinesischer Marken auf dem internationalen Markt für neue Energiefahrzeuge. Laut Statistik verkaufte GWM 136.953 neue Energiefahrzeuge und trug damit 10,7 % zum Gesamtumsatz bei.

Auf Seeking Alpha, der Website mit Crowdsourcing-Inhalten für Finanzdienstleistungen, rangiert GWM im Verkaufsranking der globalen Elektrofahrzeughersteller mit einem Marktanteil von 2,1 % auf Platz 13.

Aufgrund dieser herausragenden Umsatzentwicklung werden die GWM-Marken HAVAL, ORA, TANK und andere Marken im Jahr 2022 weiterhin Produkte mit unterschiedlichen Stilen auf den Markt bringen, um das Umsatzwachstum kontinuierlich zu beschleunigen.

