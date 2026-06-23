VKG / AECA

L'Association des établissements cantonaux d'assurance fête ses 10 ans

Bilan positif lors de l'assemblée des membres

Berne (ots)

En juin 2026, l'Association des établissements cantonaux d'assurance AECA célèbre ses 10 ans d'existence. Des représentantes et représentants du monde politique, des autorités, des sapeurs-pompiers, ainsi que des domaines de la prévention et de l'assurance se sont réunis dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures pour célébrer la success-story du système des établissements cantonaux d'assurance.

Depuis dix ans, l'AECA s'investit dans la promotion du système de la " triple protection ", soit la triade " prévention ", " intervention " et " assurance ", qui a fait ses preuves. De manière solidaire, efficace et durable, ce système protège les personnes, les bâtiments et les biens d'existence. Alors que les risques émanant des dangers naturels s'intensifient, le rôle de premier plan que jouent les établissements cantonaux d'assurance (ECA) devient plus évident que jamais. Des événements naturels majeurs, tels que la violente averse de grêle qui a frappé les cantons de Lucerne et de Zoug à l'été 2021 ou la tempête extrême qui a dévasté La Chaux-de-Fonds à l'été 2023, ont attiré l'attention du grand public sur le système des ECA. Une fois de plus, ces événements ont clairement démontré la valeur d'un service public fort. En collaboration avec ses membres, l'AECA s'investit sur le plan national pour la mise en oeuvre de solutions solides et viables. Au fil de l'année écoulée, c'est notamment le financement de la réparation des dommages causés aux bâtiments par les tremblements de terre qui s'est trouvée sous le feu des projecteurs.

Les investissements opérés pendant de nombreuses années par les ECA dans la prévention portent leurs fruits. Malgré un certain nombre d'événements naturels, les dommages aux bâtiments sont restés, dernièrement, plutôt modérés dans les cantons disposant d'un ECA. Cette observation confirme l'efficacité des efforts de prévention communs qui ont été réalisés. La prévention constitue un pilier essentiel du système des ECA, et elle réduit l'ampleur des dommages. Par le biais du matériel pédagogique " Héros des éléments ", destiné aux élèves en âge scolaire, l'AECA et ses membres sensibilisent également les jeunes générations aux dangers du feu et des éléments naturels. Ils promeuvent ainsi une plus grande conscience de ces risques dans le quotidien.

L'AECA remercie ses membres ainsi que les nombreuses organisations avec lesquelles elle entretient des partenariats pour l'étroite collaboration et le climat de confiance. L'assemblée des membres qui s'est tenue à Heiden a fourni l'occasion de passer en revue les succès déjà réalisés et de se projeter conjointement dans l'avenir du système des ECA.

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