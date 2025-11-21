RTLZWEI

Erfolgreiche Staffelbilanz: "Love Island VIP" behauptet sich als zweitstärkste Programmmarke unter den Privaten

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Programmmarke setzt sich im gesamten Ausstrahlungszeitraum durch.

Finale mit 7,6 % und 7,1 % MA - Tagesmarktanteil 6,4 % (14-49)

Staffeldurchschnitt linear: 4,9 % MA (14-49)

"Love Island VIP" sorgte auch 2025 für Gesprächsstoff und starke Quoten: Am gestrigen Donnerstag endete bei RTLZWEI die zweite VIP-Staffel des internationalen Erfolgsformats, moderiert von Sylvie Meis.

Die beiden finalen Folgen erreichten in der Primetime 7,6 und 7,1 % Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe und machten damit die Bestwerte der Staffel aus. Damit konnte RTLZWEI am 20. November einen sehr guten Tagesmarktanteil von 6,4 % erzielen. Unter den 14- bis 29-Jährigen verfolgten sogar ganze 19,6 und 21,0 % des Publikums die Wahl des Gewinner-Paars und die Entscheidung zwischen Geld und Liebe.

Auch die zweite Staffel der prominent besetzten Weiterentwicklung eines wahren Reality-TV-Klassikers überzeugte das Publikum. Besonders stach hier die starke Performance im Streaming heraus: Gemessen am Nutzungsvolumen konnte sich die Programmmarke über den gesamten Ausstrahlungszeitraum hinweg behaupten und belegte Platz zwei im Ranking der privaten Anbieter. Im Gesamtvergleich aller von der AGF erfassten Programmmarken schaffte es "Love Island VIP" auf Platz drei.

Unter den insgesamt 31 Mio. Views bei RTL+ wurde die zweite Folge am meisten angesehen und erreichte seit Veröffentlichung fast 2 Mio. Views. Auffällig ist die stabile Nutzung über den gesamten Staffelverlauf: Die erste und die finale Folge erzielten in der Veröffentlichungswoche nahezu identische Abrufzahlen.

Auch linear fand das Format sein Publikum: Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 4,9 % (14-49) lag die Staffel deutlich über Senderschnitt. Beim jüngeren Publikum übersteigt der Staffelschnitt von 11,1 % den Vorjahreswert um 2,6 Prozentpunkte.

Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment: "Der riesige Erfolg unseres Dating-Show-Dauerbrenners verdeutlicht, wie sich eine etablierte Marke durch konsequente inhaltliche und produktionelle Weiterentwicklung neu aufladen und auf ein neues Level heben lässt. Dahinter steckt viel Einsatz aller Teams, für den ich mich von Herzen bedanke. Die starke Performance auf allen Plattformen zeigt: Reality-TV ist relevanter denn je - und 'Love Island' bleibt eine echte Love-Brand mit Strahlkraft, auf die ganz RTLZWEI stolz ist."

Quellen:

TV: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.13; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; 11.09.-20.11.2025, vorläufig gewichtet: 13.-20.11.2025

Programmmarken: AGF SCOPE 1.13; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; 04.09.-12.11.2025, Erw. 14+

Streaming: AGF, AGF CENSUS+ 1.4.6, Auswertungstyp: Streaming Videos, Zensusdaten aus technischer Messung, Angebote unter AGF-Messung, bis 19.11.2025

Über "Love Island VIP":

Eine Gruppe abenteuerlustiger VIP-Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date und die wahre Liebe? Moderatorin Sylvie Meis führt durch die weltweit erste VIP-Version der international erfolgreichen Dating-Show. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.