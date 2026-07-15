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Die Groupe Mutuel denkt mit ProtectLife die Vorsorge von Grund auf neu

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Martigny (ots)

Mit ProtectLife als "4. Säule" lanciert die Groupe Mutuel ein Novum in der Schweizer Vorsorgelandschaft und festigt dabei ihren Ruf als führende Ansprechpartnerin für Gesundheit und Vorsorge. Mit der neuen individuellen Vorsorge, die auch Gesundheit miteinbezieht, wird das Drei-Säulen-System fit für die Zukunft gemacht.

Das neue Produkt der Groupe Mutuel "ProtectLife" ist eine Antwort auf die veränderten Erwartungen an die Vorsorge und schlägt den Bogen zwischen finanzieller Absicherung und Gesundheit, die mit steigender Lebenserwartung wichtiger wird. ProtectLife bietet eine langfristige finanzielle Absicherung, die explizit auch Gesundheitsthemen abdeckt und sieht die Auszahlung eines Kapitals vor, sowohl für die Altersvorsorge als auch für gesundheitliche Risiken. Es ist damit die erste 3a-Vorsorgelösung der Schweiz, die steuerlich attraktives Sparen mit Kapitalleistungen bei schwerer Krankheit kombiniert.

Die Grundlagen einer 4. Säule

Mit ProtectLife legt die Groupe Mutuel den Grundstein für eine 4. Säule als freiwillige Erweiterung der bestehenden Vorsorge. Ziel ist eine Vorsorge, in der allfällige Gesundheitsrisiken, die finanzielle Sicherheit trotz steigender Lebenserwartung und das Ansparen eines Kapitals fürs Alter mit den gesellschaftlichen und gesundheitlichen Herausforderungen von heute und morgen Schritt halten. Darüber hinaus stellen die Steuerabzüge der Säule 3a einen Anreiz dar, um für die Zukunft vorzusorgen.

Im Gegensatz zu den direkten, gesundheitsbedingten Kosten, die zu einem Grossteil übernommen werden, tragen Versicherte heute die indirekten finanziellen Folgen einer schweren Krankheit selbst. Eine solche Erkrankung kann jedoch zu einem unterschätzten Erwerbsausfall oder unerwarteten Betreuungskosten führen oder Bedürfnisse entstehen lassen, die man nicht hat kommen sehen. Und genau deshalb ist die Absicherung der eigenen finanziellen Situation so wichtig.

"Da wir Ansprechpartnerin für Gesundheit UND Vorsorge sind, können wir mit ProtectLife eine Rundumlösung anbieten, die den heutigen Ansprüchen der Gesellschaft an Versicherungen gerecht wird. Das Ansparen eines Kapitals für Gesundheit und Ruhestand, das von den Steuern abgezogen werden kann, ist ein erster konkreter Schritt in Richtung einer 4. Säule", erklärt Pascal Dinichert, Leiter Individuelle Vorsorge der Groupe Mutuel.

Sparen zur Abfederung von gesundheitlichen Risiken

Mit ProtectLife setzt die Groupe Mutuel zudem ihre Diversifikationsstrategie konsequent um und festigt ihre Position im Bereich der individuellen Vorsorge mit einem auf dem Markt einzigartigen All-in-one-Produkt. Der Versicherungsumfang garantiert eine finanzielle Unterstützung, um die Folgen von Erwerbsunfähigkeit, Tod oder schwerer Krankheit abzufedern. Und wenn die versicherte Person bis zum Vertragsende kein gesundheitliches Problem hat, wird der Betrag garantiert ausbezahlt.

ProtectLife wurde bewusst als Mischung aus Gesundheit und Vorsorge konzipiert und zielt darauf ab, den Versicherten bei unerwarteten Ausgaben finanzielle Sicherheit zu bieten, auch im Hinblick auf die im Alter tendenziell steigenden Gesundheitsausgaben. Mit dieser Lösung denkt die Groupe Mutuel das Drei-Säulen-Prinzip neu, aber auch die individuelle Vorsorge: clever kombiniert, vorausschauend und besser an die Lebensmodelle von heute angepasst.