Fürstentum Liechtenstein

Fünf neue Mitglieder verstärken die Landespolizei

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Vaduz (ots)

Am Freitag, 25. September 2026, wurden Lucca Carangelo, Manuel Frick, Andreas Hobi, Simeon Neukom und Fabio Rickli feierlich in das Korps der Landespolizei aufgenommen. Nach zwei intensiven Ausbildungsjahren werden sie künftig bei der Landespolizei tätig sein und einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit in Liechtenstein leisten.

Innenminister Hubert Büchel gratulierte den neuen Korpsmitgliedern und würdigte ihren Einsatz während der vergangenen zwei Jahre. "In Ihrer Ausbildung haben Sie sich das Wissen und die Fähigkeiten angeeignet, die es für den anspruchsvollen Polizeiberuf braucht. Sie sind nun bestens darauf vorbereitet, Verantwortung zu übernehmen und sich für die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Gesellschaft einzusetzen", betonte Hubert Büchel in seiner Ansprache.

Zu den Höhepunkten der Feier zählte die offizielle Aufnahme in das Korps der Landespolizei. Polizeichef Jules Hoch vollzog diese traditionsgemäss durch den Austausch der Schulterpatten. Damit wurde der Schritt von der Ausbildung in den aktiven Polizeidienst symbolisch besiegelt.

Die Regierung und die Landespolizei gratulieren Lucca Carangelo, Manuel Frick, Andreas Hobi, Simeon Neukom und Fabio Rickli herzlich zum erfolgreichen Ausbildungsabschluss und wünschen ihnen viel Freude und Erfolg in ihrem neuen Beruf.