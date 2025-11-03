Caritas Schweiz / Caritas Suisse

Deuxième Sommet mondial pour le développement social de l'ONU se tiendra du 4 au 6 novembre

Caritas demande plus d'engagement dans la lutte contre la pauvreté mondiale

Lucerne (ots)

Le deuxième Sommet mondial pour le développement social de l'ONU se tiendra du 4 au 6 novembre 2025 à Doha, au Qatar. L'objectif mondial à long terme d'améliorer la justice sociale revient donc enfin sur le devant de la scène politique internationale. Il faut maintenant envoyer un signal clair en faveur d'une lutte contraignante contre la pauvreté dans le monde, déclare Peter Lack, directeur de Caritas Suisse, qui se rendra à Doha en tant que membre de la délégation officielle suisse.

L'éradication de la pauvreté, la promotion du plein emploi et de l'inclusion sociale : voilà les trois objectifs qui avaient été convenus en 1995 lors du premier Sommet mondial pour le développement social de l'ONU à Copenhague. Depuis, quelques pas ont été faits dans cette direction. Cependant, ces progrès sont désormais fortement menacés par la pandémie de COVID-19, la crise climatique et les nombreux conflits armés. Par exemple, la pauvreté dans le monde a à nouveau augmenté après le début de la pandémie. L'ONU a donc prévu un deuxième Sommet afin de combler les lacunes sur la voie du développement durable pour tous, tel que convenu dans l'Agenda 2030.

La Suisse s'est engagée en faveur de l'organisation du sommet de l'ONU. Elle y participera avec une délégation dirigée par l'ambassadrice Valérie Berset Bircher, cheffe du secteur Affaires internationales du travail au Secrétariat d'Etat à l'économie SECO. Avec Unia, l'Union patronale et Caritas, la société civile est également représentée dans la délégation suisse.

" Notre époque est marquée par les crises, les conflits et la désolidarisation vis-à-vis des personnes défavorisées. Il est extrêmement important de donner un nouvel élan à la discussion sur l'amélioration des objectifs sociaux dans le cadre de l'Agenda 2030 ", déclare Peter Lack, directeur de Caritas Suisse. Il attend du Sommet mondial pour le développement social des impulsions claires en ce sens. " Des progrès importants ont certes été réalisés en matière de développement social. Malheureusement, nous ne sommes pas sur la bonne voie : les inégalités se renforcent dans le monde entier et l'éradication de la pauvreté semble de plus en plus inatteignable ", souligne le directeur de Caritas avant son départ pour Doha. Le sommet mondial doit adopter une déclaration ambitieuse qui donne un nouvel élan aux objectifs de 1995 en faveur des personnes touchées par la pauvreté, garantisse l'engagement politique et s'accompagne de mesures claires et vérifiables. " Il est aujourd'hui urgent de renforcer l'engagement dans la lutte contre la pauvreté mondiale. Cela implique également que les pays riches comme la Suisse engagent les moyens nécessaires à la coopération au développement et continuent à soutenir de manière fiable les pays les plus pauvres ", souligne Peter Lack.