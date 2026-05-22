MSD Merck Sharp & Dohme AG

MSD investiert CHF 60 Millionen in neuen Hauptsitz in Luzern

Eröffnung durch Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider

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Luzern (ots)

MSD Merck Sharp & Dohme, ein global führendes Biopharmaunternehmen, hat heute seinen neuen Schweizer Hauptsitz "One Roof" im Luzerner Stadtteil Rösslimatt feierlich eröffnet. An der offiziellen Zeremonie nahmen Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider, Regierungsrat Reto Wyss sowie Stadtpräsident Beat Züsli teil.

Mit einer Investition von rund CHF 60 Millionen unterstreicht MSD sein langfristiges Engagement für den Standort Luzern und die Schweiz. Der neue Hauptsitz vereint die bisher auf drei Standorte in Luzern und Kriens verteilten Aktivitäten und schafft einen modernen Arbeitsort, an dem rund 750 Mitarbeitende tätig sind und der auf Zusammenarbeit, Innovation und Austausch ausgerichtet ist. Zudem hat MSD in den letzten 18 Monaten weitere CHF 20 Millionen in die Produktionsstätte in Schachen (LU) und am Standort in Zürich investiert.

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider betonte in ihrer Ansprache die engen Verbindungen zwischen der Pharmaindustrie und der Schweiz: "Die Schweiz gehört weltweit zu den innovativsten Standorten, nicht zuletzt dank ihrer starken Pharmaindustrie. Und umgekehrt profitiert die Branche auch von den Vorteilen unseres Lands. Exzellenz, Verlässlichkeit und Zielstrebigkeit: das sind Schweizer Werte und es sind Werte, die auch MSD prägen."

Regierungsrat Reto Wyss hob die Relevanz für die Region hervor: "Für den Kanton Luzern ist MSD ein wichtiger Partner. MSD schafft hochwertige Arbeitsplätze, bringt internationale Vernetzung in unsere Region und leistet einen bedeutenden Beitrag zur wirtschaftlichen Stärke unseres Kantons."

Stadtpräsident Beat Züsli unterstrich die Bedeutung für die Stadt Luzern: "Mit dem Zusammenzug ihrer Tätigkeiten an einem einzigen Standort wird die Firma MSD zu einer der grössten Arbeitgeberinnen in der Stadt Luzern und prägt damit das dynamische Rösslimattquartier. MSD leistet dadurch einen grossen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Beitrag an das Leben in der Stadt Luzern."

Für MSD betonte Marc Gailhardou, President Intercontinental Region, die strategische Rolle des neuen Standorts: "Mit unserem neuen Hauptsitz stärken wir die Schweiz als wichtigen Hub innerhalb unseres internationalen MSD-Netzwerks. Die Bündelung unserer Aktivitäten unter einem Dach ermöglicht es uns, Innovation, Zusammenarbeit und Effizienz global noch gezielter voranzutreiben und wissenschaftliche Fortschritte rascher zu Patientinnen und Patienten zu bringen."

Franz Escherich, Verwaltungsratspräsident der MSD Gruppe in der Schweiz, ergänzte: "Dieser neue Standort ist Ausdruck unseres langfristigen Engagements in der Schweiz. Indem wir unsere Teams unter einem Dach zusammenführen, schaffen wir ein Umfeld, das Zusammenarbeit fördert und unsere gemeinsame Verantwortung für Patientinnen und Patienten noch stärker in den Fokus stellt."

Der neue Hauptsitz vereint Mitarbeitende aus verschiedenen Bereichen unter einem Dach und fördert so die bereichsübergreifende Zusammenarbeit sowie die Entwicklung innovativer Lösungen für Patientinnen und Patienten. Das Gebäude wurde nach modernen, nachhaltigen Standards konzipiert und unterstützt flexible Arbeitsformen.

Mit "One Roof" stärkt MSD seine Rolle als Arbeitgeber und Partner im Schweizer Gesundheitswesen sowie als wichtiger Akteur im internationalen Forschungs- und Innovationsumfeld. Ziel bleibt es, wissenschaftliche Exzellenz und Innovation konsequent in den Dienst der Patientinnen und Patienten zu stellen.

Über MSD in der Schweiz

MSD, ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt in der Schweiz an drei Standorten über 1'000 Mitarbeitende. Der Hauptsitz befindet sich in Luzern. Am Standort in Zürich im "The Circle" betreibt MSD einen globalen Innovations- und Entwicklungs-Hub. Zudem stellen wir in Schachen (Kanton Luzern) Medikamente für weltweite klinische Studien her und unterhalten ein forensisches Labor. In der Schweiz allein führt MSD jährlich etwa 40 klinische Studien durch. Die Haupttherapiebereiche von MSD sind Onkologie, Infektionskrankheiten, kardiovaskuläre und kardiometabolische Erkrankungen. Wir verfügen auch über ein breites Portfolio an Impfstoffen zur Prävention von Krankheiten bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen und wir sind eines der führenden Unternehmen in der Veterinärmedizin. Darüber hinaus nehmen wir unsere Verantwortung für die lokale Gemeinschaft wahr und engagieren uns u.a. seit Jahren an den "Trendtagen Gesundheit Luzern" sowie in der "Allianz Gesundheitskompetenz".

Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte auf www.msd.ch de.msd-animal-health.ch www.msd-gesundheit.ch www.mymsd.ch und folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook und YouTube.

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