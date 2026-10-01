HEV Schweiz

Urs Pfenninger ist neuer Direktor des HEV Schweiz

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Zürich (ots)

Wechsel an der Spitze des Hauseigentümerverbands Schweiz (HEV Schweiz). Seit Mitte September 2026 führt Urs Pfenninger die operative Leitung der Geschäftsstelle des Hauseigentümerverbands Schweiz (HEV Schweiz). Der 57-jährige Berner gilt als erfahrener Kommunikator und "Macher". Er folgt auf Markus Meier, der den Verband während acht Jahren als Direktor geführt hat und Ende September in den wohlverdienten Ruhestand trat.

Mit Urs Pfenninger gewinnt der HEV Schweiz eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit ausgewiesener Expertise in Kommunikation, Verbandsarbeit, Standortförderung und Projektmanagement. Der aus Frutigen stammende Berner war unter anderem während acht Jahren als Tourismusdirektor tätig. Darüber hinaus hat er komplexe Projekte als Leiter der Standortförderung Berner Oberland oder bei der BLS verantwortet. Zudem bringt Pfenninger langjährige Erfahrung als Kommunikationsverantwortlicher im Gesundheitsbereich mit. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, mich gemeinsam mit den Mitarbeitenden, den Kantonalverbänden und den Mitgliedern für die Anliegen der Wohn- und Grundeigentümer einzusetzen. Wohneigentum ist nicht nur Besitz, sondern Verantwortung. Und Verantwortung entfaltet sich dort am stärksten, wo Menschen selbst gestalten dürfen", sagt Urs Pfenninger. Er unterstreicht: "Der HEV ist eine verlässliche Stimme für das Eigentum. Ich möchte diese Stimme weiterentwickeln, indem wir Spielräume ausloten, ohne an Klarheit zu verlieren."

Eigentumspolitische Herausforderungen im Fokus

Mit dem Wechsel an der Verbandsspitze steht der HEV Schweiz vor wichtigen wohn- und eigentumspolitischen Herausforderungen. Nachdem die Schweizer Stimmbevölkerung der Abschaffung des Eigenmietwerts zugestimmt hat, gilt es, die Umsetzung dieses Systemwechsels konstruktiv und im Interesse der Eigentümer zu begleiten. Gleichzeitig setzt sich der HEV Schweiz weiterhin für verlässliche Rahmenbedingungen für private Eigentümer, eine massvolle Regulierung sowie bessere Voraussetzungen für die Schaffung und Erhaltung von Wohnraum ein.

"Urs Pfenninger bringt mit Führungserfahrung, Kommunikationsstärke, strategischem Denken und der Fähigkeit, komplexe Themen verständlich zu vermitteln, einen grossen und vielseitigen Erfahrungsschatz mit, welchen der HEV Schweiz in dieser anspruchsvollen Phase braucht. Wir freuen uns sehr, mit ihm die erfolgreiche Arbeit des Verbandes weiterzuführen und neue Impulse zu setzen", sagt Gregor Rutz, Präsident des HEV Schweiz.

Dank an Markus Meier

"Markus Meier hat sich mit grossem Engagement und hoher Kompetenz für die Interessen der Wohn- und Grundeigentümer eingesetzt. Dafür gebührt ihm unser grosser Dank. Dass mit der Abschaffung des Eigenmietwerts ein jahrzehntelanges Anliegen des HEV erfolgreich abgeschlossen werden konnte, ist auch mit seinem grossen Einsatz verbunden", würdigt Gregor Rutz die Arbeit des scheidenden Direktors. Markus Meier hat den HEV Schweiz seit September 2018 geprägt und während acht Jahren engagiert vertreten.

Der HEV Schweiz freut sich auf die Zusammenarbeit mit seinem neuen Direktor und wünscht Urs Pfenninger für seine neue Aufgabe viel Erfolg.