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Journée mondiale sans tabac : des produits nicotiniques comme des bonbons pour viser les jeunes. La politique doit réagir!

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Lausanne (ots)

Les résultats de l'enquête " Santé et Lifestyle" sur la consommation de produits du tabac et de la nicotine en Suisse ont montré que les arômes, souvent fruités et sucrés, constituent l'une des principales raisons pour lesquelles les jeunes consomment ces produits. Ce n'est donc probablement pas un hasard que les fabricants proposent désormais tous les produits nicotiniques avec de tels arômes : ils ciblent délibérément les jeunes. Cette stratégie marketing doit être stoppée!

Le 31 mai est la Journée mondiale sans tabac. Cette journée rappelle que le tabagisme fait encore chaque année des millions de victimes et que les responsables politiques doivent continuer à agir.

L'industrie du tabac se présente volontiers comme engagée dans la prévention, en proposant aux fumeurs des produits alternatifs présentés comme moins nocifs. Or, des études1 indiquent que ces nouveaux produits sont principalement commercialisés dans des contextes où le tabagisme est déjà en recul2. Cela suggère qu'ils contribuent davantage à maintenir la consommation de nicotine qu'à favoriser l'arrêt complet. La dépendance demeure en effet au coeur du modèle économique de l'industrie. Par ailleurs, pour la plupart de ces produits, les connaissances scientifiques restent encore limitées quant à leur niveau réel de nocivité à long terme.

Des produits nicotiniques comme des bonbons

Alors qu'en Suisse, peu de fumeurs de cigarettes passent complètement à d'autres produits, la majorité des jeunes commencent aujourd'hui leur consommation de nicotine avec ces nouveaux produits. Parmi les raisons les plus souvent citées par les jeunes figure " le goût agréable ". L'industrie du tabac le sait parfaitement. Ces produits ne doivent rien au hasard : leur présentation et leurs saveurs sont clairement conçues pour séduire les jeunes. La politique doit mettre un terme à ces stratégies marketing qui banalisent et favorisent l'entrée des jeunes dans la dépendance à la nicotine.

L'industrie combat les mesures qui protègent les jeunes de la nicotine

Le Parlement fédéral a certes déjà approuvé, il y a un an, l'interdiction des cigarettes électroniques jetables particulièrement populaires chez les jeunes. Mais plusieurs années s'écouleront encore avant que cette mesure n'entre en vigueur. Ce n'est pas sans raison que les multinationales du tabac contestent juridiquement les interdictions introduites plus rapidement dans certains cantons, même lorsqu'elles ne sont pas directement concernées. Ces retards favorisent l'entrée des jeunes dans la consommation de nicotine. Or, selon les résultats de l'enquête " Santé et Lifestyle ", une part importante des consommateurs evolue ensuite vers des produits du tabac ou de plusieurs produits en parallèle.

La politique doit maintenant protéger les jeunes !

Pour protéger les jeunes, la politique doit agir de toute urgence afin de contrer l'attractivité de ces produits: