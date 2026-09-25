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Erster Termin der Regierungschefin mit Jugendlichen der Realschule Triesen nach Rekonvaleszenz

Erster Termin der Regierungschefin mit Jugendlichen der Realschule Triesen nach Rekonvaleszenz
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Vaduz (ots)

Im Rahmen des Staatskundeunterrichts besuchten am Freitag, 25. September 2026, zwei vierte Klassen der Realschule Triesen das Regierungsgebäude in Vaduz. Die Schülerinnen und Schüler erhielten dabei einen Einblick in die Arbeit der Regierung.

Zum Auftakt wurden die Klassen von Regierungschefin Brigitte Haas empfangen. Regierungssekretär Michael Hasler führte die Jugendlichen anschliessend durch das Regierungsgebäude und brachte ihnen die Geschichte des Hauses und die Abläufe innerhalb der Regierung näher.

Den Höhepunkt des Besuchs bildete eine Fragerunde mit Regierungschefin Brigitte Haas im Fürst-Johannes-Saal, die sich um aktuelle politische Themen, den Regierungsalltag und die Aufgaben einer Regierungschefin drehte. Brigitte Haas betonte die Bedeutung solcher Begegnungen: "Politische Institutionen werden greifbarer, wenn man sie vor Ort erlebt. Es freut mich, dass sich die Schülerinnen und Schüler so interessiert mit unserem Staat und seinen Aufgaben auseinandersetzen."

Regierungschefin kehrt aus Rekonvaleszenz zurück

Für Regierungschefin Brigitte Haas war dies der erste offizielle Termin nach einem notwendigen medizinischen Eingriff. Die Regierungschefin wird ab Montag, 28. September, die Amtsgeschäfte im Regierungsgebäude offiziell wieder aufnehmen. Sie war aufgrund des Eingriffs während drei Wochen in Rekonvaleszenz. "Ich freue mich auf die Rückkehr am Montag und bedanke mich herzlich bei allen, die mich in dieser Phase unterstützt und vertreten haben", so die Regierungschefin.

Pressekontakt:

Ministerium für Präsidiales und Finanzen
Eve Beck, Generalsekretärin
T +423 236 74 37
Eve.Beck@regierung.li

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