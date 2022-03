Medgate AG

Medgate sucht Ukrainisch sprechende Ärzte für die medizinische Hotline zur Unterstützung ukrainischer Geflüchteter in der Schweiz

Basel (ots)

Das Schweizer Digital Health Unternehmen Medgate unterstützt ukrainische Geflüchtete in der Schweiz und betreibt neu eine kostenlose Hotline für Betroffene mit gesundheitlichen Anliegen. Aktuell wird die medizinische Beratung in den Sprachen Deutsch und Englisch angeboten. Um die ukrainischen Geflüchteten in ihrer Muttersprache zu beraten, sucht Medgate in der Schweiz zugelassene Ärzte mit entsprechenden Sprachkenntnissen.

"Medgate möchte einen Beitrag zur Unterstützung der durch den Krieg in der Ukraine Vertriebenen leisten und den Betroffenen kostenlos den Zugang zur telemedizinischen Beratung anbieten", sagt Dr. med. Andy Fischer, CEO der Medgate Holding. Um die Geflüchteten möglichst rasch in ihren gesundheitlichen Anliegen unterstützen zu können, betreibt Medgate seit Montag, 14. März 2022, unter der Telefonnummer 058 387 77 20 eine medizinische Hotline. Die Kosten für die medizinische Beratung werden momentan von Medgate übernommen und sind für die Betroffenen kostenlos. Aktuell werden die Dienstleistungen in Deutsch und Englisch angeboten. Um diese Sprachbarriere abzubauen, sucht Medgate in der Schweiz zugelassene Ärztinnen und Ärzte der Fachrichtungen Allgemeine Innere Medizin und Pädiatrie, die die Ukrainerinnen und Ukrainer in der Schweiz in ihrer Muttersprache beraten können. Interessierte können sich unter der Mailadresse ukraine@medgate.ch melden.

Medgate arbeitet aktuell mit Hochdruck daran, das Angebot weiter auszubauen und führt auch Gespräche mit potenziellen Partnern. "Unser Ziel ist es, den Geflüchteten möglichst einfach und niederschwellig den Zugang zur medizinischen Versorgung zu ermöglichen", sagt Andy Fischer. "Das entlastet nicht zuletzt auch die Gastfamilien."

Über Medgate

Bei Medgate denken wir Medizin neu, um unseren Patientinnen und Patienten überall einen einfachen Zugang zu bezahlbarer und erstklassiger medizinischer Behandlung zu ermöglichen. Dank innovativen Digital Health Lösungen bringt Medgate die Ärztinnen und Ärzte dahin, wo ihre Patientinnen und Patienten sie brauchen. Dabei stehen das Wohl des Patienten und der Nutzen der Gesellschaft im Zentrum. Medgate wurde 1999 gegründet und beschäftigt heute in der Schweiz rund 300 Mitarbeitende, davon über 100 Ärztinnen und Medienmitteilung Medgate Corporate Communications 18.03.2022 2 Ärzte, sowie weltweit über 500 Mitarbeitende. Schon heute betreibt Medgate die schweizweit grösste digitale Gesundheitsplattform und verfügt mit 10 Millionen durchgeführter Telekonsultationen über eine ausserordentliche Erfahrung und grosses Wissen in der Telemedizin. Für Konsultationen vor Ort stehen den Patienten die Medgate Mini Clinic sowie die 3000 Ärzte und Kliniken des Medgate Partner Network zur Verfügung.