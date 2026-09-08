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Journée mondiale de sensibilisation aux TSAF du 9 septembre - Pour une grossesse sans alcool dès la conception

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Lausanne (ots)

Dans le monde entier, la journée du 9 septembre est dédiée aux enfants qui ont été exposé·e·s à l'alcool durant la grossesse. En Suisse, plus de 1700 nouveau-nés par an sont concernés par des Troubles du Spectre de l'Alcoolisation Foetale (TSAF). À l'occasion de la Journée de sensibilisation aux TSAF, la fondation Addiction Suisse a actualisé le site internet grossesse-sans-alcool.ch en s'appuyant sur les connaissances scientifiques les plus récentes. Elle souligne ainsi son message central pour la santé de l'enfant : zéro alcool dès la conception et pendant toute la grossesse.

L'exposition prénatale à l'alcool figure parmi les principales causes évitables de troubles congénitaux du développement. Contrairement à quelques autres atteintes, les TSAF ne peuvent pas être guéris et affectent les enfants concernés toute leur vie durant.

Pas de quantité d'alcool sans danger

Selon les connaissances scientifiques actuelles, il n'existe pas de seuil en dessous duquel la consommation d'alcool est sans danger pour le développement de l'enfant. " Nous recommandons par conséquent de ne pas boire d'alcool durant toute la grossesse, idéalement dès la conception, c'est-à-dire avant même que la grossesse soit confirmée par un test positif ", souligne Tania Séverin, directrice d'Addiction Suisse.

Actualisation de la plateforme d'information

Addiction Suisse a entièrement remis à jour le site internet grossesse-sans-alcool. Celui-ci propose des informations aisément compréhensibles basées sur des données scientifiques pour une grossesse sans alcool et des réponses aux principales questions des futurs parents et des milieux spécialisés. Il fournit également des informations fiables en cas de suspicion de Troubles du Spectre de l'Alcoolisation Foetale (TSAF).

La phase précoce de la grossesse en point de mire

Une fois la grossesse avérée, la plupart des futures mamans ne boivent plus d'alcool. Une enquête menée par Addiction Suisse auprès de plus de 800 femmes enceintes montre cependant que pratiquement une sur deux a consommé de l'alcool entre la conception et la confirmation de la grossesse. La fondation prône une meilleure sensibilisation à l'importance d'un début de grossesse sans alcool, car durant cette phase précoce, l'alcool peut déjà perturber le développement de l'embryon.

La responsabilité n'incombe pas seulement aux futurs parents, mais repose sur tout l'entourage social. Étant donné que de nombreuses grossesses ne sont constatées que quelques semaines après la conception, il est important de s'abstenir de consommer de l'alcool en cas de retard de règles ou de grossesse possible. Les personnes qui souhaitent avoir un enfant, ainsi que leur partenaire, devraient renoncer à l'alcool dès le projet de grossesse, avant même la conception, afin de protéger l'enfant d'atteintes évitables durant les premières semaines de son développement.

L'alcool atteint directement le bébé

L'alcool ingéré par la femme enceinte passe directement du sang maternel à celui du bébé à travers le placenta. L'enfant présente pratiquement la même concentration d'alcool dans le sang que la mère, mais l'élimination est beaucoup plus lente que chez l'adulte en raison d'un métabolisme encore peu développé. L'alcool reste donc nettement plus longtemps dans l'organisme du bébé et peut donc perturber le développement de ses organes et, surtout, de son cerveau. La consommation d'alcool peut avoir des conséquences négatives à tous les stades de la grossesse.

Chaque année en Suisse, plus de 1700 nouveau-nés sont concernés par des Troubles du Spectre de l'Alcoolisation Foetale. Les TSAF peuvent notamment entraîner des problèmes de mémorisation et d'apprentissage, des troubles psychomoteurs, des problèmes de compréhension ou des difficultés à établir des relations et des interactions sociales. Les formes sévères nécessitent souvent un soutien important pour accomplir les activités quotidiennes.

Pour en savoir plus

Le site internet grossesse-sans-alcool.ch sensibilise aux risques pour la santé et aux Troubles du Spectre de l'Alcoolisation Foetale (TSAF). Il montre aux futurs parents comment traverser la grossesse sans alcool et répond aux questions les plus fréquentes.

Un dépliant pratique donne aux femmes enceintes et à leur entourage des conseils pour les aider à renoncer à l'alcool.

Dans la série Focus, une publication est consacrée à l'alcool durant la grossesse.

L'association TSAF Suisse propose des informations, des adresses de centres de conseil et de diagnostic aux personnes souffrant de TSAF et à leurs proches.