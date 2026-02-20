Helvetas

Quatre ans après l'invasion russe: Helvetas appuie la reconstruction et l'économie locale en Ukraine

L'organisation suisse Helvetas poursuit son engagement en Ukraine - quatre ans après le début de l'invasion russe à grande échelle. L'accent est mis sur la reconstruction d'infrastructures critiques et le renforcement de l'économie locale. Avec une nouveauté: Helvetas collabore désormais, dans le cadre d'un projet du SECO, avec l'entreprise suisse Divario afin de soutenir les personnes touchées par la guerre grâce à des maisons modulaires durables.

Mardi 24 février 2026 marque le quatrième anniversaire de l'invasion russe à grande échelle en Ukraine. La situation dans le pays reste dramatique: des millions de personnes sont déplacées, des infrastructures essentielles continuent d'être ciblées, et de nombreuses communes souffrent des lourdes conséquences économiques de la guerre. Dans ce contexte, Helvetas - l'organisation suisse de coopération au développement et d'aide humanitaire - poursuit son soutien à la reconstruction avec détermination, en étroite collaboration avec des partenaires locaux, renforçant ainsi à la fois les infrastructures critiques et l'économie ukrainienne. Désormais, Helvetas collabore, dans le cadre d'un projet du SECO, avec l'entreprise suisse Divario, afin de construire des maisons modulaires écologiques pour des familles dans le besoin, touchées par la guerre.

"Les personnes qui ont perdu leur foyer ne peuvent pas attendre la fin de la guerre. Elles ont besoin maintenant d'un toit sûr, d'infrastructures fonctionnelles et de perspectives économiques", déclare Melchior Lengsfeld, directeur général de Helvetas.

Aperçu de l'engagement de Helvetas en Ukraine

Reconstruction d'infrastructures critiques

Helvetas a progressivement déplacé son intervention de l'aide humanitaire d'urgence vers la reconstruction structurelle. En collaboration avec des organisations partenaires ukrainiennes, plus de 50'000 personnes ont déjà été soutenues via des abris, des services de santé ainsi qu'un accès sécurisé à l'eau, à l'électricité et au chauffage. Au total, Helvetas accompagne 81 projets visant à réparer ou reconstruire des infrastructures endommagées par la guerre.

Nouveau partenariat public-privé

Dans le cadre des projets de reconstruction soutenus par le SECO, Helvetas travaille désormais avec Divario AG, une entreprise suisse disposant d'un site de production en Ukraine et spécialisée dans la fabrication locale et durable de maisons modulaires. Actuellement, 330 unités modulaires sont en cours de construction pour des familles qui ont perdu leur logement.

Grâce à son implantation sur le terrain, Helvetas connaît précisément les zones où les besoins en logements sont les plus importants et veille à ce que les maisons modulaires bénéficient en priorité aux personnes les plus vulnérables. Divario AG associe le savoir-faire suisse à la production ukrainienne. "Ce projet ne crée pas seulement des logements urgemment nécessaires, il envoie également un signal fort en faveur d'une construction respectueuse des ressources en Ukraine et génère de nouveaux emplois", affirme Thomas Mauget, spécialiste en coordination humanitaire et responsable Ukraine chez Helvetas.

Soutien aux PME ukrainiennes - un pilier central

Les petites et moyennes entreprises constituent l'épine dorsale de l'économie ukrainienne. Pour renforcer leur résilience, Helvetas octroie des micro-subventions, soutient des start-up et facilite la reconstruction d'entreprises endommagées. À ce jour, 330 subventions ont été attribuées.

Des formations complémentaires offrent aux entrepreneur·euses des compétences pratiques pour faire face aux défis d'un marché marqué par la guerre. L'année dernière, plus de 1800 consultations gratuites ont été proposées, allant par exemple du conseil juridique à la conformité fiscale en période de loi martiale.

Formation professionnelle pour les groupes particulièrement touchés

Les personnes déplacées à l'intérieur du pays, les vétérans et les personnes en situation de handicap rencontrent souvent de grandes difficultés à trouver un emploi. Helvetas propose donc, en partenariat avec des écoles professionnelles locales, des formations techniques et artisanales dans des métiers très demandés sur le marché ukrainien. Ces programmes assurent un revenu et favorisent l'inclusion sociale.

L'aide humanitaire reste essentielle

Les besoins demeurent immenses et l'approvisionnement reste critique dans de nombreuses régions. Les organisations ukrainiennes assument la majeure partie de l'aide humanitaire, mais l'accès aux financements internationaux demeure difficile. Helvetas renforce donc ces acteurs locaux de manière ciblée - financièrement, organisationnellement et par le transfert de connaissances - afin qu'ils puissent fournir une aide rapide et efficace.

