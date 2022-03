Medgate AG

Otto Group aus Deutschland beteiligt sich mit einer Mehrheit an der Medgate Gruppe

Basel (ots)

Der internationale Handels- und Dienstleistungskonzern Otto Group mit Sitz in Hamburg beteiligt sich mit einer Mehrheit an der Medgate Holding mit Sitz in Basel. In dem Zusammenhang verkauft die bisher zu 40 % beteiligte AEVIS VICTORIA SA ihren Aktienanteil und scheidet aus dem Aktionariat aus. Gleichzeitig übernimmt die Medgate Holding das in Deutschland ansässige und in der DACH-Region tätige Unternehmen BetterDoc.

Medgate verfolgt das Ziel, ein weltweit führender Digital Health-Anbieter zu sein und strebt in diesem Zusammenhang ein geografisches Wachstum an. Zur Finanzierung der Wachstums-strategie hat Medgate vor rund einem Jahr eine Finanzierungsrunde gestartet, die nun mit dem Einstieg von Otto erfolgreich abgeschlossen wird. Der internationale Handels- und Dienstleistungskonzern Otto Group wird durch die Zeichnung aller in der Kapitalerhöhung neu geschaffenen Aktien sowie durch Auskauf gewisser Altaktionäre neuer Mehrheits-aktionär von Medgate Holding. Dr. med. Andy Fischer, CEO der Medgate Holding: "Die Beteiligung der Otto Group mit ihrer riesigen Kompetenz im Bereich des digitalen Retails ist für uns ein wichtiger Schritt in die Zukunft. Gemeinsam mit unserem Wissen und unserer über zwanzigjährigen Erfahrung im Markt digitaler Gesundheitsvorsorge schafft dies die ideale Basis, um Patientinnen und Patienten zukünftig bei der digitalen Gesundheits-versorgung auf breiter Basis unterstützen zu können."

Mit der Mehrheitsbeteiligung erweitert die Otto Group ihre digitalen Services in Richtung des digitalen Gesundheitsmarkts.Alexander Birken, CEO der Otto Group: "Wir sehen im Bereich Digital Health grosses Potenzial. Gesundheit ist ein zentraler Bestandteil im Leben der Menschen, eine integrierte und digital-unterstützte Patientenversorgung entsprechend relevant. Gemeinsam mit Medgate und BetterDoc erweitern wir unsere digitalen Angebote deshalb gezielt um den Bereich Digital Health und leisten unseren Beitrag dazu, Versorgungslücken zu schliessen."

Übernahme von BetterDoc

Im gleichen Zuge der Mehrheitsbeteiligung durch die Otto Group übernimmt die Medgate Holding die in Köln ansässige BetterDoc GmbH, dem europäischen Marktführer für die Suche und Vermittlung von hoch spezialisierten Ärzten. Das Unternehmen wird damit Teil der Medgate Gruppe und wird ein komplementäres Angebot zu den telemedizinischen Leistungen von Medgate bieten. Nils von Dellingshausen, CEO und Co-Founder BetterDoc: "BetterDoc wird seine Mission, allen Menschen die bestmögliche Versorgung zugänglich zu machen, durch die Zusammenarbeit mit Otto und Medgate noch schneller erreichen können. Das treibt uns an."

Medgate strebt mit der Übernahme von BetterDoc die Position des Digital Health-Branchenleaders in Europa an. Dieses Vorhaben wird mit gezielten Investitionen und gebündelten Kräften vorangetrieben. Die Gründer von Medgate und BetterDoc halten weiterhin eine Minderheitsbeteiligung an der Medgate Holding.

Neue Aktionärsstruktur

Um die Mehrheitsbeteiligung der Otto Group zu ermöglichen, verkauft die bisher zu 40 % beteiligte AEVIS VICTORIA SA ihren Aktienanteil und scheidet aus dem Aktionariat aus. Im Vorfeld der Finanzierungsrunde erfolgte im Rahmen der Bereinigung der Gruppenstruktur eine Übernahme der Minderheitsbeteiligung von Swisscom an der Medgate AG Schweizdurch die Medgate Integrated Care Holding AG im Dezember 2021. Medgate, Swisscom und AEVIS VICTORIA SA werden weiterhin in verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten und die gute Zusammenarbeit fortführen.

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Über Medgate

Bei Medgate denken wir Medizin neu, um unseren Patientinnen und Patienten überall einen einfachen Zugang zu bezahlbarer und erstklassiger medizinischer Behandlung zu ermöglichen. Dank innovativen Digital Health Lösungen bringt Medgate die Ärztinnen und Ärzte dahin, wo ihre Patientinnen und Patienten sie brauchen. Dabei stehen das Wohl des Patienten und der Nutzen der Gesellschaft im Zentrum. Medgate wurde 1999 gegründet und beschäftigt heute in der Schweiz rund 300 Mitarbeitende, davon über 100 Ärztinnen und Ärzte, sowie weltweit über 500 Mitarbeitende. Schon heute betreibt Medgate die schweizweit grösste digitale Gesundheitsplattform und verfügt mit 10 Millionen durchgeführter Telekonsultationen über eine ausserordentliche Erfahrung und grosses Wissen in der Telemedizin. Für Konsultationen vor Ort stehen den Patienten die Medgate Mini Clinic sowie die 3000 Ärzte und Kliniken des Medgate Partner Network zur Verfügung.

Otto Group

1949 in Deutschland gegründet, ist die Otto Group heute eine weltweit agierende Handels- und Dienstleistungsgruppe mit rund 52.000 Mitarbeitern in 30 wesentlichen Unternehmens-gruppen und mehr als 30 Ländern Europas, Nord- und Südamerikas und Asiens. Ihre Geschäftstätigkeit erstreckt sich auf die drei Segmente Multichannel-Einzelhandel, Finanz-dienstleistungen und Service. Im Geschäftsjahr 2020/21 (28. Februar) erwirtschaftete die Otto Group einen Umsatz von 15,6 Milliarden Euro. Sie gehört mit einem Onlineumsatz von rund 9,9 Milliarden Euro zu den weltweit grössten Onlinehändlern. Die besondere Stärke der Gruppe liegt darin, eine breite Präsenz verschiedener Angebote an diverse Zielgruppen in fast allen relevanten Regionen der Welt zu verwirklichen. Eine Vielzahl von strategischen Partnerschaften und Joint Ventures bieten der Otto Group ausgezeichnete Voraussetzungen für Know-how-Transfer und die Nutzung von Synergiepotenzialen. Ein hohes Mass an unternehmerischer Verantwortung und Kollaborationswillen der Konzernunternehmen garantieren zugleich Flexibilität und Kundennähe sowie eine optimale Zielgruppenansprache in den jeweiligen Ländern.

BetterDoc

Das Ziel von BetterDoc ist es, jedem einzelnen Patienten zu helfen, das bestmögliche Ergebnis für sein gesundheitliches Problem zu erzielen. Die Betreuung durch den richtigen Arzt spielt dabei eine entscheidende Rolle. Um Patienten zu den bestmöglichen Ärzten zu leiten, hat BetterDoc ein datenanalysegestütztes System entwickelt, das eine Kombination aus menschlicher und maschineller Intelligenz auf der Grundlage medizinischer Qualitätsdaten einsetzt, um eine ideale Übereinstimmung zwischen Patient und Arzt herzustellen. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet, war bis zur Übernahme durch Medgate mehrheitlich in Familienbesitz und beschäftigt mehr als 120 hochqualifizierte Mitarbeiter, u.a. Ärzte, Naturwissenschaftler, Data Scientists und IT-Entwickler. Kunden sind Versicherungen und Arbeitgeber in Deutschland und der Schweiz, die ein gesteigertes Interesse daran haben, den innovativen Service ihren Versicherten und Mitarbeitern anzubieten. Das Feedback der Patienten ist hervorragend - der Net Promoter Score (NPS) von BetterDoc liegt seit Jahren bei durchschnittlich 75 (was bedeutet, dass über 90 % den Service an Freunde und Verwandte weiterempfehlen würden).