Schweizer Jugend-Sinfonie-Orchester

SJSO-Herbsttournee 2021

Unsere jungen Talente aus der ganzen Schweiz freuen sich, endlich wieder grosse Sinfonik zu spielen. Mit zwei Alumni als Solisten und dem Zürcher Dirigenten Dominic Limburg.

Zürich (ots)

Sinfonische Talentschmiede der Schweiz

1990 in Zürich geboren, seit 2016 Kapellmeister in Karlsruhe und seit diesem Sommer in gleicher Funktion an der Deutschen Oper in Berlin - der junge Schweizer Dirigent Dominic Limburg hat bereits eine bemerkenswerte Karriere gemacht. So passt er perfekt zum Schweizer Jugend-Sinfonie-Orchester (SJSO), das er als Gastdirigent in Werken von Mozart und Schostakowitsch leiten wird.

Denn das SJSO ist seit über einem halben Jahrhundert die sinfonische Talentschmiede der Schweiz. Die Solist*innen in Mozarts "Sinfonia concertante" beweisen es: Sowohl Martina Kalt (Bratsche) als auch Jonas Erni (Geige) spielten einst im SJSO und machten dort prägende Erfahrungen. Beides herausragende Ehemalige mit beeindruckenden, ganz unterschiedlichen Lebenswegen, die jetzt als Gäste zum SJSO zurückkehren.

Und die nächste Generation steht schon bereit: Im Orchester brennen die talentiertesten Musiker*innen unter 25 aus allen Schweizer Landesteilen darauf, endlich wieder gross besetzte Sinfonik spielen zu dürfen: Schostakowitsch!

Dass sie auch hellwachen, humorvollen Mozart spielen, haben sie mit ihrem hochgelobten Auftritt am Lucerne Festival bewiesen.

Programm

W. A. Mozart: Sinfonia concertante Es-Dur KV 364

D. Schostakowitsch: Sinfonie Nr. 10 e-Moll op. 93

Martina Kalt, Viola / Jonas Erni, Violine

Dominic Limburg, Leitung

Tourneedaten

22.10. Zürich, Tonhalle

23.10. Schaffhausen, St. Johann

29.10. Frauenfeld, Casino

30.10. Bern, Casino

31.10. Genève, Victoria Hall

3. & 4.11. Basel, Stadtcasino