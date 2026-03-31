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Amundi investit dans Youdera pour déployer l'infrastructure d'énergie décentralisée pour le secteur commercial et industriel en Europe

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Lausanne (ots)

Youdera Group SA (" Youdera ") a annoncé la clôture d'un investissement stratégique réalisé par Amundi Energy Transition (" Amundi "). Cet investissement soutiendra la prochaine phase de croissance de Youdera ainsi qu'un plan de déploiement de 150 millions d'euros dans l'infrastructure d'énergie décentralisée pour les clients commerciaux et industriels à travers l'Europe.

Résilience énergétique et supériorité des coûts dans un contexte volatil

Cet investissement arrive à un moment décisif pour l'économie européenne. Face aux mutations géopolitiques et à l'incertitude énergétique persistante, les entreprises recherchent des solutions répondant à des besoins critiques tels que la résilience, l'autonomie et la compétitivité. En fournissant les outils nécessaires pour atténuer les risques majeurs liés à l'approvisionnement et aux prix de l'énergie grâce à la production locale, Youdera permet aux entreprises de maintenir leur continuité opérationnelle tout en bénéficiant de prix de l'énergie plus bas et plus prévisibles que ceux du réseau traditionnel.

La solution : Modernisation de l'infrastructure énergétique locale avec zéro CAPEX

Youdera propose un modèle de guichet unique qui combine une gestion globale de l'énergie avec des infrastructures sur site financées. L'entreprise développe, finance, possède et exploite des solutions intégrées adaptées aux besoins des clients, permettant aux entreprises de réduire leur dépendance au réseau, d'accroître la prévisibilité budgétaire et de progresser dans l'électrification sans immobiliser de capital dans des actifs énergétiques.

Son offre s'étend au-delà du solaire photovoltaïque pour inclure le stockage par batterie, l'amélioration de l'enveloppe des bâtiments, l'électrification des processus via des pompes à chaleur, et d'autres mesures qui améliorent l'efficacité, la résilience et la compétitivité à long terme. C'est l'évolutivité de la plateforme numérique de Youdera, gérant tout, de l'origination et la conception à la livraison, aux opérations et à la gestion de la performance des actifs, qui garantit que les actifs distribués fonctionnent avec la fiabilité et l'efficacité économique d'un service public traditionnel.

Pedro Miranda, PDG et cofondateur de Youdera, a déclaré :

" Dans un monde plus volatil, les entreprises européennes doivent agir de manière décisive pour rester compétitives. Elles ont besoin d'un partenaire énergétique de confiance capable de les aider à réduire les coûts et les risques, à regrouper les bonnes solutions sur toute la chaîne de valeur et à soutenir l'électrification sans CAPEX initial. L'investissement d'Amundi est une solide approbation de ce modèle et nous donne un partenaire financier exceptionnel pour déployer notre plateforme à travers l'Europe. "

Claire Chabrier, Responsable des Investissements Directs - Marchés Privés chez Amundi, a déclaré :

" Nous sommes heureux de soutenir Youdera à cette étape importante de son développement. L'entreprise a construit une plateforme convaincante à l'intersection de l'infrastructure décentralisée, de l'électrification et de la gestion de l'énergie. Alors que les clients commerciaux et industriels recherchent des solutions énergétiques plus résilientes et rentables, nous pensons que Youdera est bien positionnée pour répondre à un besoin croissant du marché. "

Bien que Youdera se concentre actuellement sur ses marchés principaux en Suisse, en Espagne et au Portugal, l'entreprise voit des opportunités plus larges à travers l'Europe, où son modèle peut être reproduit de manière sélective dans des marchés présentant des besoins clients similaires et des fondamentaux solides pour l'énergie distribuée et l'électrification.

À propos de Youdera Group SA

Youdera est un partenaire énergétique de confiance pour les clients commerciaux et industriels en Europe. Fondée en 2015 et basée à l'EPFL Innovation Park à Lausanne, l'entreprise est ancrée dans l'héritage suisse et apporte plus d'une décennie d'expérience, avec des milliers de projets livrés sur ses marchés principaux. Le groupe a établi une solide expérience en Suisse, en Espagne et au Portugal, soutenu par une équipe de direction expérimentée dirigée par ses fondateurs et une plateforme technologique conçue pour faire évoluer efficacement l'infrastructure énergétique décentralisée.

À propos d'Amundi Energy Transition

Amundi Energy Transition est une filiale à 100 % d'Amundi, le premier gestionnaire d'actifs européen, figurant parmi les 10 principaux acteurs mondiaux [1], avec 2 380 milliards d'euros sous gestion [2] et représente la franchise Infrastructure du groupe Amundi. Amundi Energy Transition investit dans le secteur des infrastructures bas carbone et de la décarbonation en Europe pour soutenir une économie plus durable, sûre et compétitive.

[1] Source : IPE " Top 500 Asset Managers " publié en juin 2025, sur la base des actifs sous gestion au 31/12/2024.

[2] Au 31/12/2025