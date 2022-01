Shutterstock, Inc.

Shutterstock erhält die perfekte Punktzahl im Human Rights Campaignʼs 2022 Corporate Equality Index

Shutterstock als „Best Place to Work for LGBTQ Equality" mit der Höchstpunktzahl von 100 ausgezeichnet

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), eine führende globale Kreativplattform, die Full-Service-Lösungen, qualitativ hochwertige Inhalte und Anwendungen für Marken, Unternehmen und Medienunternehmen anbietet, gab heute bekannt, dass die Human Rights Commission (HRC) Shutterstock als „Best Place to Work for LGBTQ Equality" eingestuft hat, nachdem das Unternehmen im 2022 Corporate Equality Index der Human Rights Campaign Foundation, der landesweit führenden Benchmarking-Umfrage und dem Bericht zur Messung von Unternehmensrichtlinien und -praktiken in Bezug auf die Gleichstellung von LGBTQ+ am Arbeitsplatz, die perfekte Punktzahl von 100 erreicht hat.

„Wir sind unglaublich stolz darauf, im Human Rights Campaign Corporate Equality Index für das Jahr 2022 eine perfekte Bewertung zu erhalten", sagte Meeckel Beecher, Global Head of Diversity, Equity and Inclusion bei Shutterstock. „Die Auszeichnung als ‚Best Place to Work for LGBTQ+ Equality' ist eine Anerkennung unserer kontinuierlichen Bemühungen, nicht nur einen integrativen Arbeitsplatz zu fördern, sondern auch die authentische Darstellung der LGBTQ+ Community in den visuellen Medien zu verbessern. Ich bin außerordentlich dankbar für die Beiträge unserer Mitarbeiter, insbesondere für PRISM, unsere Mitarbeiter-Ressourcengruppe, die sich für eine größere LGBTQ+-Integration bei Shutterstock einsetzt, für alles, was sie tun, um Shutterstock zu einem akzeptierenden und einladenden Arbeitsplatz zu machen."

Shutterstock ist bestrebt, eine Belegschaft, ein Netzwerk von Mitwirkenden und eine Inhaltsbibliothek aufzubauen, die repräsentativ für die vielfältige globale Gemeinschaft ist, der wir dienen. Das Unternehmen zeichnet sich durch ein vielfältiges und inklusives Bildmaterial aus und hat vor kurzem DE&I-Richtlinien eingeführt, die sicherstellen, dass die Beiträge Personen in einer Weise darstellen, die ihre Identität respektiert. Darüber hinaus bietet das Unternehmen über den Create Fund - Shutterstocks Initiative zur Unterstützung von Künstlern, die in der Vergangenheit ausgegrenzt wurden - Mentorenschaften, Geldzuschüsse und andere Unterstützung an, um inhaltliche Lücken zu schließen und vielfältige und inklusive Bilder, Videos und Musik zu fördern, die die Welt um uns herum authentisch darstellen. Im Jahr 2021 führte Shutterstock fünf Förderprogramme ein, darunter eine Partnerschaft mit dem It Gets Better Project, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für die Stärkung und authentische Darstellung von LGBTQ+-Gemeinschaften einsetzt. Im Rahmen dieser Partnerschaft wurden vier Künstler für ihre Arbeit zur Darstellung der LGBTQ+-Gemeinschaft ausgezeichnet. Zu den weiteren Höhepunkten gehört die laufende Partnerschaft des Unternehmens mit dem Black Professionals in Tech Network, Women Who Code und Women in AI.

„Eines unserer Grundprinzipien ist Seek Diversity, denn wir wissen, dass eine integrative Kultur ein Umfeld der Verantwortung, Akzeptanz und Zugehörigkeit für unsere Mitarbeiter schafft und unseren Kunden bessere Erfahrungen ermöglicht", sagte Sara Birmingham, Chief Human Resources Officer bei Shutterstock. „Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung durch die Human Rights Campaign und sind weiterhin bestrebt, die individuellen Unterschiede und vielfältigen Perspektiven unserer Mitarbeiter bei Shutterstock zu würdigen."

Die Ergebnisse des CEI 2022 zeigen, wie 1.271 in den USA ansässige Unternehmen nicht nur LGBTQ+-freundliche Arbeitsplatzrichtlinien in den USA fördern, sondern auch für die 56 % der vom CEI bewerteten Unternehmen, die weltweit tätig sind und die die Sache der LGBTQ+-Integration an Arbeitsplätzen im Ausland voranbringen. Shutterstocks Bemühungen, alle CEI-Kriterien zu erfüllen, brachten dem Unternehmen ein 100-Prozent-Ranking und die Ernennung zu einem der Best Places to Work for LGBTQ+ Equality ein.

Der CEI bewertet Unternehmen anhand detaillierter Kriterien, die sich auf vier zentrale Säulen verteilen:

Antidiskriminierungspolitik in allen Geschäftsbereichen;

Gerechte Leistungen für LGBTQ+ Arbeitnehmer und ihre Familien;

Unterstützung einer integrativen Kultur; und,

Soziale Verantwortung der Unternehmen.

Der vollständige Bericht ist online verfügbar: www.hrc.org/cei .

Informationen zu Shutterstock

Informationen zur Human Rights Campaign Foundation

