Ludwig-Maximilians-Universität München

LMU-Präsident erhält hochdotierten internationalen Wissenschaftspreis

München (ots)

Auszeichnung für bahnbrechende Arbeit auf dem Gebiet der Stoffwechselforschung

Forschende lieferten Grundlage für Diabetesmedikamente und Abnehmspritze.

Der Broermann Medical Innovation Award wird zum zweiten Mal vergeben und gilt als einer der höchstdotierten Medizinpreise der Welt

Die Jury des Broermann Medical Innovation Award (BMIA) hat heute bekannt gegeben, dass Prof. Dr. med. Dr. h.c. Matthias H. Tschöp (Ludwig-Maximilians-Universität München), Prof. Svetlana Mojsov (The Rockefeller University, New York, USA) und Prof. Richard DiMarchi (Indiana University, Bloomington, USA) für ihre wegweisende Arbeit zur Therapie der Adipositas ausgezeichnet werden.

Titia Olivia große Broermann, Gesellschafterin der Asklepios-Kliniken Gruppe und Witwe des Stifters, sagt:

"Mit ihrer bahnbrechenden Forschung haben Mojsov, DiMarchi und Tschöp ein völlig neues Kapitel in der Stoffwechseltherapie aufgeschlagen und die Grundlage für die heutigen Abnehmspritzen geschaffen. Ihre Arbeiten verbinden präzise Grundlagenforschung mit innovativer Arzneimittelentwicklung und prägen eine Medikamentenklasse, die für viele Menschen weltweit die Lebensqualität und den Gesundheitsstatus nachhaltig verbessert. Mit der Auszeichnung von Prof. Svetlana Mojsov, Prof. Richard DiMarchi und Prof. Dr. med. Dr. h.c. Matthias Tschöp würdigt die Jury drei Forschende, deren Arbeiten die Behandlung von Adipositas und Diabetes revolutioniert haben."

Der LMU-Präsident wird für seine bahnbrechenden Entdeckungen in der translationalen Stoffwechselforschung geehrt, die gemeinsam mit den Arbeiten von Mojsov und DiMarchi zur Entwicklung der ersten Medikamente führten, die Körpergewicht deutlich reduzieren, Blutzucker besser kontrollieren und das Risiko für kardiovaskuläre, neurodegenerative und onkologische Erkrankungen nachhaltig senken.

Der mit einer Million Euro dotierte Broermann Medical Innovation Award wurde 2024 von Dr. Bernard große Broermann ins Leben gerufen, um bahnbrechende Entdeckungen mit hohem Nutzen für Patienten weltweit zu fördern. Bei seiner Premiere im Jahr 2025 ging der prestigeträchtige Award an die beiden US-Krebsforscher Prof. Dr. Carl June (University of Pennsylvania) und Prof. Dr. Michel Sadelain (Columbia University). Sie wurden für ihre Pionierarbeit bei der Entwicklung der revolutionären CAR-T-Zelltherapie gegen Krebs ausgezeichnet.

Prof. Matthias Tschöp, Präsident der LMU München, sagt:

"Es ist eine besondere Ehre, den Broermann Award gemeinsam mit Svetlana Mojsov und Richard DiMarchi für die therapeutischen Prinzipien und Arzneimittelklassen zu erhalten, auf denen die heute effektivsten Adipositasmedikamente beruhen. Ganz im Sinne des Preises prägen unsere Entdeckungen des bioaktiven GLP-1 und der gewichtsreduzierenden Effekte von GIP und Glukagon sowie unsere Erfindung dualer und dreifacher Darmhormon-Koagonisten heute weltweit die Behandlung von Adipositas und Diabetes."

Prof. Dr. med. Dr. h.c. Matthias H. Tschöp ist seit Oktober 2025 Präsident der LMU. Er hat als Forscher und Professor in den USA, aber auch als Gründungsdirektor des Helmholtz Diabeteszentrums und Lehrstuhlinhaber für Stoffwechselmedizin an der TU München die Entwicklung effektiver Adipositastherapie entscheidend vorangetrieben.

Die feierliche Verleihung des Awards findet am 17. November 2026 in der Hessischen Staatskanzlei in Wiesbaden statt. Überreicht wird der Preis abermals durch den hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein.

Mehr zu Jury, Preis und den weiteren Preisträgern hier: https://www.broermann-award.org/